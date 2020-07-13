Богатые жизни важнее? «Ман Сити» вернули в еврокубки: клубам из России такое и не снилось

«Манчестер Сити» всё-таки будет выступать в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию английского клуба. По решению суда «Сити» всего лишь отделался штрафом в размере 10 млн евро, который, кстати, сократили с 30 млн евро.

Напомните, в чём там дело

УЕФА заинтересовался делами английского клуба после публикации расследования Football Leaks, в котором описывались схемы, используемые «Ман Сити» для обхода финансового фэйр-плей (FFP). Издание утверждало, что «горожане» фиктивно завышали спонсорские соглашения, а те деньги, которые спонсоры «недоплачивали», «Сити» перечислял владелец клуба шейх Мансур через свой холдинг Abu Dhabi United Group.



Вскоре этой историей занялся орган УЕФА, расследующий дела с финансовыми манипуляциями (CFCB). Сначала против «горожан» были выдвинуты обвинения в финансовых махинациях для обхода ФФП, а в феврале 2020 года УЕФА объявил неутешительную новость для английского клуба.



«Сити» отстранили от еврокубков на два года за серьёзные нарушения правил лицензирования и FFP. По сведениям организации, с 2012 по 2016 год «горожане» действительно завышали спонсорские доходы в отчётах, предоставленных УЕФА.

Обман раскрыт! «Ман Сити» выкинули из ЛЧ Что об этом известно.

Как же «Манчестер Сити» избежал наказания

В феврале в «Сити» намекнули на предвзятость УЕФА и подали апелляцию на решение организации в Спортивный арбитражный суд.



«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлён объявлением УЕФА. Клуб понимал необходимость рассмотрения дела в независимой организации.



В декабре 2018 года офис расследований УЕФА уже опубликовал вероятное решение, хотя тогда расследование ещё даже не началось. Учитывая утечки, не было сомнений, каким будет исход рассмотрения дела. Клуб направил жалобу дисциплинарному органу УЕФА. Жалоба соответствует правилам Спортивного арбитражного суда (CAS).



Одним словом, дело инициировал УЕФА, рассматривал УЕФА и вносил решение УЕФА. Мы будем обжаловать дело в CAS в ближайшее время», — говорилось в сообщении.



Позже гендиректор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил, что все обвинения в адрес «Манчестер Сити» являются ложными, и пообещал сделать всё возможное, чтобы это доказать.



В итоге клуб нанял влиятельного королевского адвоката и члена Палаты лордов Дэвида Панника, согласившись платить ему по 20 тысяч фунтов ежедневно, и собрался нещадно разносить версию обвинения. Известно, что защита «Сити» намеревалась указать на процедурные ошибки, нарушение пункта о конфиденциальности информации, несоразмерность наказания и другие «косяки» органа УЕФА.

Из-за эпидемии дело затянулось. Слушания прошли более месяца назад, но решение CAS опубликовал только 13 июля.



Мотивировочную часть обещают опубликовать лишь в ближайшие дни, но и в тексте решения по делу «Сити» есть некоторые подробности.



«В решении CAS подчёркивается, что большинство предполагаемых нарушений, о которых сообщила судебная палата CFCB были либо не установлены, либо истёк их срок давности. Сокрытие спонсорского финансирования было явно более значительным нарушением, чем воспрепятствование деятельности CFCB («Манчестер Сити» отказался сотрудничать с органом УЕФА во время расследования. – Прим. «Чемпионата»). Однако вводить запрет на участие в клубных соревнованиях УЕФА только за отказ «Манчестер Сити» сотрудничать с CFCB было нецелесообразно», — говорится в пресс-релизе CAS.



Похоже, дорогущий юрист «Сити» просто оказался сильнее адвокатов УЕФА. Или «горожанам» в очередной раз помогли огромные деньги и влияние.

«Сити» ждут необратимые последствия. А вот как клубы РПЛ пострадали из-за санкций УЕФА «Динамо» даже вылетело в ФНЛ.

Российские клубы CAS никогда не прощал

Решение CAS действительно удивляет. Хотя бы потому, что ранее ни одному из российских клубов не удавалось успешно обжаловать в Спортивном арбитражном суде решение о дисквалификации за нарушение FFP.



Так, в 2015 году «Динамо» лишили на один сезон участия в европейских турнирах. Московский клуб утратил право выступать в Лиге Европы и был обязан в течение трёх лет отчитываться перед УЕФА о выполнении FFP.



Спустя два года ещё жёстче наказали «Рубин». Тогда казанский клуб отстранили от участия в еврокубках на два сезона.



Тем не менее известный спортивный юрист Михаил Прокопец отметил, что дела российских клубов и «Сити» — разные. Так что линейно сравнивать их не стоит.



«Похожие кейсы «Рубина» и «Динамо»? Не могу сказать, что юристы «Рубина» не старались. Дьявол кроется в деталях. Объединять эти дела нельзя, хоть они и были за нарушения фэйр-плей, но за разные нарушения. Когда ты приходишь в суд, ты должен отвечать перед конкретными нарушениями. У «Рубина» были обвинения по связанным лицам. Компании, связанные с клубом, платили необоснованные спонсорские платежи, по мнению УЕФА. Видимо, у «Сити» такого не было. К тому же, у «Рубина» было повторное нарушение. У них были санкции, потом мировое соглашение, потом ещё одно нарушение. Там отбиться было сложно. Это разные дела», — заявил Прокопец.