Генеральный директор «Локомотива» показал средний палец фанатам. Подробности

Болельщики «Локо» четвёртый домашний матч подряд призывали генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе к отставке. Причём организованное фанатское объединение заряжало скандирования без прямых оскорблений. Например:



«С вами не по пути, нам с вами не по пути, и вы должны из клуба уйти»,

«Увольняй Кикнадзе из клуба»,

«Твой контракт закончится раньше»,

«Эй, Кикнадзе, иди в «Торпедо».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первом тайме матча с «Уфой» Кикнадзе даже отреагировал на болельщиков, показав им большой палец.

С 20-й минуты активные фанаты ушли со стадиона вместе с барабанами, хотя часть болельщиков осталась на секторе. Стали слышны единичные выкрики отдельных фанатов. Судя по всему, один из таких выкриков и вызвал реакцию у генерального директора. Во втором тайме он показал средний палец в сторону Южной трибуны.

Возможно, именно из-за поступка гендир «Локо» счёл нужным пообщаться после матча со зрителями. Вскоре после игры он отвечал на вопросы болельщиков у стадиона. Среди прочего Кикнадзе признался, что погорячился с этим жестом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Раз уж у нас произвольно образовалась такая встреча, то я бы хотел бы твёрдого понимания: клубу нужны те, кто поддерживает команду. Не нужна поддержка лично мне. Я справлюсь и обойдусь. И не такое проходили. Но болельщики — я в кавычках поставлю — болельщики, которые называют себя болельщиками, позволяют себе 20 минут скандировать что-то не имеющее отношение к поддержке, встающие и уходящие на 20-й минуте принципиального матча в сезоне — на мой взгляд, это странные болельщики. И это отдельный вопрос, кто кому нужен. Я им не нужен или они мне не нужны?

– Вы считаете, что болельщики не имеют права уходить с 20-й минуты? А то, что вы показываете средний палец, это нормально?

– Я погорячился. Я с вами согласен. Я хочу вам сказать, что не допущу мата на трибунах.

– Так его и не было.

– Значит, вы не слышали его. И слава богу.

В свою очередь представитель фанатского объединения «Локо» United South Иван Крылов сказал корреспонденту «Чемпионата» по поводу неприличного жеста Кикнадзе:



– Я не видел этого момента. Если такое было, что ж… Мы в каждом своём обращении призываем всех с трибун высказываться корректно по ситуациям в клубе. Вы видите это сами. Как ведёт себя руководство – вопрос к ним.

Что ещё говорил Кикнадзе

Василий Кикнадзе, помимо, обозначенной темы, говорил ещё о многом. Приводим самые интересные цитаты.

— Как можно что-то поменять за три недели с тем же составом? Кто хочет найти козу, тот её найдёт. Нет никаких вариантов. Проблема в том, что интервал между окончанием этого сезона и началом следующего сезона всего полторы недели. С чего вы взяли, что мы жертвуем вторым местом? Я не считаю, что с Сёминым было больше шансов. Причём кардинально.



— Я не комментирую трансферы. Но могу сказать, что планируем хороших ребят пригласить. Но главное понять, с каким бюджетом работать. Бюджет складывается из попадания в еврокубки и понимания, кто уходит, а кто остаётся.



— С Эдером автоматическое продление. Что касается Рыбуся, то подождите конца трансферного окна или хотя бы информации по сделкам и потом уже обсуждайте.

— С Рыбусем ситуация не такая как с Тарасовым. А вообще если нарушаешь внутренние правила клуба, то будем разбираться с каждым.



— Смолов рванул заднюю поверхность. Вроде бы несерьёзно. Вариант возвращения рассматривается. Я считаю Смолова одним из лучших футболистов в этом сезоне. Но возможность возвращения оставляет целый ряд вопросов.



— Фарфан, который по сути не является нападающим, внёс важные коррективы в игру. Но в целом без Эдера при нынешнем составе в игре на втором этаже было бы тяжело.

— Евсеев был в списке претендентов на пост главного тренера «Локомотива». Слуцкого не было в списке. Что касается Евсеева, там были разные обстоятельства, не только контракт с «Уфой». Не исключаю, что он в дальнейшем появится в «Локомотиве». С большей частью тренеров, которые были в списке претендентов я встречался лично. То, что вы не знаете Николича — не самый большой грех. Давайте посмотрим, что будет через год. И потом будем делать вывод, атакующий футбол или нет. Посоветовали Николича люди, которым я доверяю в футболе.



— Разговоры с Венгером были. Переговоров нет. Он требовал решения многих вопросов, которые мы сейчас не можем себе позволить.



— Задача на следующий сезон — выход в Лигу чемпионов.



— Я требую от Николича с первой игры. Говорить о увольнении не хочу. Мы поддерживаем тренеров в отличие от многих других клубов.



— Нам нужны болельщики, которые поддерживают команду. Не меня лично. Я переживу. Но те, кто скандируют то, что мало относится к поддержке и уходят после двадцатой минуты во время важных матчей, это какие-то странные болельщики.