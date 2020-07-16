5 классных команд, которым совсем немного не хватило до чемпионства. Есть пара наших

Пожалуй, главным открытием сезона в европейском футболе в этом беспрецедентном сезоне стала «Аталанта». Клуб из Бергамо впервые в истории имеет шансы на чемпионство – отставание от «Ювентуса» составляет семь очков. Вся борьба за скудетто ещё впереди. Учитывая то, что «Лацио» и «Интер» регулярно теряют очки, именно «Аталанта» является главным конкурентом «Ювентуса».
Команда Джан Пьеро Гасперини находится в отличной форме: 6 побед после возобновления сезона при всего одной ничьей, как раз против «Юве» (2:2). «Аталанте» остаётся сохранять свой победный ритм и надеяться на потери очков туринцами. Мы же предлагаем вспомнить команды-открытия прошлых лет, которым совсем немного не хватило до чемпионства. Будем надеяться, что «Аталанта» не повторит их участи – очень уж ярко играют бергамаски!
«Ротор» (1996, 1997)
Максим Бузникин против Сергея Жуненко. На дальнем плане — Александр Беркетов
Фото: РИА Новости
В 1990-е годы «Спартак» брал титул за титулом, но не всегда чемпионство само шло красно-белым в руки. Массу проблем «Спартаку» доставили «Ротор» и «Алания». Владикавказский клуб даже взял один титул (1995), а в сезоне-1996 все три команды боролись за трофей. Судьба чемпионства решалась в золотом матче («Спартак» и «Алания» набрали по 72 очка), однако не все помнят, что именно «Ротор» шёл на первом месте за три тура до конца чемпионата. Волгоградцы потеряли драгоценные очки, сыграв на выезде вничью с «Черноморцем» (0:0), после чего ещё и проиграли «Локомотиву» (0:2).
Через год «Ротор» вновь боролся со «Спартаком» за чемпионство. В последнем туре команды встретились между собой. Для того чтобы взять долгожданный титул, «Ротору» нужно было побеждать «Спартак» на своём поле. В первом тайме волгоградцы могли забить, но свои моменты не реализовали. После перерыва «Спартак» отличился дважды и выиграл матч, а вместе с ним и весь чемпионат. «Ротор» мог пенять только на себя.
По словам Валерия Есипова, в 1996 году не обошлось без странного судейства: «Когда играли с «Черноморцем» в Новороссийске, был настоящий беспредел. Нас судили нетрезвые люди! Во время матча было видно, что боковой арбитр «упакован». Он потом чистый гол не засчитал, поднял офсайд». В 1997 году Владимир Нидергаус заявил, что больше никогда не наденет футболку «Ротора» – он был уверен, что клуб сдал игру со «Спартаком».
«Тоттенхэм» (2016/2017)
Харри Кейн (на переднем плане) и его «Тоттенхэм»
Фото: Clive Rose/Getty Images
В сезоне-2016/2017 «Тоттенхэм» был ближе всего к первому в современной истории клуба чемпионству. Главным соперником «шпор» являлся «Челси», руководимый Антонио Конте. Тогда «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», два лидера АПЛ последних лет, оказались не готовы к борьбе за титул. Юрген Клопп только начинал свою перестройку в «Ливерпуле», а Хосеп Гвардиола возглавил «горожан» прямо перед началом сезона. «Посыпался» и чемпионский «Лестер» – сказался уход лидера команды Н’Голо Канте в «Челси».
Нельзя сказать, что «Тоттенхэм» упустил чемпионство и уж тем более «подарил» его. Скорее наоборот, слишком поздно «включился» – большую часть очков «шпоры» потеряли в первом круге. Так, например, случились четыре ничьи подряд: в 8-11 турах «Тоттенхэм» не смог переиграть «Вест Бромвич» (1:1), «Борнмут» (0:0), «Лестер» (1:1) и «Арсенал» (1:1). На финише чемпионата «шпоры» одержали 13 побед в 15 матчах, но и «Челси» избежал серьёзных осечек. Всё, на что хватило «Тоттенхэм», это сократить отставание от лидера до 7 очков.
Тем не менее сезон-2016/2017 можно считать для «шпор» успешным. Второе место в чемпионате стало лучшим показателем клуба за последние более чем полвека. «Тоттенхэм» забил больше мячей, чем «Челси», и пропустил меньше (разница голов 86-26 и 85-33 соответственно). Кто знает, где оказалась бы команда Маурисио Почеттино по итогам сезона, не случись той злополучной ничейной серии.
