Топ быстрых форвардов, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ

Моя сегодняшняя задача — с помощью скаутских сервисов найти скоростных форвардов, которые приедут и разорвут нашу лигу.



Всех форвардов ниже 185 см можно разделить на 2 типа:

атлетичные нападающие, пользующиеся мощным корпусом и благодаря силовой борьбе получающие преимущество перед защитниками (яркий пример — Фарфан);

лёгкие нападающие, выделяющиеся скоростью проникновения в свободные зоны и дриблингом (Кокорин, Чалов, Азмун).

В этом исследовании я искал именно быстрых форвардов, готовых показывать класс в нашей лиге здесь и сейчас.

Этап 1 — оцифровка сильных сторон

Прежде чем искать клад, определимся, что мы вообще ищем. Какими характеристиками отличаются от серой массы лучшие быстрые форварды нашего чемпионата: Азмун, Кокорин и Чалов?

Чалова много критикуют, но его текущий уровень близок к тому, который показывает средний добротный европейский форвард. Другое дело, что в прошлом сезоне он так ворвался во взрослый футбол, что теперь каждый думает, что это и был “нормальный Чалов”. Нет, мы были свидетелями феноменального Чалова. Нормален он в этом сезоне.



Определяющие выдающиеся характеристики, которые могут помочь нам в поиске (“в среднем по тройке игроков”).



xG за 90 мин — 0,4



Количество ударов за матч — 3



Удары в створ — 50% (кстати, в том числе этим показателем определяется “спад” в игре Чалова, в прошлом сезоне он держал планку в 50, в этом упал до 38; при этом количество ударов снизилось на 20%)



Обводки — 3 (с проходимостью от 48%)



Касания в штрафной (определяют умение открываться) — 5



Вот, собственно, и вся упрощённая “оцифровка полезности” этих футболистов для своих команд.

Этап 2 — поиск и отбор кандидатов

Запускаем поиск игроков с пограничными показателями; отсеиваем тех, кто показывает такую статистику в чемпионатах водокачки; тех, кто, как Фалькао, к нам не поедет; отсматриваем по 20 минут эпизодов каждого из 30 найденных игроков; вычёркиваем массу претендентов, не прошедших визуальной проверки и… вуаля, передо мной шорт-лист готовых быстрых форвардов для клубов РПЛ.



Сразу три игрока из этого списка представляют чемпионат Австрии.

Марко Рагуз (22 года, Австрия/Хорватия, ЛАСК)

Марко Рагуз Фото: Getty Images

Молодой игрок является джокером в рукаве тренера одной из самых ярко блеснувших команд этого европейского сезона. Большая редкость для молодого игрока, выходящего на замену, быстро вписаться в игру. Этот форвард легко собирает 4 касания в штрафной за каждые 90 минут игры, и собрал 14 голов и 3 ассиста за 2347 минут.

Неплохо проявил себя форвард и в Лиге Европы — 5 мячей (2 “Спортингу” и 3 “АЗ Алкмаар”).



Самыми сильными качествами являются открывания и предсказуемый удар в створ.

Видео.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 1,3 млн евро.



Конец контракта: 30.06.2022.



Моя оценка: 2,5—3 млн евро.



После снятия очков за раннее начало тренировок ЛАСК попал в пике и проиграл серию важных матчей, которые ставят крест на шансах команды на Лигу чемпионов. Команда вынуждена будет прощаться с ведущими игроками.



Клубы РПЛ, которые усилит: “Динамо”, “Рубин”, “Ростов”.



Перспектива: основной игрок, делающий примерно «10+3» по системе «гол+пас». Не суперзвезда чемпионата, но добротный полезный игрок для своей команды.

Ташиарис Фаундас (24 года, Греция, “Рапид”)

Ташиарис Фаундас Фото: skrapid.at

Этот карликовый грек обладает безупречной техникой удара, а также реализацией выходов 1 на 1. С ростом в 170 см сложно рассчитывать на силовую борьбу и верховые мячи, что он с лихвой окупает умением открыться на линии офсайда и между линиями, собирая за игру 3,77 касания в штрафной.

Наиболее похожий на него игрок в России — Магомед-Шапи Сулейманов. Только вот у грека 50% ударов идут в створ, а у Шапи в этом сезоне 36%.

Видео.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 1,6 млн евро.



Конец контракта: 30.06.2022.



Моя оценка: 2,5—3,5 млн евро.



Клубы РПЛ, которые усилит: “Спартак”, “Рубин”, “Динамо”, “Краснодар”, “Ростов”, “Зенит”.



Перспектива: займёт место основного форварда в тех командах, чья игра рассчитана на быстрый выход в контратаку. Идеально впишется туда, где есть высокий основной форвард, опускающий мячи на землю. Станет наряду с Влашичем и Крыховяком одним из лучших бьющих игроков чемпионата.

Шон Вейссман (24 года, Израиль, “Вольфсбергер”)

Шон Вейссман Фото: Getty Images

Шон выдаёт феноменальный сезон за “Вольфсбергер” с 0,91 гола и 0,65 xG за игру. И, как говорил Бышовец, нужно быть полным идиотом, чтобы поверить всему тому, что происходит. Его результативность сломала все радары, и многие скауты махнули бы рукой, мол, “посмотрим, что он покажет через сезон”.

