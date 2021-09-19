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«Спартак» — ЦСКА — 1:5, хет-трик Вагнера Лава, дебютный сезон Дзагоева, 12 июля 2008 года

«Уход фанатов — отношение к бездарной игре». Дерби, которое «Спартаку» больно вспоминать
Александр Федяков
«Спартак» — ЦСКА – 1:5, хет-трик Вагнера Лава
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После матча с ЦСКА болельщик красно-белых пытался дать Черчесову деньги.

13 лет назад в Москве состоялся один из самых ярких матчей Премьер-Лиги сезона-2008. В «Лужниках» измученный проблемами и конфликтами ЦСКА неожиданно растерзал «Спартак» со счётом 5:1 благодаря хет-трику Вагнера и выдающейся игре 18-летнего Алана Дзагоева. Для красно-белых то кошмарное поражение ещё долго считалось самым крупным в России, а армейцы после победы в дерби сумели с середины таблицы подняться наверх и взять серебряные медали Премьер-Лиги.

Вспоминаем, как это было.

Перед дерби фанаты ругали «Спартак» за поражение в Грозном. А Гинер объявил об отставке Газзаева

К столичному дерби обе команды подходили с огромной охапкой проблем. «Спартак» под руководством Станислава Черчесова играл уныло, нервировал болельщиков и занимал к 12-му туру лишь 4-е место в Премьер-Лиге. Перед матчем с ЦСКА московский клуб ещё и проиграл «Тереку», трижды пропустив за 13 минут, так что в аэропорту в Грозном спартаковцы получили щедрый словесный нагоняй от своих фанатов. Поклонники «Спартака», не жалея ярких выражений, прошлись и по команде, и по главному тренеру.

У ЦСКА всё было ещё хуже. После многолетнего доминирования в чемпионате России армейцы переживали кризис. На трансферном рынке провал следовал за провалом (неудачными оказались трансферы Янчика, Жезуса, Рамона, Эркина, Калоуды), команда невзрачно играла и плелась в середине турнирной таблицы, занимая 9-е место. Поэтому за несколько дней до игры со «Спартаком» после очередного поражения – от «Динамо» – клуб потрясла неутешительная новость: Евгений Гинер объявил об уходе Валерия Газзаева по окончании сезона. Тогда казалось, что отставка главного тренера вызвана неудачными результатами команды и конфликтами с игроками, но сам Газзаев вскоре эту версию опроверг.

«Причиной моего решения стала элементарная человеческая усталость. ЦСКА в нынешнем составе выиграл всё, что мог. И наступил момент, когда команде потребовались перемены. В понедельник я обратился к президенту клуба с просьбой освободить меня от занимаемой должности. Привёл свои доводы. Евгений Леннорович попросил, чтобы я доработал с командой до конца нынешнего сезона. Я не мог отказать человеку, с которым меня все эти годы связывают тёплые отношения», — утверждал Газзаев.

Валерий Газзаев (в центре)

Валерий Газзаев (в центре)

Фото: «Чемпионат»

В связи с серьёзными проблемами клубов журналисты перед игрой начали ставить статус противостояния под сомнение. В газете «Спорт-экспресс» предстоящий матч даже называли «недодерби».

Тем не менее для игроков дерби оставалось максимально принципиальным и важным. ЦСКА во что бы то ни стало нужны были очки, чтобы выбираться из пропасти, а «Спартак» намеревался прервать безвыигрышную серию в матчах с армейцами, которая на тот момент длилась уже 7 лет.

«Ничья нас не устроит. Мы уже допустили много необязательных потерь, и теперь необходимо наверстать упущенное. Точно так же, полагаю, рассуждают и спартаковцы. В общем, это именно тот случай, когда мирный исход, если он случится, расстроит всех участников матча», — говорил перед игрой Василий Березуцкий.

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Вагнер Лав мог пропустить дерби. За недостойное поведение его отправляли в дубль

Впрочем, несмотря на настрой игроков и статус противостояния, ажиотаж, который царил до и во время матча, был отнюдь не выдающимся. 12 июля 2008 года «Лужники» наполнились чуть больше, чем наполовину. Субботнюю встречу посетили около 45 тысяч зрителей – это был худший показатель посещаемости главного московского дерби за последние два года.

Однако те, кто пришёл поддерживать ЦСКА, всё равно не пожалели. В «Лужниках» они увидели самое крупное поражение «Спартака» в чемпионате России на тот момент.

Главным героем встречи стал опальный Вагнер Лав. В предыдущем матче армейцев Валерий Газзаев заменил его на 52-й минуте. Раздосадованный форвард, покидая газон, вспылил и отказался пожать руку главному тренеру. За это ЦСКА сослал бразильца в дубль, после чего нападающего ждал серьёзный разговор с Евгением Гинером.

