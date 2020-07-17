Рамос – главный герой чемпионского «Реала»: лучший в защите и забил 10 голов!

В 37-м туре Примеры «Реал» переиграл «Вильярреал» со счётом 2:1 и в 34-й раз стал чемпионом Испании. После возобновления турнира мадридцам не было равных: они прибавили, обогнали «Барселону» и заслуженно взяли золото.

Главным действующим лицом в чемпионском «Реале» стал капитан Серхио Рамос.

7 главных людей, благодаря которым «Реал» стал чемпионом Вернувшийся Зидан, возродившийся Куртуа, вечный Рамос и другие герои.

Рамос – второй бомбардир «Реала» после Бензема. Защитник обновил свой рекорд по голам

Первое, что бросается в глаза при взгляде на статистику Рамоса – его сумасшедшая результативность. В этом розыгрыше Ла Лиги он установил личный рекорд по голам в чемпионате. Рамос отгрузил соперникам «Реала» аж 10 мячей. Серхио забил даже больше, чем в сумме Азар, Винисиус, Васкес, Бэйл и Иско. Сейчас капитан мадридцев – второй бомбардир команды после Бензема.



Более того, Рамос стал первым игроком, который забивал голы на протяжении 17 лет подряд в чемпионате Испании. А в июне, поразив ворота «Сосьедада», он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги среди защитников за всю историю.

«Рамос феноменален. Много лет назад мы, защитники, имели больше возможностей забить, мы часто играли в полузащите. Но сейчас достижения Рамоса необычны. Пике забивает довольно много голов, но Рамос — настоящая аномалия. Его результативность в «Реале» и сборной Испании поражает», — восхищался Рамосом экс-игрок «Реала» Фернандо Йерро.



Конечно, 6 из 10 своих голов защитник забил с пенальти. Однако этот факт едва ли преуменьшает заслуги Рамоса. Во-первых, одиннадцатиметровые ещё надо реализовать – Серхио с точки ни разу не промахнулся. Во-вторых, аж 4 гола испанца становились победными – в матчах с «Осасуной», «Эйбаром», «Хетафе» и «Атлетиком» (3 из этих встреч проходили после возобновления турнира, когда «Реал» делал чемпионский рывок). Этот показатель – 12-й в чемпионате Испании и, разумеется, лучший среди защитников.

Зидан собирался строить игру вокруг Азара. Но и без него взял чемпионат. Как так вышло? Это был очень странный сезон.

Рамос – лидер обороны «Реала». «Без него Варан, Карвахаль и Марсело кажутся школьниками»

В этом сезоне статистика Рамоса в обороне – далеко не выдающаяся. В среднем за матч он выигрывает 7 единоборств (2-е место в «Реале») и 4,7 единоборств в воздухе (2-е место), совершает 2,5 отбора (7-е место), 6 перехватов (2-е место) и 2,9 выноса (2-е место), а также, как обычно, довольно часто допускает голевые ошибки (14).

Фото: Diego Souto/Getty Images

Тем не менее ценность испанца и не стоит определять по статистическим показателям – он ими никогда и не славился. Главное качество Рамоса – умение быть лидером. Мало кто так же, как Серхио может сплотить оборону, придать ей уверенность, а также побуждать партнёров по защите прогрессировать.

Недавно об этом говорил защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини. Уж он-то точно может определить, кто действительно хорошо действует в обороне.



«Серхио Рамос — лучший защитник в мире. Говорят, он импульсивный игрок, а не тактик, и он пропускает по 8–10 голов каждый сезон из-за собственных ошибок. Но он крайне техничен и спокойно может быть нападающим. Сила, которую он передаёт партнёрам, просто присутствуя на поле, невероятна. Без него такие большие чемпионы, как Варан, Карвахаль и Марсело, кажутся школьниками, резко регрессируют и «Реал» становится командой без защиты. Ставлю любые деньги, что с Рамосом в защите «Реал» не пропустил бы три мяча от «Аякса» в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов», — уверял Кьеллини.



Сейчас во главе с Рамосом оборона «Реала» действует просто невероятно. Мадридцы имеют огромные шансы впервые в 21-м веке закончить чемпионат, пропустив менее 30 мячей.

Самые преданные футболисты 10 топ-лиг мира. Акинфеев выше Рамоса и Месси! В списке два защитника «Реала» и два русских вратаря.

Рамос – настоящий капитан. Защищал Бэйла, поддерживал Зидана и мотивировал команду

Как и положено настоящему лидеру, Рамос тащил команду не только на поле.



