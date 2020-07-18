Потрясающий «Лидс» наконец-то вернулся в АПЛ. Они ждали этого 16 лет!

Спустя 16 лет «Лидс Юнайтед» наконец-таки добился промоушена в АПЛ. Пожалуй, «Лидс» — самая долгожданная команда в АПЛ. На том же уровне легендарности находится только «Ноттингем Форест», но «лесникам» пока не светит выход в высший эшелон.



Немного цифр: «Лидс» после своего вылета в 2004 году отсутствовал в высшем дивизионе 5907 дней – до этого момента ни один клуб АПЛ не возвращался после столь длительного отсутствия.



Марсело Бьелса – настоящий волшебник. Как иначе можно объяснить, что он вывел крайне невезучую команду в АПЛ всего за два сезона? Неудивительно, что фанаты «Лидса» сейчас называют Бьелсу одним из лучших тренеров за всю историю «лебедей».

После вылета в 2004-м «Лидс» был несколько раз близок к возвращению

После вылета из Премьер-лиги клуб был в тяжелейшем финансовом состоянии. Тем не менее, Кевин Блэквелл принял тонущую команду и почти вывел её в Премьер-лигу, но деньги всё же сыграли свою циничную роль. В 2007-м году клуб был переведен на внешнее управление, что повлекло за собой перевод в Лигу 1.



В сезоне 2016/17 «Лидс» под руководством Гарри Монка также был близок к плей-офф Чемпионшипа, но отстал от идущего на шестом месте «Фулхэма» на пять очков. Вряд ли тогда болельщики «Лидса» могли представить, что ждать возвращения в АПЛ придется совсем немного.

«30 секунд — и самолёт бы загорелся». 22 года назад «Лидс» чуть не погиб в авиакатастрофе Экипажу чудом удалось посадить самолёт.

Бьелса мог вывести «Лидс» в АПЛ ещё в прошлом сезоне, но череда драматических событий помешала ему это сделать

Бьелса сходу выстроил «Лидсу» отличную игру, а сами «лебеди» лидировали в Чемпионшипе в общей сложности 20 туров. Но «Лидс» завалил концовку чемпионата и финишировал лишь на третьем месте.



Но у «Лидса» был бы шанс побороться с «Шеффилдом» за вторую строчку, если бы они обыграли «Астон Виллу» в матче 45-го тура.



Матч проходил очень тяжело для обеих команд, но на 72-й минуте Матеушу Клиху удалось открыть счет и вывести «Лидс» вперед. Всё время, пока развивалась атака, на газоне лежал травмированный игрок «Астон Виллы», а «Лидс» не хотел выбивать мяч, потому что им нужна была победа.



После забитого гола на поле началась потасовка, но Бьелса поступил невероятно достойно. Он сказал своим игрокам разойтись, чтобы футболисты «Астон Виллы» смогли беспрепятственно сравнять счет.



Матч закончился со счетом 1:1, и «Лидсу» не удалось выйти в АПЛ напрямую. В полуфинале плей-офф команда Бьелсы отлетела от «Дерби Каунти», а «Астон Вилла», по злой иронии, одержала победу над «Дерби» в финале плей-офф и вышла в АПЛ.

За выход в АПЛ побьются команды Лэмпарда и Терри. Там дикая рубка! Марсело Бьелса со своим «Лидсом» не попал в финал плей-офф Чемпионшипа. Над ним жёстко посмеялись.

Марсело Бьелса не хотел оставаться в «Лидсе», но в итоге передумал и сумел сделать команду сильнее

Бьелса после окончания сезона 2018/19 долго думал, стоит ли ему оставаться в «Лидсе», но итальянскому владельцу «Лидса» Андреа Радриццани удалось уговорить аргентинца попытать счастья ещё один сезон.



«Лидс» не слишком уверенно стартовал, но уже к Новому году вместе с «Вест Бромвичем» оторвался от остальных команд на 8 очков, а к моменту приостановки чемпионата «Лидс» лидировал уже единолично. Из семи матчей после паузы «Лидс» выиграл пять, однажды сыграл вничью и один раз проиграл. При этом у «Лидса» лучшая оборона в чемпионате – они пропускают меньше гола за матч (34 пропущенных мяча в 44 матчах).



Возможно, «Лидсу» нужно было попылить ещё один год в Чемпионшипе, чтобы крепче встать на ноги. В прошлом сезоне команда Бьелсы сильно провалилась в концовке сезона из-за того, что команда просто не выдержала бешеного темпа, который требует Эль Локо. В этом сезоне «Лидс» прибавил как в физическом, так и в тактическом планах.