Но его статистика не должна смущать. Игрок ещё за сезон до этого в низовом “Маккаби” из Хайфы выдавал 0,51 xG за матч. Также сохраняется и стабильно высокая точность ударов в 55%.

При очень скромном росте в 174 сантиметра 9 из своих 37 голов в этом сезоне Вейссман забил головой. Всему виной лучший его навык — игра на опережение.

Видео.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 2,4 млн евро .



Конец контракта: 30.06.2021.



Моя оценка: 4—5 млн евро.

Красота этого форварда в том, что он зависим только от того, есть ли в команде игрок, умеющий подавать стандарты. К чистоте передач с игры он неприхотлив, готов догнать и то, что летит “метр вправо — метр влево”.



Клубы РПЛ, которые усилит: “Локомотив”, “Спартак”, “Рубин”, “Динамо”, “Краснодар”, “Ростов”, “Зенит”, “ЦСКА”, “Ахмат”. Остальные тоже, но у них точно не хватит денег.



Перспектива: та же, что и в последние 2 года его карьеры. Сыграть 1-2 сезона на уровне xG > 0,4 и уехать на повышение.



И здесь мы делаем мысленный отчерк. Три “австрийца” хорошо проявляли себя как классические вторые форварды. Пришла очередь персонажей, которые всегда были неоценимы в российском футболе.



“Тащеры”, которые тянут вместе с мячом свою команду в атаку. Последним таким в нашей лиге был Квинси Промес. Наверное, самая большая звезда нашего “болотца” последних пяти лет.

Эммануэль Деннис Бонавентюр (Нигерия, 22 года, “Брюгге”)

Эммануэль Деннис Бонавентюр Фото: Getty Images

Деннис очень ярко сверкнул в Лиге чемпионов в матче против мадридского “Реала”. Были игроки, которые стреляли дуплетами в ворота “сливочных”, но чтобы 2 таких корявых гола, как он, — такого ещё не было.

Игрок слишком верит в свой дриблинг, и в этом есть резон — он проделывает его фактически с места и сумел удивить им в том числе защитников “Реала” и “ПСЖ”.



Точность ударов у Денниса не самая высокая, но свои атакующие 0,34 xG он вырабатывает, в том числе своими космическими открываниями, которые приносят ему в среднем 6 касаний мяча в штрафной.

Видео.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 13,5 млн евро.



Конец контракта: 30.06.2021.



Моя оценка: 8 млн евро.



Оценка Transfermarkt’a не всегда говорит о реальной стоимости игрока. Эта цена — завышенная, из-за яркой игры в ЛЧ против «Реала» и бурной прессы. Игрок переоценён.



Говорит о том, что бельгийцы, скорее всего, будут готовы двигаться, тот факт, что он пришёл из луганской «Зари» за 1,3 млн евро.



Правда, самому игроку будет интересен только переход с существенным увеличением зарплаты в клуб Лиги чемпионов. Так как его “Брюгге” триумфально выиграл чемпионат и вышел напрямую в группу.



Клубы РПЛ, в которые может перейти и усилить: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар»/ЦСКА.



Перспектива: продолжит играть на своём бельгийском уровне

Чидера Эюке (Нигерия, 22 года, “Херенвен”, Нидерланды)

Чидера Эюке Фото: sc-heerenveen.nl

“Беги, Чидера, беги!” — сказал ему первый детский тренер, и с тех пор этот парень не останавливается. В своём юном возрасте Чидера — в топ-20 всего европейского сезона по ускорениям, продвижениям мяча в атаке и дриблингу.

Точность ударов не должна нас смущать, все эти удары наносятся на набранной крейсерской скорости.



Футбольный близнецом Эюке можно признать Мусу из ЦСКА.



Беги, Чидера, беги и не слушай никого. В РПЛ ты повесишь языки на плечи всем без исключения крайним правым защитникам (игрок тяготеет к левому флангу при приёме мяча).

Видео.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 4 млн евро



Конец контракта: 30.06.2023



Моя оценка: 6-8 млн евро.



“Херенвен” купил игрока у норвежской «Валеренги» за 2 млн евро. Его клуб не квалифицировался в еврокубки и будет, как и все голландцы, продавать лидеров. В “Херенвене” Чидера — лот №1. И я оцениваю этого игрока выше всех в этом шорт-листе, с небольшим отрывом от Шона Вейссмана.



Клубы РПЛ, в которые может перейти и усилить: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Рубин».



Перспектива: проявит себя на уровне еврокубков и уедет в Германию/Италию/Испанию.



И напоследок. Лимит животворящий обяжет клубы присматриваться к молодым российским игрокам атаки. За этих парней будет вестись нешуточная борьба. И нам повезёт, если кто-то из них оправдает вложения.

Таковы дела на рынке быстрых форвардов, чей текущий уровень игры позволит приехать и ярко проявить себя в нашей лиге.