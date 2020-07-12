Кажется, у «Локомотива» проблемы. «Уфа» их наглядно показала

А помните знаменитую рекламу стирального порошка: «Если не видно разницы, то зачем платить больше?» Кто постарше – наверняка помнит. Самое забавное, что ту рекламу запретили. ФАС посчитала некорректной информацию о преимуществе одного порошка над другими. С 2010 года ту рекламу запретили.



Когда смотришь матчи «Уфы», то в голове всплывает тот же слоган. В 2020-м году команда Евсеева встречалась с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом» и не уступила никому. При том, что между клубами пропасть в плане бюджета.

Да, футбол «Уфы» весьма унылый. Единственный клуб, который в этом сезоне и забил, и пропустил не больше 22 голов. Вся критика по зрелищности принимается – тут и ответить особо нечего. Разве что тот факт, что и при Семаке, и при Гончаренко ситуация была плюс-минус такая же. Зато если мы говорим о нынешней у «Уфе» не в контексте яркой игры, а в плане результата…

Про разницу в бюджете – понятно. Но тут ведь ещё у «Уфы» даже в заявку не попали пять человек: Неделчару, Кротов, Йокич, Никитин и Сысуев. Слышал, что не попали из-за одной очень популярной ныне болезни. При этом первые три футболиста – основные. Других основных «Уфа» продавала за последний год:

Игбун – в «Динамо»,

Живоглядов – в «Локомотив»,

Дивеев – в ЦСКА,

Круговой – в «Зенит», который отдал его обратно в аренду в «Уфу».

То есть «Уфа» отдаёт лидеров нашим топ-клубам, а потом с ними же играет вничью. Шикарно, не находите ли?

А знаете кого «Уфа» взяла этой зимой? Вот чтоб прям купила! 19-летнего Урунова. Он сегодня накручивал игроков «Локомотива» – сразу нескольких за одну атаку во втором тайме. Самое забавное, что Урунов пришел как раз из «Локомотива». Правда, ташкентского. Его признали лучшим игроком матча.



А теперь про «Локомотив». И тут в контексте трансферов сразу вспомнился Мурило. Именно он привёз пенальти в ворота «Локомотива». Помню, как гендир «Локо» Кикнадзе в сентябре 2019 года у нас в редакции говорил, что этот игрок – бизнес-проект. Футболист, которого потом планируется выгодно продать.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в Rutube «Матч ТВ».

Тут ещё история не закончена. Мы не можем знать, удастся ли успешно продать бразильца, но этот пенальти явно не пойдёт ему в плюс. Кстати, это не первый пенальти, который назначают в ворота «Локо» из-за Мурило. Другой был назначен в 3-м туре в матче с ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в Rutube «Матч ТВ».

Вообще ничья – самый логичный итог, когда одна команда не уступает 8 туров, а другая – 7. Однако этот результат означал, что ЦСКА было достаточно побеждать в своих матчах, чтобы гарантировано попадать в Лигу чемпионов. Ведь в следующем туре «Локо» встречается именно с ЦСКА. Но команда Гончаренко не смогла сегодня выиграть у «Рубина» и между клубами сохранился отрыв в 4 очка…

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот что радует у «Локомотива», так это готовность общаться после матча. Генеральный директор Кикнадзе вышел к небольшой группе фанатов (около 20 человек) и ответил на их вопросы. Они действительно накопились.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, в этом плане было забавно видеть реакцию Кикнадзе уже по ходу матча. Ответ на очередной призыв к отставке он показал фанатам большой палец. Не совсем представляю как это трактовать. Вряд ли Кикнадзе согласен с этим посылом, но хотя бы дал понять, что слышит. С трудом представляю себе Ольгу Смородскую, которая так бы отреагировал на те же самые призывы.