Некоторые игроки сравнивают тренировки Бьелсы со службой в армии. Марсело требует от своих футболистов высокой выносливости, потому что только в этом случае команда сможет проводить все 90 минут в сверхинтенсивном темпе.

Высокий темп – ключевой фактор успехаx команды Бьелсы. Одним из ключевых игроков «Лидса» является 25-летний опорник Кэлвин Филлипс. Им уже активно интересуется «Ливерпуль», и это неудивительно – в опорной зоне очень мало достойных игроков с английским паспортом. Ключевым в команде Бьелсы он является потому, что сочетает в себе все качества, которые так нужны Бьелсе – способность интенсивно прессинговать и сохранять владение под сильным давлением.



Ещё одним важным игроком для системы Бьелсы является Пабло Эрнандес. Вы можете помнить его по выступлениям за «Валенсию» и «Суонси», но на свой настоящий пик испанец вышел только в 34 года, когда начал выступать под руководством Бьелсы.



Эрнандес является главной креативной силой «Лидса» и в этом сезоне забил уже 8 голов и отдал 7 ассистов. При этом испанец отлично действует в прессинге и является одним из важнейших винтиков в прессинг-машине Бьелсы.

Фото: Nick Potts/Getty Images

Игроки «Лидса» притворились, что выбьют мяч в аут из-за травмы. И забили гол А потом Марсело Бьельса велел им пропустить в ответ.

Физическое выгорание – главная проблема команд Бьелсы

Марсело Бьелса как-то сказал: «Мой футбол очень прост – мы всё время бегаем». Точнее игру команд Бьелсы вряд ли можно описать, но у этого эффективного стиля есть свои нюансы.



На тренировках Бьелса пытается максимально воссоздать игровую атмосферу, поэтому его игроки часто играют 11 на 11 вообще без перерыва. «Это просто нормальная игра с нормальными правилами, 11 на 11 на большом поле», — рассказывает Матеуш Клих. «Ты просто играешь, но не можешь перестать бежать. Если ты остановишься, то тренер на тебя наорет, а этого не хочет никто. Это тяжело, но эта тренировка – самая важная на неделе».



Андер Эррера, который играл под руководством Бьелсы в «Атлетике», говорил, что в конце сезона он просто физически не мог бежать. В 2012 году «Атлетику» удалось выйти в финал Лиги Европы и Кубка Испании, но во многом из-за физического истощения им не удалось выиграть хотя бы один из этих турниров.



Тем не менее, Эррера отмечает, что такая нагрузка в целом пошла команде на пользу. «Мы бегали быстрее всех и больше всех. Никто не мог превзойти нас в физической подготовке, это было просто невозможно».



Подобное произошло с игроками и в предыдущем сезоне – «Лидс» буквально слил концовку чемпионата и вылетел в первом же раунде плей-офф от не самого сильного «Дерби Каунти».



Возможно, в этом сезоне физического упадка удалось избежать из-за длительного карантина – команда получила временную передышку и сумела избежать нервотрепки в концовке.



Не стоит также забывать, что в Чемпионшипе играется на 8 туров больше, чем в АПЛ, хотя все считают именно Премьер-лигу самым интенсивным чемпионатом. В Шипе плотность игр ещё больше, поэтому игроки получают просто неадекватную нагрузку на организм.

Повышение в классе даст «Лидсу» отличные финансовые возможности. У Бьелсы ещё никогда не было такого большого бюджета

Давайте считать. Каждой команде АПЛ перед сезоном даются гарантированные 12,3 миллиона фунтов за участие. Ещё по 1,1 млн фунтов переводится за каждую транслируемую игру. В целом, прибыль от выхода в премьер-лигу для одной команды оценивается в 200 млн фунтов. Более того, если «Лидс» будет успешно выступать в Премьер-лиге, то телевизионные выплаты станут ещё выше.



Бьелса, вероятно, получит значительную часть этой суммы на усиление. Вряд ли у аргентинца были хотя бы сколько-нибудь схожие бюджеты в «Марселе», «Лилле», «Лацио» или «Атлетике».



Но не только большой бюджет станет преимуществом «Лидса» на трансферном рынке. Большой стадион, огромная и преданная фанбаза и тренер с мировым именем практически наверняка привлекут для «Лидса» хорошие варианты для усиления. Если состав будет достаточно укомплектован, то у Бьелсы будут появляться дополнительные возможности для ротации. Это значит, что команда не будет подходить к завершающему отрезку чемпионата с окончательно обессилевшими игроками.



В любом случае, строить прогнозы до завершения трансферного окна – значит просто сотрясать воздух. Но в одном мы можем быть абсолютно уверены – с Эль Локо в АПЛ скучно не будет точно.