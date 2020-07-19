Лишь один из них до сих пор выступает за московский клуб.

8 лет назад «Спартак» в последний раз выигрывал в Питере. Где сейчас герои того матча?

Сегодня состоится один из главных матчей лета в России. В полуфинале Кубка «Зенит» встретится со «Спартаком».



Кроме очевидных преимуществ, на стороне питерского клуба будет домашний стадион. Ведь в Санкт-Петербурге «Спартак» не выигрывал уже 8 лет.

В последний раз красно-белые одолели питерцев в гостях 6 мая 2012 года. К тому моменту «Зенит» уже гарантировал себе победу в РПЛ и готовился отпраздновать её на «Петровском». Тем не менее «Спартак» сделал всё возможное, чтобы испортить хозяевам праздник. Уступая со счётом 1:2 за восемь минут до конца основного времени матча, красно-белые умудрились вырвать победу (3:2). Причём решающий мяч они забили в меньшинстве. Неудивительно, что после финального свистка некоторые футболисты «Зенита» уже не очень-то и хотели отмечать чемпионство.

Вспоминаем всех участников той встречи в составе «Спартака» и рассказываем, как сложилась их судьба.

Тогда: вратарь «Спартака», 28 лет



Сейчас: вратарь «Спартака», 36 лет

Фото: «Чемпионат»

От «Зенита» Ребров пропустил по мячу – в первом и во втором таймах. Сначала Кержаков замкнул передачу Кришито, а затем Семак поразил ворота «Спартака» после удара с пенальти. Пропустив второй мяч, голкипер повздорил с Кержаковым, за что вскоре схлопотал «горчичник».



Артём Ребров – единственный герой нашего текста, который до сих пор выступает за «Спартак». Несмотря на то, что на поле в нынешнем сезоне он появлялся лишь дважды, в январе вратарь продлил контракт с клубом. Сейчас основная задача вратаря в команде – не геройствовать в рамке, а помогать расти молодым ребятам и делиться с ними опытом.

Тогда: защитник «Спартака», 24 года



Сейчас: защитник «Аугсбурга», 32 года

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Чешский защитник в игре с «Зенитом» провёл на поле 90 минут, но ничем запомниться не смог.



Сухи обладал большим талантом, однако лидером обороны московского клуба он и так и не стал, а под конец российского этапа карьеры уже даже не попадал в основу команды. В результате чеха отдали в аренду в «Базель», после чего швейцарский клуб решил выкупить контракт игрока. В Швейцарии Марек провёл 4 года. За это время он 4 раза выиграл с клубом чемпионат и два раза кубок страны. Прошлым летом защитник перебрался в «Аугсбург». Но заиграть в Германии у Сухи не получилось. В нынешнем сезоне он провёл за немецкий клуб только 8 матчей.

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Тогда: защитник «Спартака», 27 лет



Сейчас: без клуба, 35 лет

Фото: РИА Новости

В Санкт-Петербурге Родри сыграл ужасно. Испанский защитник стал главным виновником первого пропущенного мяча, не удержав Кержакова. Да и ещё едва не привёз второй гол, когда в подкате выбил мяч точно на Файзулина. Полузащитнику оставалось только попасть в пустые ворота, но, к счастью для Серхио, он промахнулся.



К концу того сезона Родри «накопил» столько ошибок, что «Спартак» летом без сожаления расстался с футболистом. После он два года просидел на скамейке «Райо Вальекано», поиграл за бельгийский «Эйпен» и, наконец, оказался в подземелье испанского футбола. Сначала выступал за клуб из третьего дивизиона «Льягостеру», затем за «Оспиталет» из четвёртой лиги. В июле прошлого года Родри стал свободным агентом и с тех пор не может найти себе клуб.

Тогда: защитник «Спартака», 25 лет



Сейчас: защитник «Крыльев Советов», 33 года

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Дмитрий тоже провёл далеко не лучший матч. В концовке встречи Комбаров завалил Файзулина в своей штрафной, заработал жёлтую карточку и привёз пенальти, который вскоре реализовал Семак.



В «Спартаке» Комбаров провёл ещё семь лет, пока летом 2019 года не перебрался в «Крылья Советов». В Самаре Дмитрий сразу прижился и стал одним из ключевых игроков местного клуба. А после прихода Андрея Талалаева он даже получил капитанскую повязку.

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Тогда: защитник «Спартака», 25 лет



Сейчас: защитник «Арсенала», 33 года

Фото: «Чемпионат»

В игре с «Зенитом» Комбаров схлопотал жёлтую карточку за то, что снёс Зырянова в первом тайме. Впрочем, уже после перерыва Кирилл реабилитировался и помог команде сравнять счёт, отдав голевую передачу на Билялетдинова.



