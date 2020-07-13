Каррера ведёт АЕК в Лигу чемпионов. «Спартак» о ней может только мечтать

В «Спартаке» снова перемены. Пару дней назад клуб покинул Томас Цорн, а на его место пришёл Шамиль Газизов. Активно обсуждается будущее Доменико Тедеско. Босс красно-белых уверяет, что немецкий специалист продолжит работу в клубе в следующем сезоне. Но в случае со «Спартаком» никогда нельзя быть уверенным в чём-либо.

Результаты клуба не радуют. «Спартак» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице и надеется лишь на успех в Кубке России. Тем временем бывший главный тренер спартаковцев Массимо Каррера успешно работает в АЕК. Итальянец вывел команду в финал местного Кубка и уверенно удерживает на втором месте в чемпионате.

Неожиданное путешествие в Грецию

Каррера оказался в Греции по стечению обстоятельств. Основным кандидатом на пост тренера афинского АЕКа считался Леонид Слуцкий. Сообщалось, что боссы греческого клуба предложили Леониду контракт на 1,5 года. Слуцкий, только-только покинувший «Витесс», взял время на раздумье. В обозначенный день российский тренер не вышел на связь, и руководство переключилось на другие кандидатуры. В шорт-листе была и знакомая фамилия Массимо Карреры.

С итальянцем боссы договорились быстро. В начале декабря чемпион России подписал контракт с греческим АЕКом до конца сезона-2020/2021.

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Стоит отметить, что представителем Карреры в переговорах выступал Андреа Д’амико, а не Марко Трабукки, который был чуть ли не правой рукой Массимо в Москве.

Итальянец вернулся в Россию весной 2019 года. Посетил один из матчей «Спартака» и рассказал о предложениях, которые ему поступили. Каррера мог оказаться в Иране. Там ему обещали хороший контракт, но не сложилось.



Каррера ждал предложений от российских клубов. Сватали итальянца в «Динамо», «Оренбург» и «Крылья Советов». По информации «Чемпионата», Каррера мог сменить Федотова в «Оренбурге». В тот период Марко Трабукки приблизился к руководству клубу и лоббировал кандидатуру Массимо. Снова не получилось. Затем была отставка Дмитрия Хохлова в «Динамо», и Массимо стал главным кандидатом на освободившееся место. Предпочтение отдали рулевому молодёжки Кириллу Новикову. Предложение от АЕКа было довольно суматошным, но выбирать было не из чего, поэтому стороны быстро уладили вопросы, и уже через несколько дней Каррера красовался перед фотографами с жёлто-чёрной атрибутикой клуба.

Стремительный прорыв на вершину

Уже на первой пресс-конференции Массимо рассказал журналистам о своих планах и раскрыл некоторые подробности относительно команды.

«Я хочу иметь команду хамелеонов, которые даже без замен смогут изменить игру, — говорил Каррера. — Хочу видеть команду, которая играет в футбол. Когда матч заканчивается, футболка должна быть мокрой. Хочу видеть страсть на стадионе. Думаю, что это самое главное. Хочу, чтобы мои игроки отдавали все силы и оставались бойцами до конца”.

Каррера сообщил, что хочет играть по схеме 4-2-3-1, но первые матчи начал с 3-5-2. При такой системе нужна скорость, которой игрокам, к сожалению итальянца, не хватало. Пришлось отталкиваться от возможностей футболистов, и у него неплохо получилось. Не будем забывать, Массимо — отличный мотиватор. Он зажигает команду эмоциями. Иногда складывается ощущение, будто Каррера вот-вот сам выскочит на поле, чтобы показать, как нужно выполнять те или иные вещи.

В первой же игре АЕК одержал победу, а в «инстаграме» клуба появилась победная фотография из раздевалки.

Массимо называет своих футболистов воинами. Кажется, итальянцу удалось закалить команду, игроки начали действовать агрессивнее, а количество красных карточек в клубе увеличилось в несколько раз. В первых 10 играх с Массимо команда пропустила всего три мяча. Проиграли подопечные Карреры всего один раз. Это случилось в гостевом матче против ПАОКа.



АЕК продолжал набирать очки. Дела удачно складывались не только в чемпионате, но и в Кубке Греции.

«Если честно, не ожидал столь успешного начала работы в АЕКе, — признавался Каррера. — Но надеялся, что мы сможем показать хорошие результаты. Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперёд. Но я работаю именно ради этого и сделаю всё, чтобы так и случилось».

Команда набрала ход и стала набирать очки в каждом матче. Но затем футбол отправился на внеплановый отпуск. За несколько месяцев Каррера успел поднять АЕК на третье место.

Выход в финал Кубка и второе место в чемпионате

На карантине Каррера с удовольствием раздавал интервью и желал бывшему клубу успехов: «Я желаю всего лучшего «Спартаку» и фанатам. Скучаю по Москве. Это отличный город, скучаю по фанатам, по победам, по эмоциям, которые они дарили мне».

После возобновления чемпионата АЕК сыграл вничью с «Панатинаикосом» и продлил серию без поражений до 14 матчей. Спустя неделю подопечные Карреры обыграли ОФИ (2:0) и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. На этом успехи не закончились.

В ответном матче полуфинала Кубка Греции АЕК сыграл вничью с «Арисом» (2:2). Это позволило греческому клубу пройти в финал по сумме двух встреч. В первом матче АЕК со счётом 2:1 переиграл «Арис». Примечательно, что гол бывшего нападающего «Рубина» Марко Ливайи перевёл игру в овертайм, где футболист Карреры забили ещё один мяч. Чуть выше мы писали о красных карточках. В концовке встречи судья удалил трёх игроков АЕКа. Беспроигрышная серия между тем дошла до 17 матчей.

В конце июня Каррера подписал новое соглашение с клубом, которое действует до лета 2021 года.

Турнирная таблица чемпионата Греции.

Команда Карреры побеждает в четырёх матчах подряд. Навскидку вспомните, когда «Спартак» последний раз одерживал победу? Пока фанаты красно-белых радуются сохранению прописки в РПЛ, Каррера выводит АЕК в Лигу чемпионов.

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Может ли вернуться Каррера в «Спартак»? Отвечает Массимо: «Это слухи. Я сосредоточен на ближайших матчах АЕКа. У меня с клубом действующий контракт, который я намерен уважать. Никто из “Спартака” со мной не связывался».

Разве кто-нибудь удивится, если Каррера завтра приедет и возглавит «Спартак»? Думаю, нет. Леонид Арнольдович умеет удивлять.

Подписки на фанатские страницы ЦСКА

Не так давно Массимо Каррера вновь стал хедлайнером российских СМИ. Итальянец подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в «Инстаграме».

«Ой, подписался по ошибке. Сейчас отменю подписку. У меня нет такого в планах», — приводит слова Карреры Sport24.

Случайно ли? Возможно. Хотя не исключено, что таким образом Каррера просто решил напомнить о себе России.