Кто станет лучшим вратарём сезона в РПЛ? Перед 30-м туром лидируют сразу трое!

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 29-го тура РПЛ. Вот здесь можно посмотреть критерии оценок голкиперов. А перед последним туром первое место в нашем рейтинге делят три голкипера.

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Слово Владимиру.

5. Евгений Фролов, «Крылья Советов»

В матче против «Краснодара» у ворот «Крыльев» возникало много моментов, с которыми Евгений успешно справлялся.



На 77-й минуте Уткин забрасывал мяч в штрафную «Крыльев», а Фролов без раздумий вышел из ворот, опередил Берга и выбил мяч кулаками. При игре на выходе вратарь должен быстро оценить момент, рассчитать траекторию мяча и расстояние до нападающего и вовремя выскочить из ворот. Также на 79-й минуте Уткин плотно бил по воротам с лёта. Фролов вовремя среагировал на удар и спокойно отбил мяч в сторону.

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Дюпин оказался на четвёртом месте, потому что степень сложности его моментов гораздо ниже, чем у других вратарей. Но, тем не менее, Юрий сыграл «сухой» матч, что является важным критерием для попадания в наш рейтинг.



Эпизод на 11-й минуте — ключевой в оценке его игры. Попов врывался по флангу и простреливал в центр штрафной, где с расстояния десяти метров Хаджикадунич наносил удар. Дюпин успел занять правильную позицию в низкой стойке, сложиться и вытащить мяч из ближнего угла. Сложность в том, что перед Юрием находилось большое количество футболистов, это могло помешать ему вовремя увидеть мяч. Но удар Хаджикадунича получился не самым сильным, поэтому претендовать на более высокое место Дюпин не смог.

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В матче против «Рубина» у ворот Песьякова возникало не так много моментов, но они были сложнее, чем у Дюпина.



На 60-й минуте Кварацхелия смещался с левого фланга в центр и наносил удар в дальний угол. Сергей своевременно среагировал, выбросил дальнюю руку и отбил мяч в сторону. Удар получился плотным, а динамика — достаточно высокой, что придает зрелищности этому моменту.



Ключевым же стало спасение после прорыва Кварацхелии на 89-й минуте. В РПЛ мы редко можем увидеть подобное: Хвича обыграл трех защитников, вошёл в штрафную и хлёстко пробил в ближний угол. Песьяков находился в правильной позиции и успел выбить мяч ногой.

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В матче против «Ахмата» у Александра было несколько качественных действий. При этом отмечу, что вратарю очень трудно сохранять концентрацию, когда его команда большую часть игры проводит на половине поля соперника.

«Спартак» много атаковал, забил гол, который не засчитали, и тут же получил контратаку на свои ворота на 36-й минуте. Но при выходе Ильина один на один Максименко занял хорошую позицию, не завалился и ногой отразил плотный удар в дальний угол. Команда здорово отреагировала на это спасение и уже после перерыва смогла открыть счет. Но неизвестно, как бы закончился матч, забей тогда Ильин.



С дальним выстрелом Исмаэла на 75-й минуте вратарь уровня Максименко обязан справляться, даже если мяч летел с отскоком от газона. А ключевым моментом матча стало спасение Александра после удара Роши в упор на 76-й минуте. Здесь вратарю было важно занять правильную позицию, а не проявить чудеса реакции — и мяч попал во вратаря. У Сафонова, о котором мы поговорим дальше, момент был все-таки чуть сложнее. Хотя, безусловно, Максименко этим сейвом подарил «Спартаку» победу — спустя несколько минут его команда забила второй, а затем и третий гол.

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Матвей действовал очень уверенно на протяжении всего матча против «Крыльев Советов». Их ситуации с Максименко чем-то похожи, но у Сафонова было сложнейшее ключевое спасение, которое помогло ему занять первое место в нашем рейтинге.



Речь об эпизоде на 79-й минуте, когда вратаря в упор расстреливал Лысцов из убойной позиции. Игрок «Крыльев» находился по центру на линии вратарской: перед ним был открыт весь створ ворот, покати в угол — гол. Но Лысцов решил пробить между ног, а Сафонов вовремя среагировал на это. Вратарь успел поставить колено на землю и отбить мяч ногой. Это спасением можно назвать самым важным в 29-м туре.



Также отмечу момент на 31-й минуте, когда Сафонову удалось среагировать на выстрел Глушенкова с острого угла. Матвей отбил мяч перед собой, но успел сориентироваться и вынести его ногой, чтобы не последовало второго удара.

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В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2019/2020.