Акинфеев доказывает, что он лучший. Рейтинг вратарей РПЛ

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 27-го тура РПЛ. Вот здесь можно посмотреть критерии оценок голкиперов.

В этом туре, в отличие от предыдущих, не было ярких перформансов от вратарей. Почти не было ярких сейвов, но всё-таки были пятеро голкиперов, которые проявили себя ярче остальных.

Символическая сборная 28-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Два игрока «Спартака», несмотря на поражение от «Сочи», а ещё игроки «Уфы», «Краснодара» и ЦСКА.

Слово Владимиру.

5. Игорь Акинфеев, ЦСКА

В этом туре друг другу противостояли лидеры нашего рейтинга: Дюпин и Акинфеев. В очной встрече мы поняли, что Игорь не просто так занимает первое место. Со стороны два сейва Акинфеева могли показаться лёгкими, но своими действиями и уверенностью он показал, как вратарь должен справляться с такими моментами.

В моменте на 82-й минуте после удара со штрафного голкипер ЦСКА перевёл мяч за перекладину, не пытаясь его поймать или накрыть. А через минуту Акинфеев спас после выстрела Зурико в ближнюю девятку. Игорь кончиками пальцев, чётко и надёжно перевёл мяч за ворота, не показывая невероятный прыжок выше перекладины. Сложность этого эпизода в том, что, когда мяч летит с острого угла и близкой дистанции, вратарь находится в нижней позиции. Обычно ближняя девятка – это мёртвая зона для вратаря, но Игорь справился с этим и очень легко отбил мяч.

В то же время мяч, пропущенный Дюпиным, является ошибкой. Вратарь занял неправильную позицию во время удара: вышел слишком далеко, открыв правый угол, — и Чалов просто щекой покатил в сторону ворот. Дюпин неуклюже среагировал, хотя мяч летел не очень сильно. По сути, голкипер «Рубина» просто потерял ворота.

В РПЛ ещё многое не ясно. Попасть в ЛЧ могут «Локо», «Краснодар», ЦСКА и даже «Ростов» А вылететь в ФНЛ рискуют аж пять команд.

4. Андрей Климович, «Оренбург»

Давно «Оренбург» не играл на ноль. «Ростов» создал большое количество моментов, но не стопроцентных, которые явно должны были завершаться голами. Если бы в одном из них Климович пропустил, то это было бы явной вратарской ошибкой. Но удары у футболистов «Ростова» были очень плотные, поэтому голкипер «Оренбурга» и вошёл в пятерку.

Антон заслужил попадание в пятёрку благодаря сухому матчу и большому количеству эпизодов, которые возникали возле его ворот. Сложный момент возник на 58-й минуте: игрок «Крыльев» наносил удар со средней дистанции, Шунин среагировал и отбил его в сторону, контролируя ситуацию.

Добавил бы и пару критических слов: в двух эпизодах вратарь сборной должен был играть более чётко и конкретно. На 49-й минуте Радонич пробил с дальней дистанции, мяч летел в голкипера, но отскочил от земли в сторону, а Шунин не смог его зафиксировать. А в конце матча Антон выходил на перехват после подачи Зиньковского во вратарскую, но сыграл кулаком не совсем уверенно. Шунин мог забирать мяч в руки, несмотря на то что находился в борьбе с нападающим. Статус вратаря сборной обязывает в этих эпизодах действовать увереннее.

Несмотря на то что «Краснодар» победил 3:0, я отмечу два ключевых спасения Сафонова. «Урал» остро атаковал и имел шансы забить. На 6-й минуте при счёте 0:0 Сафонов успел среагировать на удар в девятку с близкой дистанции — от своего же игрока, который пытался прервать передачу Эль-Кабира. Пропусти «Краснодар» в самом начале матча, неизвестно, чем бы все закончилось. А уже при счёте 2:0 Матвей сложился и отразил удар с близкой дистанции Панюкова. На это спасение его команда отреагировала третьим забитым голом.

Заболотный долго не играл и без практики сохранил «сухарь» против «Спартака». Здесь также стоит отметить эпизодически острую игру красно-белых в нападении. Хотя спартаковцы так и не смогли создать 100-процентный голевой момент, который точно завершился бы забитым мячом. Заболотный же выручал команду.

Я бы отметил два ключевых эпизода. Когда на 34-й минуте Понсе вышел один на один, комментаторы говорили, что его падение — это пенальти. Но я могу однозначно утверждать, что его там и близко не было. Когда вратарь играет в мяч, говорить о пенальти не приходится. В этом эпизоде Николай сократил дистанцию, немного неуклюже начал валиться раньше удара в левую сторону, но всё равно в последний момент успел сделать движение рукой и коснуться мяча. Тем самым он спас «Сочи» от гола и назначения пенальти. Если бы Заболотный не сделал это движение рукой, мяч беспрепятственно пролетел мимо, а Понсе споткнулся о его ногу, судья однозначно назначил бы пенальти.

В остальных моментах Заболотный обязан был спасать свою команду. На 80-й минуте случился ещё один выход один на один, но с острого угла. Мяч летел с левого фланга, Заболотный своевременно сократил дистанцию, и Кралу некуда было бить. Игрок «Спартака» просто попал во вратаря — мяч улетел на угловой. Благодаря этим спасениям «Сочи» одержал победу.

Неужели «Спартак» снова засудили? Разбор спорных моментов в Сочи Красно-белым опять недодали пенальти. Но не в том эпизоде, который все обсуждают.

В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2019/2020.