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«Мы сделали это из-за слабой игры и недостойного поведения футболиста. Любой игрок должен уважать команду, партнёров и болельщиков», — прояснял ситуацию Газзаев.

Тем не менее перед игрой со «Спартаком» бразилец извинился. Главный тренер ЦСКА простил провинившегося нападающего и поставил его в старт. Как оказалось, не зря. Ещё до перерыва Вагнер отгрузил три мяча спартаковцам.

Вагнер Лав отправляет мяч в ворота «Спартака»

Вагнер Лав отправляет мяч в ворота «Спартака»

Фото: «Чемпионат»

Сначала он удачно сработал на добивании, затем замкнул головой шикарную подачу Дзагоева с левого фланга, а за минуту до перерыва оформил хет-трик, забив, пожалуй, самый красивый мяч в дерби.

«Мне понравились все мои голы. Но отдельно хотелось бы отметить мой третий забитый мяч. Ему предшествовала эффектная стеночка с Красичем», — признавался после игры Вагнер Лав.

«Я полностью поддерживаю Вагнера – это действительно самый красивый гол встречи! Когда бразилец отдал передачу, я заметил: Штранцль и Ковач рванулись в моём направлении. Поначалу была мысль сыграть индивидуально, но затем я увидел, что Вагнер вырвался на оперативный простор. Разумеется, я тут же отдал ему пас. И наш форвард исполнил всё в лучшем виде», — вспоминал третий гол ЦСКА Милош Красич.

Милош Красич (справа) — один из героев «недодерби»

Милош Красич (справа) — один из героев «недодерби»

Фото: «Чемпионат»

После матча Красич был уверен: Дзагоева может подписать даже «Манчестер Юнайтед»

Во втором тайме армейцы продолжили нещадно терроризировать ворота «Спартака», и гол забил уже сам Красич – после очередного блестящего навеса Алана Дзагоева.

Для 18-летнего полузащитника тот сезон стал дебютным в РПЛ, а московское дерби – лишь второй игрой в стартовом составе. Но в микст-зоне воодушевлённый Красич будто не обращал внимания на неопытность Дзагоева. Он был настолько впечатлён его потрясающим выступлением в матче со «Спартаком», что даже предрекал Алану переход в «Манчестер Юнайтед».

«Особенно я бы хотел отметить Дзагоева. Он совсем молод, но уже демонстрирует не по годам зрелую игру. Блестяще играет в пас, отважно идёт в борьбу и здорово исполняет стандартные положения. Его подача на меня была рассчитана до миллиметра. Я ему после матча сказал — если всегда будешь так играть, тебе скоро поступит предложение от «Манчестер Юнайтед», — признавался сербский полузащитник.

В дерби со «Спартаком» Алан был действительно хорош. Он отдал две голевые передачи, был активен впереди и частенько удачно вступал в отбор.

Однако к концу матча молодой полузащитник немного сдал, после чего Газзаев убрал его с поля.

«Я ещё не готов к таким нагрузкам, да и скорости совсем не те, что в юношеском футболе. Меня пока не хватает на два тайма, я и сам об этом знаю, — признавался Дзагоев. — Но всё равно это, наверное, лучший матч в моей карьере и, пожалуй, самый важный».

Милош Красич, Павел Мамаев, Алан Дзагоев, братья Березуцкие, Вагнер Лав, Сергей Игнашевич и Дейвидас Шемберас после очередного гола «Спартаку»

Милош Красич, Павел Мамаев, Алан Дзагоев, братья Березуцкие, Вагнер Лав, Сергей Игнашевич и Дейвидас Шемберас после очередного гола «Спартаку»

Фото: «Чемпионат»

Фанаты «Спартака» покинули трибуны до конца игры. У стадиона Черчесову передали 50 рублей на зарплаты игрокам

За две минуты до ухода Дзагоева с поля «Спартак» отквитал один мяч. Однако отличный дальний удар Никиты Баженова большинство болельщиков красно-белых уже не застали. Раздосадованная отвратительной игрой спартаковцев в первом тайме фанатская трибуна вторую половину матча встретила спиной к полю. А после четвёртого гола ЦСКА и вовсе более чем наполовину опустела — такого унижения любимой команды болельщики терпеть не стали.

«Команда тогда была полностью деморализована: игра не клеилась, казалось, что сил нету. В таких матчах всегда хочется, чтобы побыстрее всё закончилось. Хотя готовились очень тщательно, тактически хотели удивить ЦСКА. Но когда с самого начала тебя полощут, не до удивлений», — признавался полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко.

