4 года назад «Зенит» и «Спартак» уже судил Иванов. Тогда всё закончилось скандалом

Матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» обслужит бригада во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. До апреля 2020 года этот арбитр не работал на матчах красно-белых в течение 2,5 лет из-за громкого скандала.

В матче «Спартака» с «Зенитом» Иванов назначил два пенальти в пользу хозяев. А Ивелин Попов заявил, что судья ошибался специально

В октябре 2016-го Иванов обслуживал центральный матч 9-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак» (4:2) на «Петровском». Ростовский арбитр совершил массу ошибок в обе стороны, но громче его работой возмущались спартаковцы. Прежде всего из-за двух пенальти, назначенных в пользу хозяев, и несостоявшегося удаления защитника сине-бело-голубых Доменико Кришито. Оба клуба опубликовали видео с подборкой ляпов Иванова.



«Я не верю, что так можно свистеть против «Спартака», – негодовал полузащитник московской команды Ивелин Попов. – Второй пенальти — все же видели, что там было нарушение Кришито перед этим на Промесе. Он даже сам сказал, что фол плюс жёлтая карточка. Судья специально ошибался. Но бог всё видит. Пусть судья помнит: бог всё видит!»

Тогдашний президент РФС Виталий Мутко намекнул, что ошибки арбитра игры «Зенит» – «Спартак» могли быть связаны со ставками. В результате Иванова дисквалифицировали, а осколками от этой бомбы задело главу департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова. Его вскоре уволили. Ростовчанин не назначался на матчи красно-белых в течение 2,5 лет, пока наконец в апреле 2019-го ему не доверили встречу «Спартак» – «Енисей» (2:0).

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При Иванове «Зенит» чаще набирает очки. Но в ворота «Спартака» судья реже ставит пенальти

36-летний ростовчанин – сын арбитра Сергея Иванова, который с 1997 по 2001 год обслуживал игры третьего и четвёртого дивизионов, а также молодёжного первенства и Кубка России. Сам Иванов-младший судит в РПЛ с марта 2012-го. На сегодняшний день на его счету в чемпионате России и Кубке России 140 матчей, в которых он показал 593 жёлтых карточек, а также 25 красных и поставил 41 пенальти.



До скандального матча «Зенит» — «Спартак» (4:2) Иванов судил дерби двух столиц только один раз. Та встреча состоялась в сезоне-2015/2016 и завершилась ничьей (2:2). При этом за всю игру арбитр показал лишь одну жёлтую карточку – Мигелу Данни.



Всего «Спартак» при судействе Иванова сыграл 18 матчей в РПЛ, одержал девять побед при трёх ничьих и шести поражениях (55,6 % очков). «Зенит» сыграл тоже 18 матчей, одержал девять побед при четырёх ничейных результатах и пяти поражениях (57,4 % очков). В ворота красно-белых ростовский рефери назначил три пенальти, в ворота их соперников – пять.



В нынешнем сезоне Иванов обслуживал матчи «Спартак» – «Урал» (1:2), «Спартак» — ЦСКА (3:2, Кубок России) и «Сочи» — «Спартак» (1:0). На матчах «Зенита» арбитр также работал трижды. При нём питерцы проиграли «Уфе» (0:1), а также обыграли «Рубин» (2:1) и ЦСКА (4:0).

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Что ещё нужно знать о Сергее Иванове

– В 2019 году он обслуживал два матча отборочного турнира Евро-2020: Латвия — Израиль (0:3) и Мальта — Швеция (0:4). В последней игре назначил два пенальти в ворота хозяев.



– В декабре 2019-го года его работа в матче 19-го тура РПЛ «Арсенал» — «Локомотив» была признана неудовлетворительной. «Арбитр Сергей Иванов допустил три ключевые ошибки: не назначил пенальти в ворота «Локомотива», не удалил за вторую жёлтую карточку на 42-й минуте Дмитрия Баринова и не назначил в ворота «Арсенала» пенальти за фол на Хёведесе на 79-й минуте. За этот матч арбитр получил отрицательную оценку», — сообщил тогдашний глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

– Всего в 2019 году Иванов отсудил 30 матчей в разных турнирах. В них он показал 4 красные карточки.



— В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» – ЦСКА, по мнению главы департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи, Иванов допустил ошибку, удалив Эсекьеля Понсе с поля.