Прежде перейти в «Арсенал», Комбаров поиграл также за «Торпедо» и «Томь». В Туле Кирилл сразу стал лидером и получил капитанскую повязку. До нынешнего лета он был беспрекословным игроком стартового состава, однако в июне пропустил несколько матчей, а когда вернулся в основу, оскорбил судей в игре с «Динамо» и заработал дисквалификацию до конца сезона.

Тогда: защитник «Спартака», 19 лет



Сейчас: защитник «Факела», 27 лет

Фото: «Чемпионат»/fakelfc.ru

Против «Зенита» Валерий Карпин использовал Брызгалова в опорной зоне. Заняв позицию полузащитника, Сергей провёл неплохой матч: он совершил несколько отличных отборов и перехватов.



Карьера в «Спартаке» у защитника не задалась. Закрепиться в основной команде он не смог, и стал всё чаще проводить матчи за «Спартак-2» в ПФЛ и ФНЛ, пока в 2017 году не решил перебраться в «Ахмат». В Грозном у Брызгалова тоже не получилось, поэтому вскоре он оказался в «Анжи». Затем провёл сезон в «Урале» и вернулся в ФНЛ, где теперь выступает за воронежский «Факел».

Тогда: полузащитник «Спартака», 27 лет



Сейчас: без клуба, 35 лет

Фото: «Чемпионат»/из личного архива Билялетдинова

Билялетдинов начинал встречу в опорной зоне. Из-за непривычной для себя позиции Динияр терялся на поле и был не заметен, однако после перерыва хавбек стал действовать ближе к чужим воротам и активизировался. Сначала он нанёс несколько опасных ударов, а затем и вовсе забил. После передачи Комбарова Билялетдинов примерно с девяти метров расстрелял ворота Малафеева.



В «Спартаке» Динияр погубил свою карьеру. За три года в московском клубе он провёл всего 30 матчей. Дважды его отправляли в аренду – в «Анжи» и «Торпедо», после чего Билялетдинова подписал «Рубин». Однако в казанском клубе закрепиться ему тоже не удалось. В итоге хавбек решил перейти в литовский «Тракай», который покинул спустя два года. С прошлой зимы Динияр находится в статусе свободного агента, но карьеру завершать не спешит. «Я поддерживаю физическую форму, в весе не набрал и не ожирел. Есть возможность побегать и железо потягать», — говорил он в апреле.

Тогда: полузащитник «Спартака», 26 лет



Сейчас: полузащитник «Чарльтона», 34 года

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Ирландский хавбек был по обыкновению активен впереди, но отметился лишь жёлтой карточкой. «Горчичник» Эйден получил за «разговоры» с арбитром.

Макгиди покинул «Спартака» зимой 2014 года. За 2 млн евро контракт игрока выкупил «Эвертон». В ливерпульском клубе полузащитник заиграть не смог, а потому ему приходилось скитаться по арендам – ирландец выступал за «Шеффилд Уэнсдей» и «Престон». Три года назад «Эвертон» окончательно избавился от игрока, продав его «Сандерленду», который вскоре вылетел в третий дивизион Англии. Поначалу Эйден регулярно играл за новый клуб, но зимой 2020 года даже перестал попадать в заявку команды. В итоге Макгиди отдали в аренду в «Чарльтон» до конца сезона. За лондонский клуб ирландец провёл только 8 матчей, в которых ничего полезного для своей команды не сделал.

Ари

Тогда: нападающий «Спартака», 26 лет



Сейчас: нападающий «Краснодара», 34 года

Фото: «Чемпионат»

В тот вечер Ари был явно не в ударе. Форвард терялся на поле и практически не угрожал чужим воротам. Лишь под конец первого тайма он прибавил, но было уже поздно. За несколько минут до перерыва Карпин заменил Ари на Кариоку.



В 2013 году форвард ушёл из «Спартака» в «Краснодар». Потом отправился в аренду в «Локомотив», выиграл вместе с «железнодорожниками» чемпионат и Кубок страны и вернулся в свой клуб. Осенью Ари провёл пару отличных матчей за команду в Лиге Европы, а весной забил



ЦСКА и помог обыграть «Уфу» и «Спартак». Форвард наверняка пригодился бы «быкам» и летом, но с середины июня он восстанавливается после мышечной травмы.

