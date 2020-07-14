«Челси» уже отлично усилился. Но можно ещё лучше

Ближайшая неделя – главная в тренерской карьере Фрэнка Лэмпарда. От того, как команда проведёт матчи с «Норвичем», «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном», зависит бюджет на следующий сезон. Участие в Лиге чемпионов даёт базовые призовые (15 млн евро), призовые за результаты (от 2,7 млн за победу на групповом этапе) и призовые за попадание в каждый следующий раунд (за выход из группы – 9,5 млн евро). То есть, достаточно просто попасть в турнир и выйти из группы, и это даёт бюджету минимум 30-35 млн евро только призовых – не считая доходов в день матча. Но «Челси», как постоянный участник Лиги чемпионов, получает ещё и дополнительные начисления за высокий клубный рейтинг. И высокий процент от маркетингового пула.



В текущем сезоне лондонцы заработали в группе сумму, близкую к 60 млн. 11 млн принесли три победы и две ничьи в группе. 15 млн – базовые призовые за участие. Ещё 9,5 – выход из группы, а высокий клубный рейтинг принёс дополнительные 20 млн. По сути, речь идёт о 60 млн евро – и выше. Победа в Лиге Европы в прошлом сезоне принесла в два раза меньше.

Полные трибуны не приносят клубам огромных денег. Есть факторы важнее зрителей Разбираем, как зарабатывают суперклубы и середняки на примере последнего отчёта Deloitte.

«Челси» ещё не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов, но тратит так, как будто уже там. Клуб перехватил Тимо Вернера у «Ливерпуля» (точнее сказать, что «Ливерпуль» отказался от гонки) и ещё зимой забронировал переход из «Аякса» Хакима Зиеша. Цена обоих переходов – 93 млн евро, не считая бонусов. Клуб может себе это позволить: трансферный бан ограничил покупки в 2019 году, хотя в то же время были активные продажи.

Зачем нужны Вернер и Зиеш

В конце сезона «Челси» покидают Виллиан и Педро. Бразилец провёл неровный сезон, но во второй половине его можно назвать чуть ли не лучшим в команде. Он сделал семь результативных действий в шести матчах после рестарта сезона и заставил нас забыть о том, что где-то в недрах клубного лазарета до сих пор скрыт Хадсон-Одои. В принципе, Зиеш должен сделать то же самое.



Зиеш – не просто вингер, а плеймейкер на фланге. Он может быть игроком, на которого играет вся команда (что вообще-то для вингеров редкость). В «Аяксе» он делает в среднем 53 паса за игру. Конечно, это отчасти связано и со стилем, но и Лэмпард в «Челси» ставит похожий стиль: доминирующий, с высоким прессингом и постоянным контролем мяча. Категорически полезный Виллиан, который тоже разгоняет атаки, а не просто создаёт ширину, включён в игру меньше: он делает 39 пасов за матч.

Ещё одно важное качество Зиеша – его результативность доказана не только в чемпионате Нидерландов. В Лиге чемпионов он тоже результативен. В текущем сезоне забивал гол или отдавал голевой пас каждые 90 минут. Единственное опасение, связанное с переездом в АПЛ – нехватка атлетизма. В Англии высокие скорости, но и уровень допустимого в единоборствах выше, чем в Лиге чемпионов. Это должно потребовать время на адаптацию, но вряд ли создаст непреодолимые препятствия. Доказано примерами Месута Озила, Давида Сильвы и других креативных игроков. Проблема решается набором правильного объёма мышечной массы. В этом трансфере можно исходить из того, что Зиеш переходит в «Челси» не на вырост и не в ротацию, а как опытный игрок (ему 27 лет), который даёт результат. Кстати, он может сыграть не только на фланге. Зиеш достаточно умный и техничный футболист, чтобы сыграть десятку в схеме 4-2-3-1. Там он иногда играет в «Аяксе», и эту схему иногда использует Лэмпард.

Трансфер Вернера даёт тренеру ещё больше возможностей. Вернер – огромный универсал, который может сыграть единственного форварда, оттянутого, и даже десятку, а ещё на левом фланге атаки. Он мобильнее не только Жиру, но и Абрахама, чаще спускается в глубину и больше участвует в розыгрыше мяча, а его умные рывки за спину защитникам одинаково хорошо работают и в центре, и на фланге. То есть он может быть полезен сразу на нескольких позициях в нескольких формациях. Но есть основания думать, что больше всего пользы он принесёт на острие атаки вместо Абрахама. Всё дело в реализации.

«Ливерпуль» подставил Клоппа, когда отказался выкупать Вернера. Это ошибка Клопп отлично разрулил ситуацию, но он вряд ли доволен своими боссами.

