«Зенит» — «Спартак». Матч года для красно-белых! А для сине-бело-голубых? LIVE!

Приветствуем вас, друзья! Сегодня в российском футболе большой кубковый день. Полуфиналы! Главный матч уик-энда состоится в Санкт-Петербурге: в гости к чемпиону приехал «Спартак». Более принципиального соперничества просто не придумать. «Зенит» настроен на золотой дубль, тогда как для его соперника это последняя возможность спасти провальный сезон. За победу в Северной столице болельщики красно-белых простят своим любимцам все огорчения этого года. Битва намечается ожесточённая. Оставайтесь с нами, и вы гарантированно не пропустите ничего интересного из того, что будет происходить на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Наши корреспонденты уже работают на месте события.
А пока предлагаем испытать себя в прогнозировании, выбрав наиболее вероятный исход противоборства.
Так, первая замена в матче. За два часа до матча… Вместо Александра Богданова за VAR будет отвечать Андрей Болотенков. Это связано с тем, что у Богданова не готовы результаты теста на COVID-19.
Хочется верить, что у этих ребят работенки сегодня тоже будет не много.
Полиция начеку.
Наш петербургский собкор Анатолий Романов предупреждает: станция метро «Крестовская», которая ближе всего к стадиону, закрыта. Учтите, если собираетесь на матч.
Народ потихоньку двигает в сторону стадиона. Кое-кто с пивком. Наш спецкор Максим Пахомов свидетельствует: в Питере сегодня жарко.
Сегодня к этому молодому человеку будет приковано повышенное внимание обеих столиц. Пожелаем же Сергею Иванову удержать страсти на поле под контролем, без «косяков» отработать полуфинал и не дать повод для новой статьи о себе. Как четыре года назад…
- 19 июля 2020
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