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Тогда: нападающий «Спартака», 23 года



Сейчас: нападающий «Зенита», 31 год

Фото: «Чемпионат»

В игре с «Зенитом» Дзюба поучаствовал в двух голах своей команды. В середине второго тайма Артём сделал скидку на Комбарова, который отдал голевую передачу Билялетдинову. А уже в конце встречи Дзюба сам оформил ассист. Обработав мяч возле штрафной площади, форвард выждал паузу и отдал пас набегающему Кариоке.



О том, как сложилась судьба Дзюбы, вы и так наверняка знаете. После скитаний по арендам форвард покинул «Спартак» со скандалом. Вскоре Артём оказался в «Зените», начал много забивать и превратился в одного из лучших игроков РПЛ. В начале июля он привёл питерский клуб ко второму подряд чемпионскому титулу.

Тогда: нападающий «Спартака», 24 года



Сейчас: без клуба, 33 года

Фото: spartak.com/instagram.com/emenike_9

В той встрече Эменике запомнился даже не своим голом, который помог «Спартаку», во второй раз сравнять счёт, а необычным празднованием. Отправив мяч в сетку, он похлопал себя по запястью. Таким образом нигериец хотел поблагодарить предков за кровь, которая течёт в его жилах. Однако арбитр посчитал тот жест оскорбительным и удалил форварда с поля.



После ухода из «Спартака» Эммануэль присоединился к «Фенербахче». В Турции он здорово провёл только один сезон, после чего стал ездить по арендам. Прежде чем окончательно покинуть клуб, он побывал в «Аль-Айне», «Вест Хэме» и даже турецкой тюрьме (Эменике подозревали в участии в договорных матчах). Позже форвард пробовал вернуть былую в форму в «Олимпиакосе», «Лас-Пальмас» и даже клубе из второго бельгийского дивизиона «Вестерло», но нигде заиграть так и не смог. С ноября 2019 года нигериец пока безуспешно ищет себе новый клуб.

Эменике забивал за «Спартак» в ЛЧ, а сейчас не нужен даже во 2-й лиге Бельгии Клуб расторг с ним контракт через два месяца.

Тогда: полузащитник «Спартака», 22 года



Сейчас: полузащитник «УАНЛ Тигрес», 31 год

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Рафаэл Кариока, которого в России никогда не обделяли вниманием, хотя бы из-за его вечно недовольного лица, стал главным героем дерби двух столиц. В конце первого тайма он сменил Ари, а во втором забил победный гол. Бразилец убежал в контратаку, ворвался в штрафную площадь, получив передачу от Дзюбы, и пробил точно в ближний угол.



В России Кариока довольно быстро затосковал по родине, поэтому после окончания аренды в «Атлетико Минейро» в 2015 году он сразу же подписал полноценный контракт с бразильским клубом. Спустя два года хавбек перебрался в мексиканский «УАНЛ Тигрес», за который выступает до сих пор. Сейчас в своём клубе Кариока, как правило, начинает матчи в стартовом составе. В этом сезоне он провёл за «Тигрес» 8 игр в клаусуре.

Александр Зотов

Тогда: полузащитник «Спартака», 21 год



Сейчас: полузащитник «Енисея», 29 лет

Фото: «Чемпионат»/ФК «Енисей»

Воспитанника «Спартака» Валерий Карпин выпустил на поле уже в добавленное время, поэтому ничем отметиться Зотов не успел.



В родном «Спартаке» Александру давал реальные шансы себя проявить лишь Дмитрий Аленичев. При нём полузащитник провёл в РПЛ 20 матчей. Другие же тренеры, как правило, отправляли Зотова в аренды. Покинув «Спартак», хавбек присоединился к «Динамо», провёл отличный сезон и помог московскому клубу выбраться из ФНЛ. Тем не менее в элите российского футбола Зотов был уже не так хорошо, поэтому «Динамо» отдало его «Енисею». С 2018 года Александр играет в ФНЛ за красноярский клуб.

Решения судей против «Спартака» очень выгодны клубу. Новая философия Федуна и Газизова #Судите «Спартак» как «Зенит» – отличная манипуляция.

Тогда: главный тренер «Спартака», 43 года



Сейчас: главный тренер «Ростова», 51 год

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

После победы над «Зенитом» команда Карпина выиграла у «Локомотива» и закончила чемпионат России на втором месте, заработав путёвку в Лигу чемпионов.



Из «Спартака» Карпин уходил с клеймом «сбитого лётчика». Не получилось у российского тренера и в Испании с «Мальоркой», и в ФНЛ с «Армавиром». Зато в «Ростове» ему удалось реанимировать карьеру. Под руководством Карпина ростовчане впервые после ухода Курбана Бердыева смогли попасть в еврокубки.