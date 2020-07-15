«Второе место заслужил только ЦСКА. Жалко, что они не обыграли «Рубин». Прогнозы на тур

28-й тур нашего конкурса прогнозов выдался вполне бодрым. Уж точно без провалов.

Наш читатель из Москвы Сергей Петровский угадал разницу в матчах «Сочи» – «Спартак» и «Локомотив» – «Уфа», а также исход встречи «Краснодар» – «Урал». Это 7 очков.

Выпускающий редактор «Чемпионата» Кирилл Закатченко предсказал счёт матча «Ахмат» — «Зенит», разницу в игре «Динамо» — «Крылья Советов» и исход встречи «Краснодар» — «Урал». 9 баллов.

Александр Тарханов угадал счёт матча «Ахмат» — «Зенит» и разницу в играх «Арсенал» — «Тамбов» и «Сочи» — «Спартак». Итог — 11 очков.

Таблица после 28-го тура

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Прогноз специалистов

Валерий Гладилин, известный в прошлом футболист:

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 1:1

Обеим командам нужны очки, но по игре они выглядят одинаково. Хотя «Краснодар» борется за Лигу чемпионов, а самарцы за то, чтобы удержаться в высшем дивизионе. Будет очень плотная игра на результат. В таких случаях чаще всего бывает ничья.



«Урал» — «Арсенал» — 2:1

Здесь преимущество должно быть у «Урала», поскольку они завершают чемпионат дома. Сезон складывается для них пока удачно, к тому же они продолжают бороться в Кубке. «Урал» постарается победить, но силы команд равны. Оба клуба обезопасили себя от вылета.



«Спартак» — «Ахмат» — 1:1

У «Спартака» есть преимущество в домашних стенах, тем более они хотят завершить чемпионат на хорошей волне, но «Ахмат» сейчас находится в зоне вылета и борется за каждое очко. Не думаю, что в этом матче будет супермаксимальная самоотдача от красно-белых, они делают ставку на Кубок. Без этой самоотдачи они не обыграют грозненцев. Думаю, команды поделят очки.



«Зенит» — «Оренбург» — 3:0

Конечно, «Зенит» победит, даже если выйдет смешанный состав. Им надо держать себя в тонусе, они играют дома и по классу выше. У них идёт целенаправленная подготовка к Кубку. Как бы «Оренбург» ни хотел сыграть от обороны, у «Зенита» есть состав и мотивация. Все сейчас хотят попасть в старт, потому что идёт задел на следующий сезон, также все жаждут сыграть в финале Кубка.



«Рубин» — «Ростов» — 2:1

«Ростов» находится в таком состоянии, что и выиграть они уже ничего не могут, и ниже не упадут. Пятое место им гарантировано. В «Ростове» есть опытные игроки, но казанской команде играть дома. Они будут более мотивированны. Думаю, что победит «Рубин».

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«Уфа» — «Динамо» — 1:1

Поставлю на ничью. «Уфа» сейчас выглядит не очень хорошо, а «Динамо» после победы имеет шансы раскрыться. Но победить команду Евсеева в Уфе не так просто. Там опытный подход, команда играет серьёзно.



«Локомотив» — ЦСКА — 2:2

Обе команды борются за Лигу чемпионов, силы равны. Должен быть результативный матч. Атака у обеих команд должна быть хорошая: Фарфан заиграл, Чалов начал забивать, Влашич хорошо выглядит.



«Тамбов» — «Сочи» — 1:0

«Сочи» свои задачи уже решил. Ставлю на «Тамбов», потому что это их последний шанс зацепиться.

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Прогноз читателей

Владислав Диденко (Краснодар):

«Урал» — «Арсенал» — 1:1

Понятно, что у «Урала» всё внимание на Кубок, но и на чемпионат класть команда не будет. Сейчас они восьмые (это успех), но могут отлететь место эдак на 12-е (средненько).

«Спартак» — «Ахмат» — 1:2

Кубок, новое руководство, повышенное внимание, критика — всё это «Спартак» сегодня. «Ахмат» сегодня — это полная концентрация в тяжёлой битве за выживание. Думаю, что грозненцы победят.

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 1:1

Матч жизни или смерти для обеих команд. Самара может попрощаться с РПЛ, «Краснодар» лишиться шансов на второе место. Но я, честно говоря, не очень понимаю, как «Краснодар» будет побеждать в этой ситуации, когда нужно будет вскрывать насыщенную оборону и умудриться не словить контратаку.

«Зенит» — «Оренбург» — 1:2

У «Оренбурга» ещё есть шансы спастись, а «Зенит» занят подготовкой к кубковому матчу.

«Рубин» — «Ростов» — 2:2

Для команд сезон закончен, хотя «Ростов» ещё может побороться за четвёртое место, а «Рубин» — за шестое. Жду результативного и атакующего футбола.

«Уфа» — «Динамо» — 1:1

«Уфе» трудно дома, когда нужно играть первым номером.

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«Тамбов» — «Сочи» — 2:1

«Тамбову» победа в этом матче нужнее.

«Локомотив» — ЦСКА — 1:2

Я, естественно, желаю успеха «Краснодару», поэтому не очень хочу, чтобы «Локомотив» выиграл. Ну и объективно ЦСКА сейчас играет весело и азартно, так что второго места заслуживают именно они. Жалко, что не обыграли «Рубин». Если бы это случилось, было бы очень весело. А «Локомотиву», после всех последних историй, искренне желаю четвёртого места.

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Прогноз журналистов

Павел Левкович, корреспондент «Чемпионата»:

«Урал» — «Арсенал» — 0:2

Поставлю на победу «Арсенала». Обе команды ни на что не претендуют в последних турах, но «Уралу» нужно подойти к полуфиналу Кубка свежими и отдохнувшими.

«Спартак» — «Ахмат» — 2:1

Когда-нибудь чёрная полоса «Спартака» должна закончиться, пусть это будет в игре против грозненцев.

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«Крылья Советов» — «Краснодар» — 1:3

По мнению Андрея Талалаева, самарцы «расслабили булки» после победы над «Арсеналом», за что и получили увесистый удар в Москве. Дома против «Краснодара» будет гораздо труднее, потому что «быки» хотят доказать свою состоятельность, они рвутся в Лигу чемпионов.

«Зенит» — «Оренбург» — 2:0

«Зенит» даже в своём расслабленном состоянии должен обыгрывать такие команды, как «Оренбург». Семак продолжит обкатывать молодёжь и готовиться к новому сезону.

«Рубин» — «Ростов» — 1:2

Пламенные речи Валерия Карпина в соцсетях отразятся на игре его команды. А что касается «Рубина», они свою задачу на сезон выполнили: сохранили прописку в РПЛ.



«Уфа» — «Динамо» — 1:0

«Динамо» испытывает проблемы в линии атаки, это подтвердила и игра против «Крыльев». В матче с дико организованной «Уфой» забить будет ещё сложнее, поэтому поставлю на минимальную победу команды Вадима Евсеева.



«Тамбов» — «Сочи» — 1:1

Искренне верю, что матч будет не самым скучным, но турнирный расклад и здравый смысл говорят об обратном. Два гола мы увидим, но команды разойдутся миром.

«Локомотив» — ЦСКА — 3:1

Матч, который может обострить борьбу за Лигу чемпионов, так что о важности этой игры для обеих команд говорить даже не стоит. Поставлю на победу «Локомотива», который влетит в Лигу чемпионов на багаже Юрия Сёмина.