«Реал Сосьедад» (2002/2003)
Валерий Карпин (в футболке «Реал Сосьедада»)
Фото: Firo Foto/Getty Images
Испанский футбол в начале 2000-х подарил много ярких команд. Помимо привычных «Реала» и «Барселоны», в разное время чемпионами становились «Депортиво» и «Валенсия». В один ряд с ними мог встать и «Реал Сосьедад», едва не сотворивший сенсацию в сезоне-2002/2003 при самом активном участии российских легионеров – Валерия Карпина и Дмитрия Хохлова. Также можно отметить таких футболистов, как Дарко Ковачевич, Нихат Кахведжи, Агустин Арансабаль и Хаби Алонсо.
Большую часть чемпионата «Сосьедад» лидировал в турнирной таблице. К 36-му туру баски шли на первом месте, опережая «Реал Мадрид» и «Депортиво». Дважды «Сосьедад» потерял очки: сначала сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), а затем проиграл на выезде «Сельте» (2:3). «Королевский клуб» с удовольствием воспользовался внезапным подарком, опередив «Реал Сосьедад» на два очка.
Возможно, баски просто не справились с психологическим давлением. Впоследствии клуб скатился до уровня аутсайдера и долгое время боролся за выживание. Уже через год после серебряных медалей «Сосьедад» занял 15-е место и едва не вылетел в Сегунду. Постепенно из команды уходили лидеры: Хаби Алонсо стал игроком «Ливерпуля», Арансабаль перешёл в «Сарагосу», Нихат – в «Вильярреал», а Валерий Карпин закончил карьеру. В 2007 году баски покинули Примеру и вернулись туда лишь через три года.
«Наполи» (2017/2018)
Дрис Мертенс, Хосе Кальехон и Лоренцо Инсинье
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
Гегемония «Ювентуса» в Серии А началась с сезона-2011/2012. С тех пор никто не может вырвать скудетто из рук туринцев, а серебряным призёром четырежды становился «Наполи». Ближе всего к чемпионству неаполитанцы подобрались в 2018 году, когда команду уже покинул Гонсало Игуаин. Этот трансфер наделал много шума: в Неаполе аргентинец стал врагом народа, а ненависть к «Ювентусу» в городе достигла, пожалуй, исторического максимума.
Команды шли вровень до 26-го тура. «Наполи», одержавший 10 побед подряд, остановила «Рома» – в гостях «джалоросси» оказались сильнее (4:2). «Ювентус» в свою очередь переиграл «Лацио» и вышел на первое место в таблице. Туринцы неоднократно теряли очки, но «Наполи» так и не смог воспользоваться их осечками. Окончательно добило команду поражение от «Фиорентины» в 35-м туре (0:3). «Ювентус» оторвался на 4 очка и сохранил этот отрыв до конца чемпионата.
В неаполитанском клубе решили, что настало время перемен. Команду покинули многие лидеры (Жоржиньо, Гамшик, Сапата), а также главный тренер – Маурицио Сарри. Состав обновился почти наполовину по сравнению с тем, что было в сезоне-2017/2018. «Наполи» снова закончил сезон вторым, но отрыв «Юве» составил уже 11 очков.
«Ростов» (2015/2016)
Курбан Бердыев (в воздухе) едва не привёл провинциальный «Ростов» к чемпионству
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Под командованием Курбана Бердыева «Ростов» в 2016 году едва не стал чемпионом России – притом что годом ранее был в шаге от ФНЛ! Заняв 14-е место, южане только в стыковых матчах с «Тосно» отстояли право находиться в элите.
Всего за год из аутсайдера РПЛ Бердыев вылепил реального претендента на титул. Большую часть чемпионата лидировал ЦСКА, но к концу первого круга «Ростов» подобрался к «армейцам» на расстояние шести очков. В 20-м туре дончане вышли на первое место, где продержались полтора месяца. «Ростов» оступился за пять туров до конца чемпионата, проиграв на выезде «Мордовии» (1:2). ЦСКА же выиграл у «Урала» (3:0) и вернулся на первую строчку. «Ростов» терпеливо ждал, когда «армейцы» потеряют очки, и до последнего тура сохранял шансы на чемпионство. Если бы не двойной феноменальный сейв Игоря Акинфеева в концовке матча с «Рубином», чемпионский кубок, скорее всего, отправился бы в Ростов вместо Москвы.
По окончании сезона Бердыев покинул «Ростов», но позже вернулся в клуб сразу на две должности (тренера-консультанта и вице-президента). Командой де-юре руководили Дмитрий Кириченко и Иван Данильянц. В сезоне-2016/2017 «Ростов» занял шестое место, забраться выше помешали выступления в еврокубках. Дончане хорошо смотрелись в Лиге чемпионов и даже смогли обыграть «Баварию» (3:2), а также дошли до 1/8 финала Лиги Европы. С уходом Бердыева в 2017 году «Ростов» ненадолго откатился в середину таблицы. Сейчас команда под руководством Валерия Карпина вновь борется за еврокубки, но результат сезона-2015/2016 остаётся лучшим в истории клуба.
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