7 главных людей, благодаря которым «Реал» стал чемпионом

Свершилось: мадридский «Реал» стал чемпионом впервые с сезона 2016/17. «Сливочные» очень ровно провели сезон, но на карантин ушли, отставая на два балла от кризисной «Барселоны». Но после карантина мадридцы провели поистине чемпионский отрывок, выиграв все десять матчей в чемпионате. «Барселона» такой стабильностью похвастаться не смогла и закономерно отклеилась от борьбы за чемпионство.

Конечно, существуют некоторые вопросы по судейству в выигранных «Реалом» матчах, но превосходство мадридцев над своими соперниками сложно отрицать. Даже Сауль, который играет во вражеском для «Реала» мадридском «Атлетико» признал победу «сливочных» абсолютно закономерной: «Они играют на очень, очень хорошем уровне. Если в их пользу назначают много пенальти, используя VAR, то только потому, что они давят на соперника».

Все игроки основной обоймы так или иначе внесли свой вклад. Даже Эден Азар, который пропустил из-за повреждения весь сезон, забил один гол и сделал четыре ассиста. Тем не менее, хотелось бы выделить главных творцов триумфа «сливочных» в Ла Лиге.

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Тибо Куртуа готов подвинуть Яна Облака и стать лучшим вратарём Примеры Фото: David Ramos/Getty Images

Бельгиец нещадно критиковался в свой первый сезон в Мадриде: после нескольких ошибок многие фанаты «Реала» уже было списали бельгийца со счетов, а голы, пропущенные Куртуа между ног стали поводом для травли футболиста. Казалось, что после такого провала Тибо уже не вернется на прежний уровень, но бельгиец проявил характер и блестяще провел этот сезон.



Сложно сказать, что именно стало главным фактором фантастической игры бельгийца. В некоторой степени сказался приход в мадридский «Реал» молодого и перспективного вратаря Альфонсо Ареоля, который в теории мог бы побороться за вратарскую позицию с бельгийцем, но основной фактор – это, конечно же, класс Куртуа.



Куртуа наконец-то прервал четырехлетнюю гегемонию Облака в Ла Лиге и близок к тому, чтобы завоевать приз лучшему вратарю Ла Лиги. У бельгийца 18 сухих матчей и всего лишь 21 пропущенный мяч в 33 матчах. Также бельгиец безоговорочно лучший в том, что касается процента сейвов и общего процента сухих матчей.



Кажется, Тибо вернулся в когорту лучших вратарей мира. Бельгиец находится в клубе своей мечты и вряд ли в ближайшие годы вернется к своей ужасной форме образца сезона 2018/19, когда болельщики признали его трансфер худшим в сезоне.

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Серхио Рамос отмечает очередной забитый мяч. На заднем плане — Дани Карвахаль Фото: Getty Images

Рамос даже в 34 года продолжает удивлять. Мало того, что он прекрасно справляется со своими оборонительными обязанностями, так капитан «Реала» ещё и успевает отличаться голевыми действиями. В этом сезоне только Бензема забил во всех турнирах больше, чем Серхио. У Рамоса уже 12 голов за сезон, а после перезапуска чемпионата испанец оформил шесть голов в девяти матчах.



Конечно, большинство своих голов Серхио забивает с пенальти, но его исполнение одиннадцатиметровых – это чистое искусство. У Рамоса стальные нервы, и он всегда ждет, когда вратарь сделает движение ногой – и только потом бьет в освободившийся угол. В матче с «Атлетиком» Рамос забил свой двадцатый пенальти подряд – последний раз он мазал ещё в 2018-м году.



Физическая форма испанца тоже не может не восхищать. Серхио, по всей видимости, очень впечатлился профессионализмом Криштиану, поэтому сейчас его физическая форма ничуть не хуже, чем у португальца. Рамос явно хочет продлить свою футбольную молодость и прилагает к этому все возможные усилия. Серхио уже является лучшим бомбардиром среди защитников за всю историю Ла Лиги, а также уже вплотную приблизился к отметке в 500 матчей в Ла Лиге. Серхио вполне по силам побить рекорд Андони Субисарреты, который провел 622 матча в Примере. Кто скажет, что он не заслужил побить этот рекорд?

