Символическая сборная 28-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Два игрока «Спартака», несмотря на поражение от «Сочи», а ещё игроки «Уфы», «Краснодара» и ЦСКА.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 28-го тура сезона-2019/20.

В РПЛ ещё многое не ясно. Попасть в ЛЧ могут «Локо», «Краснодар», ЦСКА и даже «Ростов» А вылететь в ФНЛ рискуют аж пять команд.

Вратарь

Заболотный качественно провёл матч против «Спартака». Сделал несколько важных спасений, которые напрямую повлияли на результат матча. Николай помог «Сочи» одержал победу, поэтому он в нашей сборной.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Марио с «Рубином» был лучшим у ЦСКА. Он постоянно создавал остроту на правом фланге и разрывал защиту казанцев. Отличный матч от защитника ЦСКА.

Чалов забил в третьем туре подряд! Но, похоже, Слуцкий не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов «Рубин» спасся в Москве благодаря системе VAR.

Если смотреть на счёт, то может сложиться впечатление, что «Краснодар» легко обыграл «Урал». Но «Урал» хорошо атаковал, создавал много моментов. Большинство из них перекусывались центральными защитниками. Я бы выделил Кайо, он провёл хороший матч.

Георгия Джикия, «Спартак»

Да, «Спартак» проиграл, но Джикия провёл отличный матч. «Сочи» мог забить больше, чем один гол. Георгий прервал много атак в подкатах, а также отлично вёл верховую борьбу.

Мне понравился Круговой. Он отлично подключался к атаке, был надёжен в защите. Данил показал зрелый футбол. Заслужил место в сборной.

Полузащита

Крал мне тоже понравился, хоть «Спартак» и проиграл. В опорной зоне он смотрелся хорошо, отбирал, а к тому же неплохо разгонял атаки. На этой позиции он понравился мне больше остальных в туре.

«Спартак» провёл лучший матч за лето. Поражение – нелепая случайность Ответ категоричным критикам, которые снова смотрят только на результат.

Никола Влашич, ЦСКА

Влашич был привычно хорош. Он обострял ситуацию, накручивал по несколько соперников, отдавал острые передачи. Никола по-прежнему в форме и лидер ЦСКА.

Уткин сейчас один из самых ярких игроков «Краснодара». Он забивает, отдаёт. Вот и против «Урала» Даниил выглядел отлично. Отдал голевой пас, обострял ситуацию. Делал всё, что требуется от игрока на его позиции. Мощный матч.

Нападение

Вандерсон, «Краснодар»

Бразилец «Уралу» не забил, но был ярок на своём фланге атаки. Постоянно шёл в дриблинг, обыгрывал соперников и отдавал острые передачи. Несколько раз в одиночку создавал моменты для партнёров. Яркая игра от Вандерсона.

Луценко снова забил. Евгений нельзя не отметить. Он набрал отличную форму, показывает себя настоящим бомбардиром. Луценко играет на своих лучших качествах, что приносит пользу ему лично и команде.

Кварацхелия был главным игроком «Рубина» против ЦСКА. Постоянно старался обострять ситуацию, придумывал умные передачи, обыгрывал соперников. Именно Хвича заработал на дриблинге пенальти, с которого казанцы сравняли счёт.

Лучший тренер

Евсеев выжимает максимум из того, что у него есть. «Уфа» после рестарта ещё ни разу не проиграла, отлично играет против топов. Евсеев сейчас хорош.