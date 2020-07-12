Самый несчастный нападающий АПЛ. Именно он уничтожил «Челси»

Понимаю, что большинству читателей «Чемпионата» не особо интересно читать про игроков «Шеффилда», но тут ситуация особенная. Нападающий этой команды словно проклят. Дэвид Макголдрик – основной форвард. Почти всегда выходит в основном составе, если здоров. В этом сезоне он пропускал несколько туров из-за небольших травм. В результате у форварда в этом чемпионате Англии – 25 матчей (из них 19 в основе).

За это время у Макголдрика была куча моментов, когда он бил из убойных позиций. В том числе из вратарской. Мы вырезали несколько моментов из этого сезона АПЛ, чтобы было понятно, о чем идет речь. Следите за 17-м номером.

Один раз Макголдрик все-таки забил. Это случилось в матче с «Тоттенхэмом», но вмешался VAR. Выяснилось, что офсайд все-таки был. И что самое обидное – не у Макголдрика, а у Ландстрема, после которого еще многие коснулись мяча (в том числе игрок «Тоттенхэма»). Причем офсайд был малюсеньким и без VAR этот гол точно засчитали бы.

Кружочки – в створ, крестики – мимо Фото: InStat

А теперь немного статистики. У Макголдрика в этом чемпионате 35 ударов (18 в створ). Большинство ударов были из штрафной – 24 (12 – в створ). В том числе вот этот убойный момент в начале матча с «Саутгемптоном», когда Макголдрик вышел один на один с вратарем и пробил именно в голкипера.

А теперь глянем карту ударов по воротам (без учёта заблокированных). Тут видно, что у Макголдрика больше попаданий, чем промахов, но как правило форвард бил по центру. И ни разу – в девятку.

Фото: InStat

Так было до матча с «Челси» – важной игры в плане попадания в еврокубки для обеих команд. Учитывая вероятное отлучение «Манчестер Сити» от еврокубков, обе команды борются за попадание в Лигу чемпионов. Хотя, возможно, для «Шеффилда» все-таки актуальнее говорить про борьбу за Лигу Европы. Для этого нужно занимать шестое место. Ну или седьмое и надеяться либо на бан «Сити», либо на то, что Кубок Англии не возьмет «Арсенал». Там в полуфиналы вышли «Челси» и «МЮ», а другая пара – «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Так вот. Перед матчем «Шеффилд» – «Челси» Макголдрик дал интервью. Само собой, футболиста спрашивали и про его неудачную серию. 32-летний нападающий рассказал, что еще юношей общался на эту тему с Гарри Реднаппом:



«Когда мне было 16 лет, я подписал контракт с «Саутгемптоном» и беседовал с Реднаппом по поводу отсутствия голов. Тренер сказал мне, чтобы я не переживал, чтобы я беспокоился, если у меня нет моментов для удара – это означало бы, что оказываюсь не в тех позициях. Я 16 лет ждал попадания в АПЛ. Каждый мальчик мечтает здесь оказаться. Я не парюсь из-за голов. У меня нет проблем со сном, потому что нахожусь в хорошей форме, играю большую часть времени, а менеджер и фанаты верят в меня».



Кстати, по поводу веры. Месяц назад «Шеффилд» переподписал контракт с Макголдриком до 2022 года. И это с человеком, который запарывает столько моментов!

Дэвид Макголдрик Фото: «Шеффилд Юнайтед»

Переподписание контракта вызвало много сарказма, но руководство клуба верило, что это правильный шаг. И теперь он действительно кажется верным, потому что Макголдрик стал главным героем матча с «Челси». Нападающий отличился дважды, а его клуб выиграл 3:0. Хотя перед игрой казалось, что «Челси» на подъеме (победил в последних пяти турах из шести).



Вот голы Макголдрика. Улыбка на его лице о многом говорит.

По данным Opta футболист забил гол с 41 удара в сезоне (статистика у InStat и Opta немного расходится из-за разного подхода к подсчёту ударов). После матча Макголдрик заявил: «Я предупреждал парней, что иду не за одним голом, а за двумя. У меня отличные ощущения. Хотя два года назад у меня закончился контракт с «Ипсвичем» и тогда я не понимал, где вообще могу оказаться. Но сейчас я знал, что голы придут. И впереди у меня еще много мячей. Когда я учился в школе, то мечтал об АПЛ, мечтал об этом сезоне».