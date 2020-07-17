«Зачем сборной нужен этот старый чёрт?» Как Виктор Онопко стал героем фольклора

Виктор Онопко для поколения болельщиков 1990-2000-х – фигура культовая. Капитан «Спартака» и сборной России — он во многом и есть наш футбол того времени, над которым часто и не без повода было принято смеяться. История легенды – в лонгриде «Чемпионата».
Как он пришёл в «Спартак»
Онопко – коренной украинец, воспитанник «Шахтёра». В российском чемпионате оказался сразу после развала СССР – в борьбе за 22-летнего полузащитника всех опередил «Спартак».
Вот как он сам вспоминал свой переход в книге Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке», написанной в соавторстве заместителем главного редактора «Чемпионата» Денисом Целых:
«В январе 1992 года в Донецк – прямо ко мне домой — из Москвы приехал селекционер «Спартака» Валентин Покровский. Интеллигентный, добрый и очень общительный человек. Сказал, что действует по поручению Олега Романцева. Я ответил, что подумаю. И попросил, чтобы мне позвонил сам Олег Иванович.
Параллельно меня звал к себе «Пахтакор», где тогда работал главным тренером Александр Тарханов. Люди приезжали в Донецк, зазывали меня.
Пару дней я серьёзно размышлял над предложением «Спартака» – и поначалу склонялся к тому, чтобы остаться в Донецке. У меня оттуда жена, рядом родной Луганск. Да и коллектив в «Шахтёре» был замечательный. Плюс лично для меня там многое сделали – купили квартиру, машину, помогли устроиться в институт. Но в итоге окончательное решение приняла… моя жена. Она дочка известного в прошлом футболиста Виктора Звягинцева. Наталья сказала: надо ехать! Вероятно, понимала, как мне нравится «Спартак». Поэтому, когда мне позвонил Олег Иванович и подтвердил, что хочет видеть меня в команде, я ответил, что готов к переходу. «Беру билеты и выезжаю», — сказал я. Мы с женой сели в поезд и отправились в Москву.
На Курском вокзале нас встретил водитель Николая Старостина Анатолий Ильин. Мы сели на клубный «Вольво» и поехали на базу в Тарасовку. Нас с женой поселили в одной комнате двухкомнатного номера – в другой жил кто-то еще из ребят. Первый месяц мы с Натальей спали валетом на узкой кровати. А через месяц нам дали и вторую комнату. По сути, у нас появилось полноценное жилье.
Квартиру я получил через полгода после того, как перешел в «Спартак» — в Измайлово, на 7-й Парковой. Через пару лет после этого мои жилищные условия ещё улучшили – мне дали гораздо более вместительную и комфортабельную квартиру на Рублевском шоссе. Ее изначально делал под себя вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко – планировку, ремонт. Мне в Измайлово нравилось – оттуда было недалеко ездить до Тарасовки. Но когда мы с женой увидели новое жилье, у нас с женой открылись рты от изумления. Мы потом приглашали в гости других футболистов – Карпина, Ледяхова, Никифорова, Пятницкого – чтобы они посмотрели, как мы живем. Ребята по-хорошему завидовали мне. Но им чуть позже тоже предоставили улучшенные квартиры.
Первые контракты мы подписали примерно через полтора года после того, как я перешел в «Спартак». Суммы возросли прилично. Игроки основного состава стали получать от 8 до 10 тысяч долларов. Я получал 10. Кажется, платить их стали уже в долларах, хотя до этого выплачивали в рублях".
Виктор Онопко с Олегом Романцевым в «Спартаке»
Фото: из личного архива Виктора Онопко
Как попал в сборную и закрыл Гуллита
Первый матч за сборную Онопко провёл в апреле 1992 года – в «Лужниках» вышел вместо Сергея Юрана на 53-й минуте товарищеского матча СНГ — Англия (2:2). Трёх месяцев новоиспечённому спартаковцу хватило, чтобы доказать Анатолию Бышовцу – он способен помочь команде на чемпионате Европы в Швеции.
На Евро в первом же матче против чемпионов мира немцев Онопко сразу после перерыва при счёте 1:0 в нашу пользу заменил Владимира Лютого. И, увы, стал участником ответного гола бундестим. На 90-й минуте 22-летний полузащитник потерял мяч в безобидной ситуации в центре поля. Немцы убежали в контратаку – судья француз Жерар Биге свистнул фол Дмитрия Кузнецова на Томасе Долле. Малыш Томас Хесслер по убийственной траектории послал мяч точно в дальнюю девятку – 1:1.
