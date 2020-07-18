Азмун и Дзюба принесли “Зениту” 13 побед. Кто чаще всех в РПЛ забивает решающие голы

Мы часто слышим выражение «победный гол», но сколько таких забитых мячей набирается у футболистов за сезон — это вопрос. Пришло время рассказать о футболистах, чьи голы приносят командам победы. Наши партнёры из Transfermarkt.ru помогут нам со статистикой.

Всего голов: 16

Победные: 7



Каким командам забивал (тур): «Сочи» (2-й) — пенальти, «Оренбург» (3-й) — удар правой ногой, «Арсенал» Тула (16-ый) — удар левой ногой, «Динамо» (19-й) — удар головой, «Краснодар» (26-й) — удар правой ногой, «Сочи» (27-й) — удар правой ногой, «Оренбург» (29-й) — удар правой ногой.

Сердар Азмун Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Иранский форвард «Зенита» проводит лучший сезон в карьере. Азмун за тур до конца чемпионата наколотил 16 мячей, 7 из которых стали победными для питерского клуба. Кстати, нынешний сезон стал восьмым для Сердара в России, в предыдущие годы больше 9 мячей в чемпионате он не забивал.



Возможно, этот год станет последним для Сердара Азмуна в РПЛ. Европейские СМИ сообщают об интересе к нападающему со стороны «Наполи» и «Арсенала». Но, кажется, в Неаполь дорога закрыта, ведь туда едет за сумасшедшие деньги Виктор Осимхен, а вот вопрос с «Арсеналом» всё ещё остаётся открытым. Но в России Сердар не скучает: дружит с бывшей женой Кержакова и развлекается в раздевалке вместе с Артёмом Дзюбой.

Евгений Луценко, «Арсенал» Тула

Всего голов: 15

Победные: 6



Каким командам забивал (тур): «Тамбов» (4-й) — удар головой, «Оренбург» (7-й) — удар левой ногой, «Спартак» (15-й) — удар головой, «Сочи» (20-й) — удар левой ногой, «Динамо» (26-й) — удар левой ногой, «Тамбов» (28-й) — удар правой ногой.

Евгений Луценко (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Решение «Динамо» расстаться с Евгением Луценко — провал сезона. Боссы московского клуба хотели забивного форварда, но, кажется, накупив форвардов, забивать больше стали. Комличенко оставим за скобками, он пришёл зимой, а в марте чемпионат отправился на внеплановый отпуск.

После перехода в тульский «Арсенал» Евгений Луценко сходу стал основным нападающего клуба. В команде на Луценко рассчитывают, нападающий оплачивает доверие забитыми мячами. Причём забивает Евгений неприлично много для среднего клуба. На счету Луценко 15 голов, 6 из которых принесли Туле три очка. Статистический факт — Евгений Луценко установил рекорд РПЛ по голам головой за один сезон. На счету футболиста набралось аж 9 таких мячей. Как и Азмун, Луценко в свои 33 года проводит лучший сезон в карьере.

Всего голов: 17

Победные: 6



Каким командам забивал (тур): «Тамбов» (1-й) — удар головой, «Динамо» (5-й) — удар правой ногой, «Ростов» (13-й) — удар головой, «Рубин» (17-й) — удар правой ногой, «Урал» (22-й) — удар правой ногой, «Крылья Советов» (24-й) — пенальти.

Артём Дзюба Фото: Анна Мейер, «Чемпионат»

Артём Дзюба является лучшим нападающим РПЛ за тур до конца чемпионата. На его счету 17 забитых мячей. Столько же на счету форварда было в далёком сезоне-2014/2014, когда Дзюба выступал за «Ростов». Нет никаких сомнений, что в последнем туре с «Ростовом» команда будет играть на Артёма. Улучшить личный бомбардирский результат в 31 год — дорогого стоит. Хоть Дзюба и является лучшим бомбардиром, победных голов у него меньше, чем у Азмуна.



Но сезон в РПЛ Дзюба мог и не доиграть. Нынешней зимой «Чемпионат» первым сообщил об интересе английского «Тоттенхэма» к персоне нападающего. Спустя время Артём признался, что его не отпустил «Зенит»: «Со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы настойчивее». По нашей информации, контракт с Дзюбой давно согласован. Стороны должны объявить о заключении соглашения схеме «2+1».