На двух скриншотах с сайта Understat представлены нереализованные удары Вернера и Абрахама в текущем сезоне. Чем больше точка – тем более явный шанс не реализовал форвард. Даже визуально заметно что Абрахам намного хуже реализует явные моменты.

Даже визуально заметно что Абрахам намного хуже реализует явные моменты.

Цифры это подтверждают. По ожидаемым голам у Тэмми 17 результативных ударов в сезоне, но в реальности у него только 14. Топ-форварды в целом имеют выигрышную статистику по сравнению с усреднённым значением, которое используется в метрике xG, поэтому реализация Вернера (23 xG, 28 голов забито в реальности) – это не чудо, а просто высокий уровень, присущий топ-игроку. Примерно такой же уровень оверперформанса с начала сезона показывают Варди, Марсьяль и Обамеянг.



Даже если просто механически спроецировать эффективность в реализации, которая есть у Вернера, на количество и остроту моментов, которые создаёт «Челси», команда уже не беспокоилась бы за участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Что ещё нужно «Челси»

На протяжении нескольких месяцев ходят упорные слухи об интересе лондонцев к Каю Хаверцу и Бену Чилуэлллу. Хаверц – новая звезда «Байера», универсал даже почище Вернера и просто умнейший игрок на почти любую позицию в центральной оси и правой половине поля. А атакующий крайний защитник «Лестера» привлёк внимание в начале сезона, сдал во второй половине (как и вся команда в целом), но всё равно является лучшим английским игроком на эту позицию. Учитывая, как часто Лэмпард ротирует левый фланг обороны весь сезон (его не устраивают ни Эмерсон, ни Алонсо), интерес выглядит логично. Но в игре «Челси» есть пара недостатков, которые требуют других усилений.



С самого начала сезона «Челси» плохо обороняется при стандартах. В 34 турах команда допустила 57 ударах после угловых. Это хороший показатель (в топ-6 лучших в АПЛ) – но при этом из этих ударов семь стали голевыми. И это уже очень плохой показатель (в топ-6 худших в АПЛ). Кристенсен плохо играет позиционно, а Рюдигер недостаточно хорош как ведущий защитник, чтобы постоянно помогать партнёру. Свежий пример – из последнего матча. Рюдигер не подстраховал Кристенсена и проиграл позицию Макбёрни, хотя тот просто открылся между двумя игроками под читавшуюся подачу на линию вратарской.

Текущей пары защитников достаточно, чтобы бороться за место в четвёрке, но чтобы навязать борьбу «Сити» и «Ливерпулю», нужны более индивидуально сильные игроки. Причём, сильные не только в защите, но и в атаке: для комбинационного футбола, который ставит Лэмпард, Кристенсену и особенно Рюдигеру не хватает первого паса.



Ещё одна проблема – вратарская. Кепа хорошо играет ногами, но это достоинство не вполне компенсирует все его недостатки. Он стабильно не спасает на линии (худший процент сейвов в АПЛ после первого круга), так что Лэмпард зимой даже прошёлся по нему в прессе (сказал, что ошибки Кепы стоили «Челси» очков) и отправил в запас. Но проблема ещё и в том, что Кепа слабо играет на выходе и мало подсказывает защитникам. Июльский пример – из матча с «Вест Хэмом». Вратарь пошёл на выход при подаче, врезался в своего же игрока и упал. Даже плохо играющий на линии, но более уверенный в себе вратарь был бы полезнее.

Вратарь и центральный защитник – более проблемные позиции, чем замена Алонсо и Эмерсону. И, возможно, чем даже покупка Хаверца. Всё-таки у Лэмпарда уже есть атакующие полузащитники в основу – не хватает глубины состава. Что касается фланга защиты, тот же Алонсо в немногих матчах, в которых принимал участие, компенсировал провалы в защите результативным действиями в атаке. У него шесть баллов гол+пас в 15 матчах. Столько же, сколько у Чилуэлла, хотя тот играл больше. И тоже не является образцом надёжности.



Парадоксальная ситуация: «Челси» уже здорово усилился, но для выхода на новый уровень всё-таки нужно ещё больше. В то же время делать резкие шаги на трансферном рынке сейчас слишком рискованно. Клуб уже потратил почти 100 млн, а сам факт попадания в Лигу чемпионов пока под вопросом. От этого зависит не только бюджет на следующий сезон, но и привлекательность «Челси» для топ-игроков. На неделе Лэмпарду предстоит сыграть три матча. Со всеми текущими проблемами: вратарём, который не спасает, позиционными ошибками защиты и плохой игрой при стандартах у собственных ворот. Если задача не будет выполнена, есть риск перенести все проблемы в новый сезон. Зато если всё это не помешает сохранить место в Лиге чемпионов, то клуб сможет решить их на более высоком уровне.