Главный тренер сборной СНГ Анатолий Бышовец в недавнем интервью «Чемпионату» вспомнил этот момент:
«Я со скамейки кричал Онопко, чтобы он сделал длинную передачу. Но Витя меня не услышал и пошел в обводку. Потерял мяч. Контратака. Фол, которого не было. И штрафной Хесслера. На самой последней минуте.
Онопко для меня, так уж получилось – роковой футболист. В 1998 году в матче с исландцами опять же с его потери началась контратака, приведшая к автоголу Ковтуна. Там было ещё обидней.
— В Норчёпинге после матча претензии ему высказали?
— Никогда этого не делал. И в команде обошлось без громких слов. Витя сам больше всех переживал. Мне даже поговорить с ним пришлось – успокоить. Сказал, что ошибки случаются у всех, и доверил место в стартовом составе в следующем матче с голландцами. Понимая, что для него этот промах большая трагедия и чувство вины. И он полностью реабилитировался — здорово сыграл против Гуллита».
Да, в своём первом матче в основе сборной Онопко противостоял одному из лучших футболистов мира конца 80-х — начала 90-х и сумел нейтрализовать Гуллита (матч завершился нулевой ничьей).
Сам Онопко свою игру против капитана сборной Нидерландов оценит скромно: «Я знал, что буду персонально играть против Гуллита, меня целенаправленно к этому готовили. Помог и Игорь Шалимов, который тогда играл в Италии и хорошо представлял манеру игры голландца. Бышовец специально ставил меня под него, и я был готов к «встрече». Игралось нормально, для меня это был значимый матч, но не думаю, что я сделал в том поединке что-то особенное».
Чемпионат Европы — 1992. Сборная СНГ против команды Нидерландов. Руд Гуллит и Виктор Онопко
Фото: из личного архива Виктора Онопко
После Евро, который для нас закончится разгромным поражением от шотландцев и последним местом в группе, Онопко примет решение играть за сборную России.
Сергей Хусаинов, на Евро-92 исполнявший функции администратора сборной, в интервью «Чемпионату» вспоминал: «Зная о моих добрых отношениях с ребятами, Тукманов перед вылетом из Гётеборга попросил: «Поговори. Обещай, что хочешь, лишь бы они подписались за Россию». Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран… Я в конец салона – поляну накрыли. Лёсик и Кузя (Михайличенко и Кузнецов. – Прим. «Чемпионат») сразу отказались, а эти ребята заинтересовались. Им решили квартиры предложить. Спрашивают: а где именно квартиры? Говорю, в центре города. Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином».
А вот воспоминание Романцева: «Онопко многие считали «корявеньким». Но, когда он заиграл в «Спартаке», мне стали предъявлять, что я чуть ли не украл игрока из Украины! После развала СССР киевляне сгребали под свои знамена всех лучших футболистов страны. Впрочем, это было и в союзные времена. Но Онопко, будучи игроком «Шахтера», им не пригодился. И я забрал его в «Спартак» – потому что он был никому не нужен».
Как стал лучшим игроком России
По опросу еженедельника «Футбол», проведённого среди игроков Высшей лиги, в 1992 году Онопко будет признан лучшим футболистом страны. Причём с большим отрывом. Виктор наберёт 368 очков из 519 возможных. В активе другого спартаковца Игоря Ледяхова, занявшего второе место, окажется только 128 баллов.
В 1993-м Онопко повторит свой успех, выиграв уже по опросу журналистов. И наберёт ещё больше очков – 384!
Повторить достижение капитана «Спартака» — два сезона подряд удостоиться такого звания – сможет только Дмитрий Лоськов в 2002-2003 годах.
А ведь Онопко ещё и «Спорт-экспресс» в 1993-м назовёт футболистом года в России (и тоже по опросу игроков высшей лиги). А в 1992 и в 1994-м он займёт второе место, уступив соответственно Ледяхову и форварду «Динамо» Игорю Симутенкову.