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Тони Кроос переживает второй расцвет Фото: Angel Martinez/Getty Images

Немец, как и весь «Реал» провел ужасный прошлый сезон, но в нынешнем розыгрыше Ла Лиги показывает все свои лучшие качества. Тони является более предпочтительным вариантом, чем Модрич в центре поля в этом сезоне (места Каземиро и Вальверде в основном составе не оспариваются). Немец предпочитает действовать из глубины, чтобы эффективнее использовать свое главное оружие – шикарные диагональные передачи. В этом сезоне Кроос – лучший игрок Ла Лиги по точности длинных передач, а в топ-5 лигах немец уступает в этом компоненте только Пауло Дибала.



Также немаловажным фактором хорошей игры Крооса в этом сезоне является то, что Зидан попросил его наносить больше ударов. Результата не понадобилось ждать долго: Тони провел свой самый результативный сезон за всё время выступлений за «Реал», забив во всех клубных турнирах 6 голов и отдав 8 ассистов. Как итог: по количеству результативных действий Кроос в этом сезоне уступил только Бензема.



Главный хайлайт Крооса в этом сезоне – голевой пас на Винисиуса в победном «Эль Классико». Тони успел показать бразильцу точку, в которую нужно бежать, а затем выдал на Винисиуса шикарный заброс. Бразильцу оставалось только попасть в ближний угол.



Кроос не собирается уходить из «Реала» и допускает, что может завершить карьеру в мадридском клубе. Если это произойдет, то Тони, безусловно, займет свое место в пантеоне легенд «сливочных».

Каземиро — ключевый игрок «Реала» Зидана Фото: Denis Doyle/Getty Images

Каземиро – один из немногих игроков «Реала», которые способны выдавать стабильно высокий уровень на протяжении многих сезонов. Этот сезон для бразильца исключением не стал.



Каземиро является ключевым игроком в построениях Зидана. Француз неоднократно говорил, что место бразильца в составе не будет подвергаться сомнению даже если «Реал» приобретет Канте или молодое французское дарование Камавинга. Бразилец всё так же выполняет огромный объем черновой работы, отлично страхует защитников, а также лидирует в Примере по количеству успешных отборов. Каземиро одинаково хорош и в контактной борьбе, и в чтении игры, что позволяет ему быть неотъемлемой частью прессинга «Реала».



Никуда не делись и атакующие качества Каземиро. Он эффективно протаскивает мяч самостоятельно, но, при этом обладает замечательными пасовыми навыками: может отдать точную диагональную передачу, либо же разрезать линию обороны соперника проникающим пасом.



Каземиро – это игрок без явных слабых мест, поэтому совсем не удивительно, что Зидан настолько высоко ценит бразильского опорника. Каземиро и сам говорит, что Зидан – это его главная модель для подражания, так что этот тандем вряд ли распадется в ближайшее время.

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Федерико Вальверде (слева) — главное открытие Примеры-2019/2020 Фото: Eric Alonso/Getty Images

У «Реала» есть довольно специфичное хобби – покупать молодых бразильцев на перспективу. Винисиус уже второй сезон с переменным успехом выступает за первую команду мадридцев, а Родриго только с этого сезона постепенно начинает привлекаться к игре за основу.



Но ни один из бразильцев, за которых были уплачены огромные деньги пока что и близко не оправдал доверия болельщиков «сливочных». А вот другой молодой выходец из Южной Америки — уругваец Федерико Вальверде, за которого «Реал» в 2016 году заплатил смешные по нынешним меркам 5 млн евро, стал главным откровением для фанатов «Реала».



Открытием уругвайца «Реал» целиком и полностью обязан Зидану. Француз активно наигрывал Вальверде в летнее межсезонье, и уругваец сходу застолбил за собой место в стартовом составе.



Мадридские болельщики называют Вальверде «человеком с двумя сердцами». Действительно, Феде выполняет просто феноменальный объем работы на поле. Федерико – самый выносливый игрок «Реала», он одинаково хорошо совершает рывки как на первых, так и на последних минутах матча.