Фёдор Чалов, ЦСКА

Всего голов: 8

Победные: 5



Каким командам забивал (тур): «Локомотив» (3-й) — пенальти, «Рубин» (4-й) — удар правой ногой, «Сочи» (16-й) — удар левой ногой, «Ахмат» (26-й) — удар правой ногой, «Оренбург» (27-й) — удар правой ногой.

Фёдор Чалов (№9) принимает поздравления Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нынешний чемпионат для лучшего бомбардира прошлого сезона складывается не очень удачно. Чалова будто подменили. Федя перестал быть на себя похожим сразу после отказа ЦСКА продать его в «Кристал Пэлас»: «Предложение от «Кристал Пэлас» было очень хорошее, — рассказывал президент ЦСКА Евгений Гинер. — Но Фёдору ещё нужно окрепнуть. Мы никогда не рассматриваем предложение со стороны денег. Если бы по Феде было предложение от клуба уровня чуть ниже топа, то мы бы отпустили, торговались бы, но отпустили. Федя сам принял такое решение».



Психология? Возможно. Странные решения в атаке и слабая игра на подыгрыше стали характерны для форварда в каждой последующей игре. Только сейчас возвращается тот самый Федя образца прошлого сезона. После возобновления сезона нападающий забил в ворота «Ахмата» и «Оренбурга», а его голы стали победными. В ЦСКА почти наверняка переходит аргентинский нападающий Адольфо Гайч. Будет интересно наблюдать за тем, как Виктор Михайлович будет использовать Федю в следующем сезоне.

Всего голов: 8

Победные: 4



Каким командам забивал (тур): «Тамбов» (7-й) — удар правой ногой, «Ростов» (17-й) — пенальти, «Локомотив» (18-й) — пенальти, «Крылья Советов» (28-й) — пенальти.

Максимилиан Филипп Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Максимилиан Филипп стал самой дорогой покупкой «Динамо» в истории клуба. За переход немца боссы московской команды выложили € 20 млн. Филипп был одним из тех, кто должен был добавить креатива и результативности атаке. Но этого не случилось: 8 мячей за сезон — довольно мало для нападающего, хоть он и выполняет чуть иные функции в игровой структуре «Динамо». Бывший главный тренер клуба Дмитрий Хохлов по-своему воспитывал звёздного немца, частенько оставляя последнего на скамейке запасных: « В домашнем матче с «Сочи» в сентябре он откровенно слабо смотрелся в первом тайме, выпадал из игры, за что я действительно в перерыве довольно жёстко его раскритиковал. Не назвал бы своё поведение грубым. Это футбол, эмоции, мы проигрываем на своём поле к перерыву… Быть может, просто Филипп настолько нежный и чувствительный, раз так болезненно воспринял критику в свой адрес?».



Результативность Филиппа оставляет желать лучшего, но стоит отметить, четыре забитых гола из шести оказались победными. И не так важно, что почти все они были забиты с пенальти. «Динамо» является фаворитом в борьбе за шестую строчку в таблице. Если питерский «Зенит» вслед за чемпионством завоюет и Кубок — мы увидим «Динамо» в Лиге Европы. В еврокубках спрос с Филиппа будет двойным.

Всего голов: 9

Победные: 4



Каким командам забивал (тур): «Крылья Советов» (4-й) — добивание, «Сочи» (9-й) — удар правой ногой, «Зенит» (11-й) — удар с дальнего расстояния, «Тамбов» (17-й) — удар правой ногой.

Гжегож Крыховяк (слева) забил очередной мяч за «Локомотив» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гжегож Крыховяк — настоящая находка для «Локомотива». Это тот игрок, за которого стоит благодарить бывшего генерального директора Илью Геркуса. Вместо благодарности Илья Леонидович дождался повестки в суд. Крыховяк тот футболист, который делает разницу на поле. Один из лучших не только в «Локомотиве», но и во всём чемпионате. Стоит отметить, под руководством Николича «Локомотив» провёл уже семь матчей, а последний забитый мяч на счету Крыховяка случился ещё в эпоху Сёмина. Крыховяк забивал не только важнейшие, но и победные голы. Таких в статистике поляка набралось уже 4.



С Юрием Павловичем у Гжегожа сложились хорошие отношения. Все мы знаем суровый нрав Сёмина, во время одного из матчей Гжегожу даже пришлось успокаивать коуча.