Стадион «Динамо». Онопко, Карпин и семья Цымбаларя. 1993 год
Фото: из личного архива Виктора Онопко
Как ему удавалось, выступая фактически на позиции опорника, выигрывать борьбу за индивидуальные призы у форвардов и атакующих полузащитников, априори имеющих больше шансов на победу? За счёт чего он был так хорош?
Вот версия Онопко: «Когда я ехал в «Спартак», был уверен, что там заиграю. Не покидало ощущение, что это моя команда. Так оно и вышло. Свою роль, конечно, сыграла моя работоспособность. Первые полгода всем спартаковским новичкам – не только мне, но другим ребятам – было тяжело. Желания было вагон, но притереться друг к другу какое-то время не получалось. Тяжело привыкали к спартаковским квадратам, игре в мелкий пас. Но через какое-то время – примерно полгода спустя – у нас уже невозможно было отобрать мяч! Как у «Барселоны» в ее лучшие годы. Когда в сборную приезжали футболисты из разных клубов и стран, они не понимали, как у нас, спартаковцев, можно лишить мяча. В квадратах против нас они были бессильны. Просто не знали, куда бежать. Может, я скажу высокопарно, но да – Романцев научил нас играть в футбол. Сергей Овчинников, вместе с которым я сейчас работаю в ЦСКА, признавался мне: «Вы действительно в чемпионате были на голову сильнее всех». В то время у нас почти невозможно было выиграть. И нам самим нравился наш футбол. Были матчи, когда я получал реальное удовольствие от того, что я играю. И таких матчей было очень много».
Онопко в первых чемпионатах России настолько выделялся своей универсальностью и объемом работы – отбор, передачи, голы (13 мячей в 43 матчах сезона-1993), что Андрей Талалаев в недавнем интервью «Чемпионату» сравнил его с… Зиданом: «Когда в 1994 году наша молодежная сборная играла против французов, ключевое слово, которое лучшего всего характеризовало Зидана в тех матчах – рационализм. Тренер французов Раймон Доменек очень грамотно построил игру – Зидану не нужно было много бегать. Главное – четкая работа с мячом. Не объем и беготня, а передачи и управление игрой. Средний пас, подстроение, смена ритма, поиск свободных зон, взаимопонимание с форвардами. И все это было настолько рационально! Одно-два касания – не больше. Похоже в «Спартаке» центрального полузащитника играл Онопко».
Как уехал в Испанию
Онопко вспоминал, что в 1995-м всё подталкивало его к отъезду: «Вокруг меня начали происходить странные, нехорошие дела: «джип» угнали, потом какие-то люди стали названивать мне домой и интересоваться, не продаю ли я квартиру. В дверь трезвонили, когда меня не было дома. Эти звонки, я думаю, были не случайны. В любом случае, наступил момент, когда нужно было уезжать. А «Спартаку» необходимо было зарабатывать деньги».
И в конце 1995 года он уехал в Испанию — в «Овьедо», который заплатил москвичам $ 2,5 млн.
Первый шаг по испанской землей. Онопко с семьёй в Овьедо. 1996 год
Фото: из личного архива Виктора Онопко
Онопко: «Летом 1995-го в Москву приехали люди из «Овьедо» — президент и главный акционер клуба, предложили контракт. Провели переговоры, после чего я дал согласие и подписал контракт, согласно которому через полгода я должен был уехать в Испанию.
С испанцами тогда был переводчик, Алексей Касаткин, бывший муж Марии Шукшиной. Я попросил внести в контракт пункт: если другая команда предложит за меня большую сумму, меня отпустят туда. Они согласились. И я был спокоен за это.
Закончился сезон, я в отпуске. И тут мне поступает предложение от мадридского «Атлетико». Я даю устное согласие. Но неожиданно выясняется, что переводчик, который участвовал в согласовании контракта с «Овьедо», убрал оттуда пункт, который я просил. По сути, меня обманули.
От «Спартака» летом на переговорах присутствовал вице-президент клуба Григорий Есауленко. Но я не знаю, было ли ему известно о том, что этот пункт убрали из контракта. Я начал возмущаться, говорить, что не поеду в «Овьедо». Мне в ответ пригрозили дисквалификацией. Пришлось соглашаться – в те годы спорить, судиться русским футболистам было трудно. Мы не знали языка и были слабо подкованы юридически.