Ещё до старта чемпионата он пытался замотивировать коллектив на хороший сезон. После поражения в матче Международного кубка чемпионов с «Атлетико» (3:7) Серхио не ограничивал себя в выражениях.



«Ощущение отвратительное. Но мы только начинаем сезон. Мы восприняли матч как товарищеский, «Атлетико» отнёсся к нему по-другому. Счёт слишком крупный. Мы обосрались. Можно проиграть по-разному, но только не так. Верю в команду. Если бы у меня был хотя бы один процент сомнений, я ушёл бы первым», — заявлял Рамос.



В начале сезона, когда «Реал» сильно лихорадило, защитник вновь взял слово. После ничьи в матче ЛЧ с «Брюгге» (2:2), испанец публично призвал партнёров играть лучше.



«Мы провели ужасный первый тайм, но во второй половине встречи продемонстрировали мужество и упорство, которых от нас ожидают болельщики. Мы должны играть лучше, должны забивать больше. Это очевидно», — утверждал защитник.



Когда же из-за невзрачного старта мадридского клуба в Примере и Лиги чемпионов стали появляться слухи о возможной отставке Зинедина Зидана и назначении Жозе Моуринью, Рамос поддержал своего тренера.



«Что касается возможного возвращения Моуринью, мы с Зиданом, несмотря на предыдущие результаты», — отметил Серхио.



Кроме того, Рамос не раз поддерживал партнёра Гарета Бэйла, на которого в прошлом году обрушилась волна критики из-за невзрачной игры и его пристрастия к гольфу.



«Я считаю, что Бэйл является отличным футболистом. Он всегда был очень важен для клуба. Вы можете найти о нём много вещей в прессе. Некоторые сведения верны, некоторые — нет. Мы живём в таком мире, но должны стараться быть выше всего этого. Увлечение Бэйла гольфом? Независимо от того, что каждый игрок делает в своей личной жизни, я думаю, следует уважать его увлечения и даже не обсуждать их. Мы свободны делать то, что хотим, в свободное время», — говорил Рамос.

Бэйл притворяется спящим и дразнит журналистов. Что всё это значит? «Реал» хочет расторгнуть с ним контракт.

Уже на финише Примеры, когда «Реал» стали обвинять в «работе с судьями», Рамосу пришлось вновь «включиться». Испанец отверг эти домыслы и помог команде спокойно взять золото, оградив её от ненужных потрясений.



«Это нормально, что вокруг нас столько шума. Он появляется, потому что мы лидируем. До этого столько никто не говорил. Не думаю, что судьи принимают решения в чью-либо пользу. Кажется, «Реал» должен благодарить судей за лидерство, но пусть люди поменьше выдумывают. Чемпионат не может быть выигран или проигран из-за судей. У нас нет необходимости благодарить судей за лидерство в Примере. Они не повлияли на чемпионскую гонку», — заявлял Серхио Рамос.

Рамос – суператлет. В свои 34 года он – третий по игровому времени в «Реале»

До встречи с «Вильярреалом» Серхио Рамос сыграл за «Реал» в 33 матчах и суммарно провёл на поле аж 2881 минут. Больше него за мадридцев отыграли только Каземиро (2940 минут) и Бензема (3004 минуты). А ведь Рамосу в марте исполнилось 34 года.

В этом возрасте выносить такие нагрузки и оставаться с командой по ходу всего сезона защитнику помогают регулярные дополнительные тренировки.



Серхио – настоящий фанат тренажёрного зала. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно лишь заглянуть в его «инстаграм». Там, кроме личных фото защитника, вы увидите, как Рамос бежит по беговой дорожке, подтягивается на турнике, поднимает штангу и делает другие упражнения.



Недавно, защитник выложил свою фотографию после насыщенной тренировки. Согласитесь, физическая форма Рамоса ничуть не хуже, чем у Роналду.

«Рамос добивается невероятных результатов. Он отдаёт все силы ради команды — в зале, в раздевалке и на поле. Я всегда вижу в нём дух к совершенствованию во всём. Он демонстрирует превосходное отношение к делу.



Серхио побьёт рекорд Икера Касильяса по количеству матчей за сборную. Рамос хочет продолжать играть до 40 лет, и думаю, у него всё получится, поскольку он невероятен во всех отношениях», — хвалил защитника бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено.



Неудивительно, что с таким подходом к делу Рамос уже в пятый раз празднует с «Реалом» чемпионство.