Месси сердится. Что говорят и пишут в Испании о чемпионстве «Реала»

В это утро все испанские СМИ говорят лишь об одном: «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании. За тур до конца, с 86 очками. Вторая – «Барселона», которая ещё до карантина конкурировала с «Реалом» за первое место, а после только теряла очки. В предпоследнем туре они уступили «Осасуне» (1:2), и Лионеля Месси, как пишут испанцы, «прорвало».



«Реал» сделал своё дело, — цитирует Месси Mundo Deportivo. — Они не теряли очков после возобновления чемпионата. Это очень достойно. Мы тоже помогли им стать чемпионами – теряли очки там, где должны были побеждать. Нам нужно всё проанализировать, начиная с самих себя. Мы – «Барса», и мы обязаны выигрывать каждую игру. Сегодняшняя игра показывает, какой у нас был год. «Рома», «Ливерпуль»…Фанаты начинают терять терпение, потому что мы им ничего не даём. Если мы хотим бороться за Лигу чемпионов, нужно многое изменить. Если мы так и будем продолжать, у нас ничего не получится в еврокубках – мы не обыграем даже «Наполи». В лиге уже не получилось».

В конце Месси извинился перед болельщиками:

«Люди наверняка будут очень огорчены и злы из-за того, что произошло в этом сезоне. Это нормально – мы тоже».



«Месси взорвался» и «Мадрид – чемпион»

«Лучшее, что можно сказать об этом сезоне ЛаЛиги, – он наконец завершён», – пишет издание Sport.



СМИ, которое негласно называют каталонским, с грустью и разочарованием рассуждает о чемпионстве «Реала»: «Мадрид завоевал титул благодаря ошибкам судей и «Барселоны».



В другой статье этого же издания речь идёт о VAR: «Реал» стал чемпионом в предпоследнем туре. Лиги, в которой VAR был главным героем, особенно в моменты помощи «Мадриду». Во многих матчах после перерыва «сливочные» всегда получали от VAR положительные решения в свою пользу, что постоянно вызывало много споров. Есть немало соперников, которые пострадали от этих решений: «Эйбар», «Валенсия», «Реал Сосьедад», «Майорка», «Хетафе», «Алавес» и «Вильярреал». Так что завоевание 34-го титула очень спорно».

«Реал – чемпион VAR»

Зидан собирался строить игру вокруг Азара. Но и без него взял чемпионат. Как так вышло? Это был очень странный сезон.

В «мадридской» Marca позиция другая: «Пандемия коронавируса сделала 34-е чемпионство «Реала» самым особенным, и не только из-за обстоятельств. Это также подтверждает, что солидарность, жертвенность и командный дух делают команду чемпионом. Задача Зинедина Зидана оказалась куда серьёзней, чем та, которую ему представили в момент вступления на пост. Он принял команду без какой-либо уверенности, но полностью, со всеми проблемами. Неутешительный прошлый сезон поставил под сомнение костяк команды: Куртуа, Марсело, Модрич, Кроос, Бейл…Французский тренер инвестировал почти во всех, и результат оказался выдающимся».

Рамос – главный герой чемпионского «Реала»: лучший в защите и забил 10 голов! Серхио в 34 года – феноменален. Бьёт рекорды и забивает почти больше всех в команде.

Есть в статье и про VAR, решения которого так резко осуждают их коллеги из другой части страны: «Игроки знали, как изолировать себя от шума, порой невыносимого, который разрастался после решений VAR. Бесспорно, некоторые играли на руку «Реалу». Но также неопровержимо, что игроки всегда придерживались правил, чтобы избежать решений, которые без видео были бы несправедливы».



«Во времена господства «Барсы», как мантра, повторялось, что Лига коронует лучших. Ну, теперь это «Реал Мадрид». Лучший».

7 главных людей, благодаря которым «Реал» стал чемпионом Вернувшийся Зидан, возродившийся Куртуа, вечный Рамос и другие герои.

«Незабываемо»

Издание AS, также лояльное «Реалу», в одной из статей восхищается Зиданом: «11 титулов. Это уже не просто цветок, а настоящая флора и фауна. Зидан прошёл путь от Мадрида до небес, с поля до тренерской скамьи. Он – легенда в квадрате».



«И это 34!»

«Зидан знал, как обращаться с картами, которые у него были в руках, и в качестве награды получил Лигу со вкусом славы, — пишет другой автор AS. — 34. Ещё один. Старая нормальность возвращается».