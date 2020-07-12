Чалов забил в третьем туре подряд! Но, похоже, Слуцкий не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов

Леонид Слуцкий впервые встретился с ЦСКА с того дня, как попрощался с красно-синими в декабре 2016-го. Впервые после возвращения в Россию сыграл он и против своего бывшего ассистента в московском клубе Виктора Гончаренко. Уже только по этим причинам матч команд Слуцкого и Гончаренко вызывал особый интерес. Экс главный тренер получил возможность притормозить разыгравшийся ЦСКА, который победил в трёх последних турах с общим счётом 10:0 и вернул болельщикам надежду на Лигу чемпионов. Кстати, до этого Слуцкий трижды обыграл Гончаренко в трёх матчах.

Все серии рано или поздно заканчиваются. В этот раз прервались обе. «Армейцы» не переиграли «Рубин», а Слуцкий – Гончаренко. Тем не менее главный тренер казанцев, в отличие от своего коллеги и товарища, должен быть доволен результатом.

Вот что происходило на «ВЭБ Арене»:

— В основу ЦСКА вернулся Вадим Карпов, почти не игравший после разгрома от «Зенита» и отъезда Гончаренко в Беларусь. Он и Виктор Васин заменили в центре обороны дисквалифицированных Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина.

— Слуцкий перед матчем тепло пообщался со своими бывшими игроками из ЦСКА. Московский клуб опубликовал в «Инстаграме» фотографии того, как тренер «Рубина» поздоровался кулаками с Фёдором Чаловым и обнялся Аланом Дзагоевым.

— В первом тайме ЦСКА по статистике создал в два раза больше «Рубина»: удары – 12:5 (в створ – 4:2). При этом команда Гончаренко владела мячом меньше соперника – 48% против 52%. Но владение хозяев выглядело более осмысленным. В частности, у «армейцев» проходили атаки на скорости, которые опасно завершали Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Георгий Щенников и Фёдор Чалов. Вообще, удары красно-синих равномерно распределились между целой группой игроков: Сигурдссон, Обляков, Щенников, Никола Влашич, Константин Марадишвили – по два, Чалов и Виктор Васин – по одному. Любопытно, что четыре передачи под удар отдал Влашич (всего же за матч у хорвата набралось семь таких ассистентских действий).

— «Рубин», контролируя мяч, скорее брал паузу, нежели реально обострял. Складывалось впечатление, что игроки гостей не совсем понимают, как доводить мяч до своих форвардов. В результате Иван Игнатьев сделал всего семь касаний за первый тайм, а Денис Макаров (им, напомним, интересовался зимой ЦСКА) – десять. Что-то за счёт индивидуальных действий мог придумать только дриблёр Хвича Кварацхелия, который совершил три обводки за 45 минут.

— Но именно Гончаренко, а не Слуцкий сделал замену в перерыве – двойную! Вместо Щенникова и Марадишвили тренер ЦСКА выпустил Константина Кучаева и Кристияна Бистровича. Возможно, центрхав ушёл с поля из-за того, что висел на карточке.

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— ЦСКА открыл счёт на 62-й минуте, когда «Рубин» остался вдесятером. Точнее, даже вдевятером. Во-первых, получил травму и покинул поле Оливер Абильгор, которого готовился поменять Дмитрий Тарасов. Кроме того, в ходе голевой атаки «армейцев» гости остались без Пабло Сантоса. Впрочем, бразилец сам виноват – полетел безоглядно в верховое единоборство и неудачно упал. «Рубин» не перестроился, оборона потеряла организацию, а Фёдор Чалов здорово разобрался в эпизоде: получил передачу, оценил ситуацию и отправил мяч в угол ворот Юрия Дюпина. Настоящий Чалов вернулся – забивает в третьем туре подряд!

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— Сегодня состоялось возвращение Алана Дзагоева. Полузащитник ЦСКА ещё ни разу не играл после коронавирусной паузы. «Армейцы» доигрывали матч с условной парой форвардов Дзагоев – Влашич, их поддерживал Яка Бийол. Алан заменил Чалова, который совершил 30 касаний, дважды пробил по воротам и отдал два ключевых паса. На 94-й минуте Дзагоев упустил прекрасный момент – мог стать героем вечера.

— Какой же горячей получилась концовка у этого относительно спокойного матча! «Рубин», в отличие от ЦСКА, имел всего два дня на восстановление после предыдущего тура, но казанцы, собрав волю в кулак, атаковали и создавали напряжение у ворот Игоря Акинфеева. Чуть-чуть перебили «армейцев» во втором тайме – 7-8 (в створ – 1-4). В конце концов Кварацхелия после контакта с Обляковым упал в штрафной. Судья Алексей Матюнин сперва подумал, что грузинский хавбек симулировал и показал ему жёлтую карточку. Однако система VAR исправила ошибку рефери: «армеец» попал по левой ноге соперника. Матюнин назначил пенальти, который реализовал Евгений Марков.

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