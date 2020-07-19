«Зенит» — «Спартак». Матч года для красно-белых! А для сине-бело-голубых? LIVE!

Приветствуем вас, друзья! Сегодня в российском футболе большой кубковый день. Полуфиналы! Главный матч уик-энда состоится в Санкт-Петербурге: в гости к чемпиону приехал «Спартак». Более принципиального соперничества просто не придумать. «Зенит» настроен на золотой дубль, тогда как для его соперника это последняя возможность спасти провальный сезон. За победу в Северной столице болельщики красно-белых простят своим любимцам все огорчения этого года. Битва намечается ожесточённая. Оставайтесь с нами, и вы гарантированно не пропустите ничего интересного из того, что будет происходить на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Наши корреспонденты уже работают на месте события.

А пока предлагаем испытать себя в прогнозировании, выбрав наиболее вероятный исход противоборства.