Кроме того, за счет своих антропометрических данных, Феде отлично играет корпусом, а также хорошо действует в отборах и перехватах. Его появление значительно разгрузило Каземиро, который до этого являлся единственным разрушителем в команде. Сейчас же эти роли в равной степени разделены между уругвайцем и бразильцем.



Главная ценность Вальверде для «Реала» заключается в том, что он, по сути, является единственным эталонным «бокс-ту-бокс» полузащитником в мадридской команде. У Модрича схожий функционал, но хорват не так хорош в обороне и в силу возраста уже не может выполнять большой объем беговой работы. Вальверде же одинаково хорош как в оборонительной игре, так и в атакующей.



Главное атакующее преимущество уругвайца – умение искать свободные пространства. Зидан не ограничивает Федерико какой-то определенной позицией на поле, поэтому он всегда нацелен на поиск разряженного пространства. Обычно Вальверде старается найти свободные зоны в полуфлангах между центральными и крайними защитниками. Игроки «Реала», которые находятся с мячом, уже заранее знают, что он будет двигаться именно туда и доставляют мяч в свободную зону, где Вальверде создает опасность.

Несмотря на свои выдающиеся габариты, Федерико отлично обращается с мячом. Именно поэтому его открывания в полуфланги создают большую опасность – уругваец может и умеет разбираться с соперниками на дриблинге.



При игре в обороне Вальверде отлично сканирует пространство и не допускает разрывы между зонами, обеспечивая защитным построениям нужную компактность. Скорость и высокая работоспособность позволяют Вальверде в кратчайшие сроки возвращаться из атаки в оборону и, наоборот, выбегать из обороны в быстрые атаки.



Единственный компонент, в котором Вальверде пока что уступает остальным игрокам центра поля – это его передачи. Федерико иногда не удается уловить нужный игровой ритм, поэтому он либо передерживает мяч, либо слишком торопится в передачах.



За Вальверде уже пристально следят за пределами Испании – известно, что «МЮ» уже делал запрос на игрока, но мадридцы ответили, что продадут его только за 500 миллионов евро. Такая высокая трансферная стоимость является четким посланием «Реала» всем топ-клубам – уругваец не продается.

Карим Бензема окончательно вышел из тени Криштиану Роналду Фото: Getty Images

О персоне Карима Бензема можно рассуждать очень долго, и вряд ли все сойдутся в одинаковой оценке французского форварда. Тем не менее, Карим является одним из самых недооцененных страйкеров нашего поколения. Кариму удалось практически невозможное – он почти десять лет находился в тени Криштиану Роналду и при этом ни разу не высказывал претензий по этому поводу. Более того, его взаимодействие с португальцем было крайне продуктивным – француз выступал отличным оруженосцем для Криштиану. Подобным альтруизмом может похвастаться разве что Месут Озил, которого Роналду вообще считает своим лучшим партнером по команде, но немецкий турок тоже захотел всеобщего внимания и по этой причине перешел в «Арсенал».



С уходом Криштиану Карим значительно прибавил в результативности: сезон 2018/19 француз закончил с 21 голом в Ла Лиге, а на данном этапе у Бензема 19 голов в Ла Лиге. Как и Рамос, Бензема профессионально отнесся к своему игровому старению. Два года назад он вплотную занялся своим телом: подсушился и набрал отличную мышечную массу. Сейчас француз визуально кажется намного более подтянутым, чем пару лет назад.



Конечно, можно упрекнуть Карима в недостататочно высокой результативности, но стоит помнить, что в «Реале» он не является штатным исполнителем стандартов – а с пенальти и штрафных «Реал» забивает немало. В этом сезоне у Бензема 21 гол + 11 ассистов: по количеству результативных действий он уступает только Лионелю Месси. У аргентинца просто заоблачные показатели: 23 гола + 20 ассистов. Если бы не гениальный Лео, приз лучшему игроку сезона в Ла Лиге, с высокой долей вероятности, ушел бы Кариму.



Сейчас Бензема не на что жаловаться – он пятый бомбардир в истории «Реала» и ключевой игрок в системе Зидана. Но всё же за карьеру Карима немного обидно – он не получил того признания, которое заслуживал.

