Кто будет выигрывать золото в год столетия «Спартака» — в 2022-м?

Нужно ли Федуну идти по второму кругу? Возвращать Карреру, вспоминать про Бердыева

Всё идёт к тому, что последний шанс Тедеско в «Спартаке» — воскресный полуфинал Кубка с «Зенитом». И должно случиться что-то действительно эдакое, из разряда вон, чтобы красно-белые этот матч выиграли.

Сейчас положение немца в «Спартаке» таково, что слова веры, сказанные недавно Федуном в его адрес, в любой момент могут обернуться словами прощания (как это уже было не раз с другими тренерами). И закрутится знаменитая спартаковская рулетка – зачастую бессмысленная и беспощадная – поиски нового кормчего.

Нового-старого?

Ведь пока, несмотря на приход Газизова, кандидатуры обсуждаются все ламповые. Едва ли не чаще других – экс-тренеры «Спартака» Каррера и Карпин.

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Лично я не вижу в этом ничего ни плохого, ни страшного. Старый друг лучше новых двух. Всё новое – хорошо забытое старое. И так далее, и тому подобное.

Возвращаться – плохая примета? А если в зеркало посмотреть? Там за эти годы многое изменилось – у этих двух «Каров» уж точно в лучшую сторону.

Опять же – старый конь борозды не портит. Это про историю воссоединения Гинера и Газзаева в ЦСКА в 2004-м (уникальный случай в нашей футбольной практике – тренер был отправлен в отставку после… выигранного золота!). Пример, который показывает – и в одну реку вполне можно вернуться. Даже более того, направить её в победное европейское русло.

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Но Федун за 16 лет в «Спартаке» ещё ни разу к этой практике – вторых шансов – не прибегал. Интересно почему. Со всеми бывшими тренерами отношения испортились? Вернуться к прошлое – значит расписаться в ошибке? В бизнесе только новое – залог успеха? Второй раз ощущения уже не те?

А может, пришло время попробовать?

Да, нюансов хватает. У Карреры всё получается в Греции. И он говорит, что к нему никто не обращался: «Мой контракт с АЕКом действует в сезоне-2020/2021, и я намерен его отработать. Из «Спартака» со мной никто не связывался». Пока?

Карпин уходил из «Спартака» не без скандала — «сбитым лётчиком», которому Федун приписывал многие грехи, в том числе растрату $ 250 млн. История давно забыта. И Карпин теперь совсем другой тренер – не начинающий и пробующий, а знающий и умеющий. Остался ли у него осадочек от общей работы?

Кстати, как-то совсем затихли разговоры о возможном возвращении в «Спартак» ещё одного «экс» – Черчесова. Хотя, по-моему, тоже – пусть и не сейчас, но в будущем – кандидат на камбэк.

Или ещё один из бывших спартаковцев Евсеев? Или несостоявшийся спартаковец Бердыев?

Если переговоры с Бердыевым возобновились, то это очень интересно. Прощались-то, когда Федун тренеру лаконичное сообщение послал. Из одного слова. Это когда Бердыев начал между «Спартаком» и «Локомотивом» выбирать – условия получше выторговывал. Доторговался. Теперь, конечно, так не будет.

Обидел Федуна и не договорился с Ротенбергом. Куда пропал Курбан Бердыев? Самый закрытый тренер российского футбола почти год без работы. Хотя ещё недавно мог возглавить «Спартак», «Локомотив» или сборную.

Газизов – Бердыев – у этого тандема есть все шансы сработаться. Хотя Восток – дело тонкое.

В любом случае всё это – и список кандидатур, и окончательный выбор – должно рассматриваться исключительно сквозь призму означенной Федуном высокой цели – победы в чемпионате в год столетия клуба, в 2022-м.

И вот здесь решающий вопрос для всех любителей тренерского таланта Тедеско. Ответьте честно – видите ли вы его у руля «Спартака» через два года с золотой медалью на шее?

Если всё-таки да, то в воскресенье он должен подарить хотя бы надежду.