Самые дорогие покупки клубов РПЛ в летнее окно 2019-го. Что ждали и что получили

Год назад ведущие российские клубы потратили солидные, особенно по нынешним коронавирусным временам, деньги на трансферном рынке. Кто-то усиливался под выступление в еврокубках, кто-то для улучшения результатов в РПЛ. Насколько удачными оказались самые дорогие покупки? Пожалуй, уже можно ответить на этот вопрос, ведь целого сезона достаточно для адаптации к новой команде и новой стране. Отметим, что в этом списке не будет Николы Влашича (15,7 млн евро, по данным Transfermarkt) и Гжегожа Крыховяка (12 млн), которых ЦСКА и «Локомотив» выкупили летом 2019-го после аренд.

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4-6. Дуглас Сантос, «Зенит», 12 млн

Дуглас Сантос Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Статистика в сезоне: 36 матчей, 4 голевых паса

«Зенит» долго и напряжённо искал левого защитника, который сделал бы команду Сергея Семака сильнее. В чемпионский сезон на этой позиции поиграли Эльмир Набиуллин, Евгений Чернов и возрастной Юрий Жирков после травмы. В течение двух трансферных окон что-то не срасталось с потенциальными новичками, а в начале лета 2019-го отпала и кандидатура Ренана Лоди (он ушёл в мадридский «Атлетико»). Наконец, в июле вопрос решили – выкупили Дугласа Сантоса у застрявшего во второй Бундеслиге «Гамбурга».

С Дугласом Сантосом «Зенит» попал в десятку. «Мне кажется, он быстро вольётся в игру, это качественный игрок, который хорошо работает с мячом и неплохо обучен тактически», – говорил Семак. Так и получилось. Бразилец каждую неделю доказывает, что стоит заплаченных за него денег. Единственный по-настоящему неудачный матч для Дугласа Сантоса – в Лиссабоне, где игра рукой завершилась для него удалением и пенальти в ворота «Зенита».

Дуглас Сантос – лучший левый защитник РПЛ по оценке Whoscored (7,27 балла). Он прилично выглядел и в Лиге чемпионов, за исключением гостевой игры с «Бенфикой». Вдобавок команде идёт на пользу его универсализм: бразилец хорош и в роли центрального полузащитника.

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4-6. Алекс Крал, «Спартак», 12 млн

Алекс Крал Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Статистика в сезоне: 20 матчей, без результативных действий

«Спартак», продав Фернандо, искал прошлым летом центрального полузащитника на замену бразильцу. Пусть даже с иными сильными качествами. Трансфер опорника «Ниццы» Адриена Тамеза сорвался. Из двух игроков «Славии» – Томаша Соучека и Алекса Крала – более интересным выглядел первый вариант, однако Соучек, понимая свой уровень, от чемпионата России отказался. Пражский клуб тоже не горел желанием продавать лидеров «Спартаку», но когда москвичи повысили предложение до 12 млн, и чехи не устояли.

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн радовался покупке: «Нашим первым выбором был Крал… Тамез – игрок, который может дать результат сейчас. Он пришёл, дал результат, потраченные деньги потом не компенсируешь. Крал даст результат, а потом ещё деньги отобьём».

Первый сезон в России получился для чеха неоднозначным, но мог ли он быть другим, учитывая выступления команды? У Крала есть набор ценных качеств, благодаря которым на него обратили внимание скауты не только «Спартака», а ещё и клубов из топовых чемпионатов. Тем не менее от новичка за 12 млн, конечно же, ждут большего. Алекс должен превратиться в лидера красно-белых, если действительно мечтает уехать в АПЛ.

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4-6. Реми Кабелла, «Краснодар», 12 млн

Реми Кабелла (справа) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Статистика в сезоне: 9 матчей, 1 гол и 1 голевой пас

Дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов (точнее, в отборочном раунде турнира) заставил владельца клуба Сергея Галицкого побить собственный трансферный рекорд. В июле 2019-го атакующий полузащитник «Сент-Этьена» перешёл в российский клуб за 12 млн евро. Приличная сумма для 29-летнего на тот момент футболиста. Впрочем, Кабелла – игрок с именем во Франции, хотя и со своей спецификой, из-за которой существовали сомнения, что Реми идеально подойдёт под стиль «быков».

Кабелла не скрывал мотивации при переезде в Россию: «Я не оценивал выгоду для всех сторон: в этот раз я был более эгоистичен, чем обычно. В первую очередь думал о себе… Мне потребовалось десять дней, чтобы принять решение, но предложение было настолько большим, что я не смог отказать. От такого предложения невозможно было отказаться, нужно сказать честно».