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Зинедин Зидан — триумфальное возвращение в «Реал» Фото: Getty Images

Второе пришествие Зидана в «Реал» было встречено неким скепсисом. Многие сомневались, что Зинедину удастся во второй раз удивить результатом, но француз показывает, что его рано списали со счетов.



В свой первый же полноценный сезон Зидан выиграл Примеру впервые за три года. Зидану удалось загасить все скандалы, которые случились с «Реалом» при Лопетеги и Солари. Кроме того, французу удалось сохранить практически весь костяк футболистов, с которыми он завоевал три титула ЛЧ подряд (кроме Криштиану). Большие надежды возлагались на Эдена Азара, но бельгийца замучали травмы.



Зидану удалось показать свой класс и без Азара. Он хорошо укрепил центр поля с помощью Вальверде, а также привел в чувства всех завядших старичков. В итоге, на фоне кризисных «Барселоны» и «Атлетико» не менее кризисный «Реал» смотрелся достойно на протяжении всего сезона.



Француза принято хвалить за грамотно выстроенную психологическую работу, тактические же решения Зидана обсуждаются крайне редко. Тем не менее, ему удалось в короткие сроки выстроить оборону, которая пропустила за сезон всего 23 гола.



Основной для Зидана в этом сезоне является формация 4-3-3. При позиционных атаках защитники доставляют мяч до Крооса, а тот уже двигает мяч вперед. Вальверде (или Модрич) в это время освобождают Кроосу позицию для маневра, а Карвахаль выдвигается вперед. Менди же остается сзади для подстраховки. Если же слева вместо Менди выходит Марсело, то для подстраховки остается Каземиро.



Каземиро является главным мотором в построениях Зидана. Он перехватывает мячи и затем сам разгоняет атаку. В то же время справа в атаке Иско действует как инсайд и постоянно смещается в центр, освобождая тем самым пространство для подключающегося Карвахаля. Слева же ключевым преимуществом для Зидана является скорость. Там играет реактивный Винисиус, который молниеносно врывается в свободную зону и создает опасность внутри штрафной. Бензема же опускается ниже и вытягивает на себя защитников, освобождая пространство для Винисиуса, а затем резко вбегает в штрафную.



В обороне «Реал» располагается в 5-3-2. Впереди остаются Винисиус, который может выбежать в быструю контратаку, и Бензема. Иско опускается в центр поля, образуя связку с Вальверде и Кроосом, а Каземиро опускается к центральным защитникам, создавая низкий блок в центре защиты, чтобы тем самым выдавливать атакующих игроков на фланги.



Таким образом, Зидан выстраивает сбалансированную команду с мобильным центром обороны, универсальным центром полузащиты и вариативными флангами. В зависимости от задач, в центре поля вместо Вальверде может появиться Модрич, а на левом фланге обороны вместо Менди – Марсело. В остальном же Зидан опирается на проверенный костяк, который уже не первый год дает результат.



Единственным очевидным минусом команды Зидана является низкая результативность. Бензема уже немолод и в целом никогда не отличался сверхвысокой результативностью. Винисиус же пока что слишком юн и неопытен. Проблему результативности был призван решить Эден Азар, но он пропустил целый сезон из-за травмы, и пока что не очень понятно, сумеет ли он проявить себя так, как он это делал в «Челси».



Зидан занял хорошую позицию: он предпочел уйти на пике в 2018-м году, но Флорентино Перес быстро понял, что без Зидана «Реалу» придется туго. Зидан вернулся – но с ещё бОльшим влиянием в клубе, чем у него было в первый раз. Теперь у француза есть отличный бюджет, очень высокая зарплата и большой кредит доверия со стороны руководства.



В следующем сезоне «Реал» с Зиданом опять будет бороться за все три главных трофея, но не стоит забывать, что у «сливочных» есть ещё один матч в ЛЧ против «Манчестер Сити». Да, «Сити» обеспечил себе отличный результат перед ответной встречей, но «Реал» после карантина находится в отличной форме, так что Зидан точно сумеет дать бой Гвардиоле.