Гжегож Крыховяк успокаивает Юрия Сёмина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Когда посмотрел повтор того эпизода, схватился за голову, потому что понял, что перегнул палку, — рассказывал Крыховяк. — Но на поле этого не чувствовал. Лишь видел, что тренер получил жёлтую карточку и, вместо того чтобы успокоиться, продолжал кричать на арбитра. Вот почему я вскипел и начал кричать помощнику Сёмина, чтобы он его увёл. Могло показаться, что я его толкал, но это не так. На следующий день встретил Сёмина и хотел извиниться перед ним, но он сказал: «Знаешь что, Крыха, ты был прав»



После ухода Сёмина из клуба футболист пожелал удачи Юрия Павловичу: «Хочу сказать спасибо Юрию Палычу за эти два года, — говорил Крыховяк. — Все знают, что он хороший тренер, который одержал столько побед с «Локомотивом». Но самое важное, что он хороший человек. Всегда с улыбкой на лице. Я желаю Юрию Палычу удачи на новом пути!"

Всего голов: 12

Победные: 4



Каким командам забивал (тур): «Арсенал» Тула (12-й) — пенальти, «Оренбург» (23-й) — удар левой ногой, «Рубин» (24-й) — удар левой ногой, ЦСКА (29-й) — пенальти.

Антон и Алексей Миранчуки Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей Миранчук мог уехать в Европу в зимнее трансферное окно. По сообщениям СМИ, «Милан» был заинтересован в полузащитнике и предлагал «Локомотиву» аренду с опцией выкупа. Поговаривают, что сделку заблокировал лично Юрий Павлович Сёмин. Логику тренера понять можно: борьба за Лигу чемпионов была в разгаре и терять лидера команды не хотелось от слова совсем. Мог ли тогда Юрий Павлович предположить, что «Локомотив» всё же в Лигу чемпионов попадёт, но вот клубом будет руководить уже другой тренер? Сомнительно.

Миранчук остался и продолжил приносить пользу команде в борьбе за лигочемпионское место. На счету Ал.Миранчука 12 забитых мячей в нынешнем сезоне, 4 из них — победные. Но забивать Миранчук мог гораздо больше. Всё дело в том, что полузащитник является лидером сезона по попаданиям в штанги и перекладины. В матче с ЦСКА, который прошёл в четверг, Алексей реализовал два пенальти и принёс команде столь важнейшие три очка.



«Локомотив» не оставляет попыток подписать новый контракт с футболистом. Нынешнее соглашение рассчитано до июня 2021 года. В клубе опасаются из-за низкой суммы будущих предложений. Боссы «железнодорожников» намерены подписать новый пятилетний контракт с полузащитником, при этом прописать в соглашении сумму отступных.

Всего голов: 12

Победные: 4



Каким командам забивал (тур): ЦСКА (1-й) — удар правой ногой, «Урал» (6-й) — удар с дальнего расстояния, «Тамбов» (11-й) — пенальти, «Сочи» (12-й) — удар правой ногой.

Александр Соболев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Александр Соболев является открытием нынешнего сезона. Нападающий уже в первом туре отметился дублем в ворота ЦСКА, а к началу октября возглавлял гонку бомбардиров с 10 мячами в активе. Затем Соболев перестал забивать, но успел привлечь внимание к собственной персоне. Зимой за форварда боролись ЦСКА и «Динамо», но Соболев оказался в «Спартаке»: «Я не могу сказать, что изначально хотел в „Спартак“, я хотел в топ-клуб, „Спартак“ — великая команда», — говорил по прошествии времени футболист. Народная команда подписала нападающего в полугодичную аренду за € 500 тысяч с правом последующего выкупа за € 4.5 млн.



Соболев успел провести четыре игры за «Спартак», затем футбол остановили из-за пандемии. Видимо, в столь короткие сроки нападающий оставил хорошее впечатление и уже 18 мая «Спартак» объявил о выкупе футболиста у «Крыльев». Голевая засуха из 11 игр в чемпионате прервалась в гостевой игре против тульского «Арсенала», где Соболев забил первый гол за «Спартак». Всего на счету нападающего в нынешнем сезоне 12 матчей, 4 гола оказались победными, правда, три очка они приносили исключительно самарской команде. Решающие забитые мячи за «Спартак» у Соболева в будущем.