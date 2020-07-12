Чалов начал забивать! Может, ЦСКА больше не нужен форвард за 10,5 млн евро?

В июле Фёдора Чалова, наконец, прорвало! После десятиматчевой безголевой серии форвард ЦСКА забил сначала «Ахмату», а затем «Оренбургу». Да ещё и сделал по одной результативной передаче.



Теперь Чалов снова в огне? Может быть нападающий аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч «армейцам» и не понадобится? Давайте разбираться.

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Чалов не стал лучше играть. Только поправил реализацию

Если взглянуть на таблицу xG (ожидаемые голы) за последние 10 матчей Чалова в РПЛ, может возникнуть ложное впечатление, что до двух последних встреч у форварда толком не было голевых моментов. Кроме игры с «Ростовом», в которой Фёдор исполнял пенальти, в среднем он имел 0,25 xG – совсем скромный показатель по сравнению с матчами против «Оренбурга» (0,56 xG) и «Ахмата» (0,75 xG). Якобы нет моментов, нет и голов, так?

Тем не менее обманываться этими цифрами точно не стоит. Тем более, когда xG считается за короткий период, а не на дистанции. Вспомните только, как в матче с «Зенитом» Чалов не попал по мячу, находясь в метре от пустых ворот, или как он не смог реализовать выход один на один в матче с «Уфой».

Это только очевидные стопроцентные моменты, а ведь у форварда было предостаточно шансов забить из менее выгодных позиций.



Намного вероятнее, что безголевая серия Фёдора связана не с количеством опасных моментов, а с плохой реализацией. Голевые ситуации у Чалова были, только вот до двух последних матчей, пользовался он ими крайне неважно. Это предположение подтверждал и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

«В чём сейчас проблема Чалова: она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет. Он делает всё ту же работу, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но сейчас у него пропала та реализация, которая была раньше», — говорил Гончаренко в мае.



Посмотрите на статистику xG, которая более точно отражает реально положение дел, потому что приводится за сезон. С реализацией у Фёдора действительно есть проблемы.

В нынешней кампании нападающий «не добрал» почти 5 голов. Такого с ним не случалось ещё никогда.



Тем не менее Гончаренко уверен, что Фёдор делают свою прежнюю работу. И в этом с тренером ЦСКА очень сложно спорить.

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В играх с «Оренбургом» и «Ахматом» Фёдор, как и раньше, получал передачи преимущественно вдали от штрафной площади и действовал в подыгрыше. Лишь две из 21-й передачи он принял в штрафной (9,5%).

Для сравнения, в 10 матчах без голов он только 15 раз из 98-и получил мяч в штрафной площади (15,3%). Разница — даже в пользу безголевой серии.

При этом Фёдор старается открываться в тех же зонах, что и раньше.

Матчи с «Ахматом» и «Оренбургом» — слева, игры без голов – справа

Да и бьёт, как и прежде в этом сезоне, сравнительно не часто. Всего в РПЛ Фёдор наносит в среднем 2,88 ударов за игру. По воротам «Ахмата» и «Оренбурга» он пробил по три раза.



Получается, Чалову нужно было только поправить реализацию, чтобы вновь начать забивать.

Психология мешала Чалову забивать. Кажется, он вернул себе уверенность

Но что же мешало форварду ранее реализовывать моменты? Прежде всего психология. Благодаря серии побед ЦСКА и голу «Ахмату» форвард, кажется, вернул утраченную уверенность из-за затянувшейся безголевой серии, незабитого пенальти и плохих результатов команды.



У штрафной площади соперника 22-летний форвард стал вновь действовать гораздо решительнее, быстрее и настойчивее.



Вот два похожих эпизода для сравнения:



ЦСКА – «Урал» (1:1). Чалов получает мяч рядом со штрафной площадью во время контратаки. Перед ним защитник. Форвард медлит, семенит и даже не пытается сблизиться с воротами. В итоге, не создав себе удобного момента для удара, он бьёт из-под защитника и мажет.

«Оренбург» — ЦСКА (0:4). Чалов получает мяч на левом фланге у чужой штрафной. Стараясь не терять скорости приближается к воротам, раскачивает соперника, выигрывает у него полкорпуса, освобождая себе пространство, беспрепятственно бьёт по воротам и попадает в створ.

В первом эпизоде из-за неуверенности нападающий так и не смог принять решение, а потому серьёзно угрозы для ворот соперника создать не смог. Во втором моменте Чалов пошёл на сближение с защитником, обыграл его и пробил. Удар получился слабым, однако в случае неудачной игры вратаря от него было бы намного больше пользы, чем от промаха.

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Отказ ЦСКА от прессинга – на руку Чалову. У форварда остаётся больше сил на атаку

Конечно же, на результативность Фёдора повлияло и изменение в игре ЦСКА. После поражения от «Зенита» команда Гончаренко перестроилась. «Армейцы» отказались от высокого и насыщенного прессинга и теперь, как правило, встречают атаки соперников на своей половине поля. В среднем PPDA (Допущенные передачи на оборонительное действие) московского клуба составляет 9,11 – это 4-й показатель в РПЛ. Однако в последних четырёх матча PPDA «армейцев» равнялся 13,29 – 10-й показатель в чемпионате.

Теперь Фёдору не приходится носиться на чужой половине поля, пытаясь отобрать мяч. Благодаря «свежим» ногам у него появилась возможность лучше действовать в решающих эпизодах, и пока что он ей успешно пользуется.



Насколько сильно влияет усталость на игру Чалова сказать точно затруднительно, однако следующий факт, пожалуй, может немного приблизить нас к правильному ответу. В этом сезоне в РПЛ нападающий лишь раз забивал позже, чем в гостевой встрече с «Ахматом» (0:4). В ворота грозненцев форвард отправил мяч на 61-й минуте.

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Вывод – очень простой. Несмотря на то, что Фёдор Чалов забил в двух последних матчах, вряд ли он стал лучше. Тем более нападающий поразил ворота откровенно слабых «Ахмата» и «Оренбурга» — 13-й и 16-й команд РПЛ.



Благодаря импульсу от гола «Ахмату» и изменениям в игре ЦСКА, форвард, наконец, вернул уверенность и приблизился к былой реализации. Но о прогрессе Чалова пока говорить не стоит – этот сезон он проводит гораздо хуже двух предыдущих.



Так что забивной новичок «армейцам» точно не повредит.