Романцев, разумеется, знал о моих переговорах с «Овьедо». Мне не пришлось ставить его в известность – мол, уезжаю и точка. Предполагаю, что он не хотел терять меня как игрока. Да я и сам не слишком рвался из «Спартака». Но уезжать было надо. Наши трансферы за рубеж помогали клубу стоять на ногах в финансовом плане. Поэтому серьезных раздумий у меня не было. Я понимал, что в любом случае мне придется уехать. Конечно, я немного грустил. С другой стороны, мне всегда нравилась Испания как страна, да и зарплата там у меня была в четыре раза больше чем в «Спартаке».
Виктор Онопко с президентом «Овьедо»
Фото: из личного архива Виктора Онопко
За «Овьедо» он в итоге будет играть до 2002 года, прощая клубу многомесячные долги по зарплате (общая сумма задолженности составила 1,6 млн евро). «Моей семье было там хорошо, я полюбил команду, город. Люди полюбили меня. Я играл в одной из сильнейших лиг мира. Смысл было что-то менять?» — объяснит Онопко такую верность. Хотя варианты были. Он мог уехать в Англию – в «Болтон», «Эвертон» и «Ньюкасл», который тогда тренировал его старый знакомый Гуллит. В Ливерпуль Виктор даже ездил на переговоры, однако предложение заключить контракт только до конца сезона, Онопко не устроило.
В интервью «Чемпионату» журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало высказал своё мнение об Онопко: «Мой любимый игрок! Прекрасный парень и замечательный футболист. Он ведь практически перешёл из «Овьедо» в «Атлетико», но в последний момент что-то помешало. Вот у него точно был уровень, чтобы играть за команду выше классом».
Как он дважды прощался со сборной
21 августа 2002 года, перед товарищеской игрой со шведами, на «Локомотиве» состоялась торжественная церемония, посвящённая юбилею Онопко – он сыграл за сборную 100 матчей. Ветерану подарили машину – именной «Порше», он с привычной капитанской повязкой вышел на поле в стартовом составе… Но отыграл всего две минуты, после чего был заменён на Алексея Смертина, которому эту повязку и передал. Казалось, что так Онопко попрощался со сборной, что новой команде он не нужен.
Фото: РИА Новости
Сборная команда России по футболу 2002 года. Верхний ряд (слева направо): Виктор Онопко (№7), Юрий Никифоров (№5), Руслан Нигматуллин (№1), Юрий Ковтун (№2), Егор Титов (№9), Валерий Карпин (№8). Нижний ряд (слева направо): Марат Измайлов (№6), Алексей Смертин (№4), Александр Мостовой (№10), Владимир Бесчастных (№11), Андрей Соломатин (№3).
Впрочем, Валерий Газзаев, для которого этот матч станет дебютом во главе сборной, после игры внесёт ясность: «Я не отказываюсь от услуг Онопко, но он должен привести в порядок свое физическое состояние. Да и психологическое состояние в связи с затянувшимся переходом из одного клуба в другой (из «Овьедо» в «Райо Вальекано». – Прим. «Чемпионата») у него пока тоже не в норме. Но если он достигнет своего лучшего уровня, мы от него не откажемся».
И не отказались — уже в следующем матче, в сентябрьской отборочной игре Евро-2004 с ирландцами, там же на «Локомотиве» Онопко отыграл все 90 минут в центре обороны.
Он продолжил играть за сборную как ни в чём не бывало. И вместе с ней, уже при Ярцеве, добыл путёвку на чемпионат Европы в памятном матче против Уэльса. Но вот сыграть на своём третьем Евро Виктору не довелось.
Онопко: «Когда встал вопрос, ехать мне на Евро-2004 или нет – болело колено, я позвонил Романцеву. Он ответил: «Даже не думай – однозначно езжай! Хоть больной, хоть хромой – но ты должен там быть, ты это заслужил! Потом сам будешь жалеть, если не поедешь». Но, увы, на тот турнир Ярцев меня в итоге так и не взял – хотя я шел на поправку и ко второму матчу точно был бы в строю. Для меня это было очень обидно».
