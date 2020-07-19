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«Зенит» — «Спартак», Кубок России, 1/2 финала, 19 июля, онлайн-трансляция

«Зенит» — «Спартак»
Олег Лысенко
«Зенит» — «Спартак». Матч года для красно-белых! А для сине-бело-голубых? LIVE!
Всё о главном матче дня.
Футбол / Кубок России 0

Приветствуем вас, друзья! Сегодня в российском футболе большой кубковый день. Полуфиналы! Главный матч уик-энда состоится в Санкт-Петербурге: в гости к чемпиону приехал «Спартак». Более принципиального соперничества просто не придумать. «Зенит» настроен на золотой дубль, тогда как для его соперника это последняя возможность спасти провальный сезон. За победу в Северной столице болельщики красно-белых простят своим любимцам все огорчения этого года. Битва намечается ожесточённая. Оставайтесь с нами, и вы гарантированно не пропустите ничего интересного из того, что будет происходить на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Наши корреспонденты уже работают на месте события.

Кубок России. 1/2 финала
19 июля 2020, воскресенье. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва

А пока предлагаем испытать себя в прогнозировании, выбрав наиболее вероятный исход противоборства.

Live Олег Лысенко

Полезный гид для красно-белых от известного болельщика «Спартака».

16:52 Олег Лысенко

Так, первая замена в матче. За два часа до матча… Вместо Александра Богданова за VAR будет отвечать Андрей Болотенков. Это связано с тем, что у Богданова не готовы результаты теста на COVID-19.

16:49 Олег Лысенко

Кажется, «Спартак» не останется без поддержки в Петербурге…

16:48 Олег Лысенко

У «Зенита» своя «Красота дня».

16:47 Олег Лысенко

Хочется верить, что у этих ребят работенки сегодня тоже будет не много.

16:41 Олег Лысенко

Полиция начеку.

16:40 Олег Лысенко

Наш петербургский собкор Анатолий Романов предупреждает: станция метро «Крестовская», которая ближе всего к стадиону, закрыта. Учтите, если собираетесь на матч.

16:34 Олег Лысенко

Народ потихоньку двигает в сторону стадиона. Кое-кто с пивком. Наш спецкор Максим Пахомов свидетельствует: в Питере сегодня жарко.

16:21 Олег Лысенко

Сегодня к этому молодому человеку будет приковано повышенное внимание обеих столиц. Пожелаем же Сергею Иванову удержать страсти на поле под контролем, без «косяков» отработать полуфинал и не дать повод для новой статьи о себе. Как четыре года назад…

4 года назад «Зенит» и «Спартак» уже судил Иванов. Тогда всё закончилось скандалом
Та игра стоила работы тогдашнему боссу арбитров Валентину Иванову.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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