Фото: «Чемпионат»

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Тем же болельщикам, которые всё-таки остались на трибуне, пришлось наблюдать за пятым пропущенным голом и неприятной ошибкой Плетикосы. Эркин пробил со штрафного в дальний угол, после чего мяч нырнул в сетку прямо из-под руки хорватского голкипера. В тот момент вечер для «Спартака» был окончательно испорчен. Ещё одна группа фанатов потянулась к выходу «Лужников».

Ошибка Стипе Плетикосы

Ошибка Стипе Плетикосы

Фото: «Чемпионат»

«Уход фанатов — это отношение к нашему футболу. Бездарному, безвольному — не знаю, каким словом его ещё можно назвать. Хотя оправдываться смысла нет. Надо пытаться переломить ситуацию. Удар очень тяжёлый. Болезненный. Уверен, что оправиться от этого дано не всем. Или в головах у нас что-то приключилось, или что-то другое. Но я бы искал причину в нас. После первого гола команда просто рассыпалась, встала», — утверждал хавбек «Спартака» Егор Титов.

«Как можно выходить на такой матч с поднятыми лапками? В футболе, конечно, случается всякое, но тут надо копать глубже. На игру с ЦСКА так настраиваться нельзя, надо выходить как на последнюю. С первых минут мы отдали инициативу, хотя договаривались начать агрессивно, завладеть преимуществом, — разносил свою команду Станислав Черчесов на пресс-конференции. — У меня нет желания извиниться перед болельщиками. Но не потому, что мы заслуживаем извинения, это выглядело бы слишком дёшево: извините — и всё. Надо было не извиняться, а выходить и доказывать свою правоту на деле».

После беседы с журналистами Черчесову пришлось отдуваться и перед фанатами. У выхода со стадиона болельщики «Спартака» встретили главного тренера команды зарядами: «Черчесова в отставку!» и «Полное позорище!» Тем не менее, в отличие от игроков, тренер нашёл в себе силы подойти к фанатам и выслушать их вопросы. Тот разговор длился около получаса и запомнился просьбой одного разгорячённого фаната. Он попросил тренера передать футболистам 50 рублей. «Им, наверное, мало платят», — сказал болельщик, пытаясь вручить купюру Черчесову.

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После дерби Титова, Калиниченко и Моцарта убрали в дубль. Спустя два месяца Черчесов был уволен

Стоит ли говорить, что вечер 12 июля для коллеги Черчесова выдался совершенно другим. После матча довольный Валерий Газзаев расхваливал свою команду и делился с журналистами секретом успеха в дерби.

«Несмотря на то что мы ввели в состав новых футболистов, игра у команды получается. Мы поменяли тактический рисунок, что для «Спартака», вероятно, оказалось неожиданным, прессинговали, отбирали мяч, выигрывали почти все единоборства, создавали давление на ворота соперников. Отсюда и результат. Мы сыграли в четыре защитника, чтобы усилить атакующий потенциал без ущерба для обороны», — признавался Газзаев.

Блестящая победа над «Спартаком» дала ЦСКА невероятный импульс. Команда выбралась из кризиса, выиграла все матчи группового этапа Кубка УЕФА и сумела взять серебро Премьер-Лиги.

«Спартак» же переживал поражение очень болезненно. Спустя несколько дней после матча клуб неожиданно отправил капитана Егора Титова и двух вице-капитанов – Максима Калиниченко и Сантоса Моцарта – в дубль. Такое решение Черчесов мотивировал не плохой игрой футболистов, а тем, что они, будучи лидерами «Спартака», не сумели удержать командный дух «на подобающей высоте».

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Впрочем, уже после ухода из «Спартака» Титов поделился своей версией событий.

«Дело в том, что за несколько дней до матча у нас в команде пошли слухи, что в «Спартак» может вернуться Олег Иванович Романцев. Я, когда об этом услышал, подошёл к доктору команды Василькову, который общается с Олегом Ивановичем, и спросил, правда ли это. А супердоктор Васильков побежал к Черчесову и о нашем разговоре доложил. Доктор 36,6. Аптека… Не знаю, что там у Черчесова переклинило, но он из того, что я спросил у Василькова, правдива ли информация насчёт Романцева, сделал вывод, что я настроен против него, и затаил обиду. Затаил глубоко и надолго. Такая вот история», — утверждал Титов.

Позже Моцарт вернулся в основную команду, а для Калиниченко и Титова игра с ЦСКА так и осталась последней в составе «Спартака».

Такие потрясения не могли не сказаться на команде. Её продолжало лихорадить, так что в конце сентября клуб решил распрощаться и с Черчесовым. Сначала обязанности главного тренера исполнял Игорь Ледяхов, затем его сменил Микаэль Лаудруп. Однако поправить положение клуба ни один из них не успел. Чемпионат «Спартак» закончил лишь на 8-м месте.

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