В другом интервью он расскажет об этой ситуации подробнее: «Травму я получил в матче с «Рубином», столкнувшись с Бояринцевым (в Россию Онопко вернулся в 2003-м. – Прим. «Чемпионата»). А сборная играла товарищеский матч в Австрии. Приехал в Бор. Ярцев говорит: «Какая Австрия, куда ты поедешь? Лечись, ты мне нужен на чемпионате Европы». Потом был сбор перед отъездом в Португалию, и там почувствовал, что отношение главного тренера изменилось. Ярцев показывал мне свое колено, вспоминал, что у него была такая же травма, и он чуть не стал калекой. «Не могу тебя взять. Сломаешься окончательно, а тебе еще в футбол играть», — неожиданно услышал я. Ответил: «Саныч, вы главный тренер, вам решать».
На вопрос о своём отношении к Ярцеву Онопко ответит так: «Простил, отболело. Зла на него не держу». Он никогда не был скандалистом".
В итоге свой последний матч за сборную Онопко проведет уже после Евро. Ярцев вызовет 34-летнего защитника «Сатурна» на товарищескую игру с Литвой. Виктор выйдет на поле сразу после перерыва вместо Сенникова. И отдаст голевую передачу на Каряку.
113 матчей – рекорд Онопко по количеству игр за сборную только через 11 лет сможет побить Сергей Игнашевич.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Как стал тренером
Зимой 2005 года Онопко был уже играющим тренером «Сатурна». А весной 2006-го завершил карьеру игрока. В 2007-м он окончил Высшую школу тренеров, после чего несколько лет занимал в РФС должность заместителя директора департамента сборных.
Онопко: «Закончив играть в футбол, я год вообще ничем не хотел заниматься. Просто отдыхал. Потом собрался поступать в Высшую школу тренеров – тут Мутко и предложил поработать спортивным директором в федерации. Мне эта работа позволила увидеть наш футбол с совершенно другого ракурса. На многие вещи посмотрел иначе. Какие-то моменты не понравились. Это было познавательно».
В сентябре 2009-го Виктора пригласили в ЦСКА — помощником нового главного тренера команды испанца Хуанде Рамоса.
Онопко: «Я находился со сборной в Петербурге, когда позвонил президент ЦСКА Евгений Гинер. «Есть важный разговор, когда будешь в Москве?» — без долгих предисловий спросил он. Я ответил – 10 сентября, у нас ещё впереди был выезд в Уэльс. По прилёту домой, как и договаривались, набрал номер Евгения Ленноровича. «Есть работа, — сообщил Гинер по телефону. – Можешь подъехать в клуб?». Приехал, там уже Хуанде Рамос. Гинер вкратце изложил детали своего предложения, я сказал: «Согласен». В тот же день поехали на базу знакомиться с командой. Мутко перезвонил наутро. Мне показалось, Виталий Леонтьевич нормально воспринял эту новость. Хотя, возможно, немного обиделся, что я не сразу сообщил ему о своём решении».
Виктор Онопко, Хуанде Рамос и Маркос Альварес. 2009 год
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Как целовал шарф ЦСКА
В ЦСКА он не сразу стал своим. В интервью «Чемпионату» в 2010 году Онопко вспоминал: «Я слышал гадости, которые кричали в мой адрес с трибун. И даже знал, кто настраивает людей против меня. Был там один активист. Старался не реагировать на всю эту грязь. А после победы над «Спартаком» болельщики попросили пустить их на базу, пообщаться с командой. Никто не вёл себя неадекватно – только этот товарищ и «наезжал» на меня. Тогда братья Березуцкие и Акинфеев встали на мою защиту. Постепенно выкрики с трибун прекратились».
Но потом случилась история, которую обсуждают до сих пор – Онопко поцеловал эмблему ЦСКА, что, как считалось, бывший спартаковец не должен делать ни при каких обстоятельствах. Вот как он объяснил свой поступок: «На предсезонной встрече с болельщиками пристал ко мне молодой человек: поцелуй, мол, шарф и эмблему. Я это сделал с единственной целью – остановить поток негатива. Я не считаю, что тем самым предал «Спартак». Я всегда уважал, уважаю и буду уважать эту команду и её болельщиков. Я не хочу быть яблоком раздора между поклонниками ЦСКА и «Спартака». Именно между болельщиками – потому что клубы и их игроки всегда поддерживали уважительные отношения. На последнем дерби в «Лужниках» оскорблений с трибун уже не было – спасибо за это болельщикам обеих команд».
