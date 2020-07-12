«Спартак» провёл лучший матч за лето. Поражение – нелепая случайность

Подозреваю, что окажусь в подавляющем меньшинстве: «Спартак» снова проиграл, причём недавнему аутсайдеру чемпионата, пропустил глупый гол, не забил, создал маловато реальных голевых моментов, всего три раза за 90 с лишним минут попал в створ, опустился куда-то в сторону дна.

Тедеско, который построил дно. Болельщики «Спартака», не обманывайте себя! Дело не в судьях, не в Кононове и не в молодёжи.

В таких случаях обычно не принято искать оправданий, чаще всего в разные стороны летают категоричные заявления. Но в моём понимании это был лучший матч «Спартака» за постпандемийный период. Более агрессивный и качественный, чем победный против «Арсенала» или ничейный с «Локомотивом». А то, что он завершился поражением, — чудовищная нелепость.

Перечислю основные тезисы, каждый из которых готов отстаивать.



1) Впервые при Тедеско «Спартак» по-настоящему доминировал на поле на протяжении всей игры. Территориальное преимущество не было следствием пропущенного в первом тайме гола. Красно-белые больше владели мячом и до него, просто далее их доминирование стало ещё более подавляющим. Понимаю, что процент владения не значит вообще ничего, но об этом ниже. А в первом пункте просто хочу вспомнить, что раньше «Спартак» боялся инициативы. В Сочи — не боялся.



2) Позиционная атака, которая хромала у «Спартака» раньше, снова родила больше интересных подходов, чем рождала осенью. Не верьте тем, кто говорит, что «Спартак» только и делал, что перекатывал мяч между тремя центральными защитниками, а потом Джикия просто бил вперёд. Таких эпизодов точно было не большинство, «Спартак» в Сочи благодаря структуре с двумя низко расположенными опорниками нашёл баланс между выходом из обороны низом и упрощениями. И доля длинных пасов оказалась меньше, чем раньше. На навал команда точно не сбивалась.



3) Система с Кралом и Умяровым в опорной зоне вновь подарила нам активного и очень вовлечённого в игру чешского полузащитника. Он снова выдал классный объём работы с мячом в финальной трети и рядом с ней, множество раз находил зоны в штрафной, имел два хороших момента – и это явно более яркая роль по сравнению с тем, что было в первых играх Тедеско.



4) Вернёмся к владению. Оно у «Спартака» не было никаким стерильным. Да, ударов из опасных ситуаций не хватало, но вопросы не к структуре игры и не отсутствию командной мысли, а к доведению мяча до форвардов из выгодных позиций. Как пример возьмём фланговую активность Рассказова и Айртона. Первый выполнил четыре передачи в штрафную из выгодных позиций (ноль точных), второй отметился семью навесами (один точный).



Вопрос: сколько команда должна забивать, имея Соболева и Понсе в центре нападения и стабильно создавая для крайних защитников качественные эпизоды для нацеленного кросса? Ладно бы подачи выполнялись из закрытых, приближённых к боковой линии поля точек, но ведь нет – многие с боковой линии штрафной.

Всё против «Спартака»! Защитник Маслов эффектно забил в свои ворота Редкий по красоте автогол.

5) В предыдущем пункте намеренно не назвал Мирзова, хотя замены в «Спартаке» в этой игре мне тоже понравились. Мирзов начал на правом фланге обороны, выйдя вместо Рассказова, однако в тренерском штабе красно-белых быстро поняли, что логичнее сделать размен. Резиуан был отправлен на левый фланг, где мог работать в привычной для себя зоне. Его перевод налево моментально усилил давление, Мирзов отметился тремя обводками и семью передачами в штрафную. А Айртону оказалось без разницы, где бегать, — он успел ускориться и на правой бровке. Когда помощник Тедеско Хинкель возмущается вопросом об однообразном плане и отсутствии гибкости команды, он однозначно прав.



6) Поспорить можно разве что с уходом Умярова, поскольку с появлением вместо него Ларссона активности в центральной зоне стало меньше. Однако дополнительный адресат для передач в штрафную с флангов против глубоко севшего соперника – это тоже оправданное решение.



7) «Спартак» создал не так много голевых моментов, но его давление было РЕАЛЬНЫМ давлением. «Сочи» оказался заперт на своей половине, точность передач команды во втором тайме упала до 54 процентов (то есть почти каждая вторая – неточная), а суммарно количество пасов составило 62 (то есть 1,3 паса в минуту. Показатель PPDA «Спартака» в этой игре достиг чуть ли не рекордно низкого для периода работы Тедеско 9,29 – то есть красно-белые неплохо отбирали мяч на чужой половине.

8) При постоянном и массивном давлении на чужие ворота, высоко поднимающихся полузащитниках и авантюрных заменах «Спартак» на удивление неплохо сыграл в обороне. Я видел все игры «Сочи» при Федотове – ни разу он не был настолько жалким в атаке, в том числе в быстрых атаках. В марте команда вообще показывала самый интересный футбол в чемпионате, в июне чуть погрустнела, но всё равно смотрелась солидно. А со «Спартаком» «Сочи» оказался просто мёртвым, нанес один удар в створ (Кокорин со стандарта) и ни одного – из пределов штрафной, насобирав жалкие 0,05 ожидаемых гола. И это заслуга в том числе красно-белых.

9) Почему же «Спартак» тогда не сыграл хотя бы вничью? Помимо фактора случая (назовите мне хотя бы пару игр в сезоне, где команда без ударов в створ из штрафной и с тремя суммарными ударами побеждает), ещё одно банальное объяснение: вопрос не к структуре, а к качеству футболистов и их текущему тонусу.

Мы упомянули неважные передачи защитников с флангов из выгодных ситуаций. Ещё можно вспомнить, например, Зобнина и Крала. Оба очень активно входили в нужные зоны, комбинировали, но в завершающих действиях синхронно провалились. И это логично: Роман и Алекс – не творцы, а работяги, которые дают движение, выполняют вспомогательные функции, но НЕ РЕШАЮТ. А кто будет решать? Вопрос уже стоит задавать Газизову, таких игроков в команде сейчас минимум.



Выводы? Он у меня только один: после такого матча не может быть глобальных вопросов к Тедеско, точно не он тянет команду на дно. Над нюансами (например, стандартами – девять угловых в Сочи, три штрафных, почти никакой остроты!) Доменико, безусловно, должен работать лучше. Но претензии, касающиеся факта игры с тремя центральными защитниками или отсутствия позиционного футбола, считаю устаревшими и уже несправедливыми.



Федун прав: «Спартаку» просто нужно дотерпеть до конца сезона. Главное – не рухнуть вдруг на 15-е место. Потому что отрицательный негативный фон, поглотивший «Спартак», действительный мощный. Преодолеть его будет сложно – поэтому и случаются поражения даже в таких матчах, когда соперника вообще нет на поле.

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