Возможно, Краснодар сегодня восхищался бы игрой своей новой звезды, если бы не тяжёлая травма, которую Кабелла получил в прошлом августе в матче квалификации ЛЧ с «Олимпиакосом». Француз разорвал крестообразную связку колена. Восстанавливался до июля 2020-го, лишь недавно вернулся на поле и уже забил «паненку» в последнем матче «Краснодара». С оценкой его трансфера подождём до следующего сезона.

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3. Гус Тиль, «Спартак», 16 млн

Гус Тиль Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Статистика в сезоне: 19 матчей, 1 гол и 3 голевых паса

Самый обсуждаемый трансфер сезона. Рекордный для «Спартака». По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил АЗ из Алкмара 16 млн евро за Тиля, несмотря на то, что год назад атакующего полузащитника оценивали всего в 6 млн. В лице голландца Цорн, видимо, надеялся получить игрока, который, как раньше Квинси Промес, смог бы делать разницу на футбольном поле.

В Гуса верил и работавший в Эредивизии Леонид Слуцкий, правда, с оговорками. «Тиль – мечта для любого тренера, потому что его легко встроить в любую схему, и он выполняет абсолютно любые функции. Если мы говорим про относительные минусы, то это не игрок, который возьмёт и в одиночку сделает результат. То есть это не Промес, которого купили, поставили – и он сам по себе возьмёт и выиграет матч, забьёт ключевые мячи. Тиль очень хорош в качественном, системном командном передвижении, командной игре», – говорил экс-тренер ЦСКА.

Тиль хорошо начал в «Спартаке». Два голевых паса в Грозном, потом гол и передача в Самаре. Однако после этого из дорогостоящего голландца словно воздух выпустили. Прежней энергии и эффективности в действиях полузащитника уже не было, как и командной системы, в которую он мог бы вписаться. Пока трансфер Гуса можно оценить одним словом – провал.

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2. Максимилиан Филипп, «Динамо», 20 млн

Константин Рауш и Максимилиан Филипп Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Статистика в сезоне: 20 матчей, 8 голов и 1 голевой пас

«Динамо», как и «Спартак» с «Краснодаром», побило прошлым летом свой трансферный рекорд. При этом бело-голубые взяли более статусного игрока, чем Тиль, и находящегося в самом сочном для футболиста возрасте, в отличие от Кабелла. Из дортмундской «Боруссии» не так-то просто перевезти игрока в РПЛ даже за 20 млн евро. Но Филипп предложение российского клуба принял.

«Я серьёзно размышлял перед тем, как дать согласие на переход в «Динамо», – признавался немецкий форвард. – Особенным стал мой приезд в Москву, когда я получше познакомился с городом, с самим клубом. Это упростило моё решение перебраться в Россию… Постараемся пробиться в еврокубки, где «Динамо» должно выступать каждый год».

Что получило «Динамо» с этого трансфера? Видно, что Филипп как раз тот игрок, который способен делать разницу за счёт индивидуальных действий. Он здорово начал – забил «Локомотиву» и «Тамбову». Всего у него восемь голов, вот только пять из них с пенальти. Физическое состояние и мотивация немца вызывают вопросы. Не кажется, что он в каждом эпизоде стремится выкладываться на сто процентов, отрабатывая вложенные деньги. Филипп играет вспышками, потом резко затухает. Отсюда в том числе ранние замены. Максимилиан не доказал, что его трансфер был нужен, а «Динамо» может остаться без еврокубков.

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1. Малком, «Зенит», 40 млн

Малком Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Статистика в сезоне: 12 матчей, 4 гола и 1 голевой пас

«Зенит» год назад повторил клубный трансферный рекорд. Те же 40 млн евро петербургский клуб официально платил за Халка и Акселя Витселя. Малкома, разумеется, брали из «Барселоны» под Лигу чемпионов – РПЛ команда Семака и без него бы выигрывала.

«Конечно, Малком усиление непосредственно под Лигу чемпионов, – говорил главный тренер «Зенита». – Условия нового лимита предполагают, что все легионеры – очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома».

Но бразильцу и вместе с ним Семаку не повезло. Сыграв в августе всего две игры за «Зенит», Малком получил травму бедра, из-за которой пропустил весь групповой этап Лиги чемпионов. Его и Александра Кокорина чемпионам России не хватило, чтобы выйти в плей-офф. В сложившейся кадровой ситуации тренер вынужден был строить всю игру впереди вокруг пары нападающих Дзюба – Азмун.

В том, что атака «Зенита» может быть более разнообразной, мы убедились весной 2020-го после возвращения Малкома в строй. Семак построил 4-4-2 с ромбом в середине. Бразилец, поддерживавший в этой схеме Дзюбу с Азмуном, начал с дубля в ворота ЦСКА и выдал несколько ярких матчей. Малком, безусловно, топ-игрок для РПЛ. По-настоящему он должен показать себя в следующем сезоне.