А вот цитата из другого интервью Онопко: «Я первый раз в жизни оказался в такой сложной ситуации — стоял перед заполненными трибунами спорткомплекса, которые требовали поцелуя. И что делать? Быстро принять взвешенное решение тогда было сложно — вышел из ситуации простейшим способом, хотя, повторюсь, не считаю этот поцелуй чем-то экстраординарным».
Виктор Онопко с Виктором Гончаренко и Леонидом Слуцким
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Ну и, наконец, как Онопко стал героем народного фольклора
Про Онопко в различных юмористических программах шутили так часто, как, пожалуй, ни про одного другого спортсмена в России в то время. Вот только избранное из выпусков КВН.
Команда «Южный полюс» (Краснодар): «Здравствуйте, я Виктор Гусев, и сегодня я в футболке Виктора Онопко, и это не случайно». – «Здравствуйте, я Владимир Бесчастных, сегодня я в шортах Виктора Онопко, и это не случайно». – «Здравствуйте, я Александр Мостовой, и сегодня я в носках Виктора Онопко, и это не случайно». – «Здравствуйте, я Виктор Онопко. Как видите, я не только не умею играть в футбол, но и в карты».
Сборная Пятигорска после Евро-2004, куда сенсационно пробились латыши: «Этим летом мы узнали великую латышскую тайну. Если к русским фамилиям прибавлять «с», то русские начинают хорошо играть в футбол. Поэтому на следующий чемпионат от России поедут Овчинниковс, Булыкинс и Сонопкос, потому что Онопко надо упаковать с двух сторон».
«PROГРЭС» (Рязань): «Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы с вами присутствуем на матче между сборными России и Бельгии. И у нас уже счет 1:0 в пользу россиян. На 15-й минуте матча Виктор Онопко красивым ударом головой реализовал пенальти».
«Друзья» (Пермский край): «На сборную России по футболу навели порчу, нашими футболистами управляют с помощью кукол Вуду, а Онопко похитили инопланетяне. Смотрите эти и другие отмазы в послематчевой пресс-конференции».
«Утомленные солнцем» (Сочи): «Фильм ужасов: лучшие подкаты Онопко на DVD».
Сам Онопко удивлялся: «Последние годы карьеры все как с цепи сорвались. Все разговоры сводились к моей персоне. Онопко уже не тот, скорости нет… Зачем сборной нужен этот старый черт? Я играл без права на ошибку. Понимал: дай повод — мгновенно сожрут».
— Почему именно Онопко был любимым объектом шуток юмористов? Рекордсмен сборной, классный игрок – и вдруг такое количество острот, — спрашиваю у фронтмена команды КВН «Станция Спортивная» Дмитрия Кожомы.
— Думаю, что дело в фамилии. Не хочу никого обидеть, но Онопко или Погребняк звучат забавно. Точно не как Диего Армандо Марадона или Роберто Баджо. Если брать Онопко как футболиста, то вопросов к нему нет – по статистике это один из самых полезных игроков в истории сборной России. Но чисто из-за фамилии ему прилетало. Не думаю, что из-за чего-то другого.
Справедливости ради, в 2008 году, когда наша сборная на чемпионате Европы дошла до полуфинала, новосибирские КВНщики из команды «СТЭПиКо» исполнили песню, в которой попросили прощения у футболистов за все предыдущие колкости. Были там и такие слова: «И до кучи, прости нас, Онопко».
Простил?
P.S. Вот уже 11 лет Онопко работает вторым тренером ЦСКА. После Рамоса помогал Слуцкому, а теперь Гончаренко. И внешне Савельич, как называют его в команде, не меняется. В феврале на нашем сайте вышло интервью с ним под заголовком: «Как в 50 лет гонять в футбол наравне с молодёжью? Секрет «железного» Онопко». Одна цитата, по-моему, раскрыла его тайну: «Пока мне доставляет удовольствие то, что я делаю, я живу».
Похожим образом легендарный футболист, известный своей скромностью, объясняет и нежелание рваться в главные тренеры: «Есть моменты в жизни, которые для меня сейчас важнее. Радоваться солнцу, лесу, морю, хорошему благосостоянию и спокойной жизни семьи и родителей. Надо самому жить и приносить пользу футбольному клубу ЦСКА».
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