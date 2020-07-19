В АПЛ заруба за ЛЧ. «МЮ» пока не в топ-4, но у «Челси» и «Лестера» жёсткий календарь

На этой неделе стало известно, что «Манчестер Сити» сможет выступить в Лиге чемпионов. Клуб выиграл судебное дело у ФИФА. Моуринью назвал решение позорным. Клопп также выразил сожаления по этому поводу. А Гвардиола предложил коллегам обсудить ситуацию по телефону. Как бы там ни было, пятое место в чемпионате Англии не позволит попасть в Лигу чемпионов.
Вот так выглядит таблица АПЛ на сегодня:
«Ливерпуль» и «Сити» уже давно гарантировали себе попадание в топ-4, а за оставшиеся две путёвки в ЛЧ борются «Челси», «Лестер» и «МЮ». Команда Лэмпарда опережает обоих преследователей на одно очко. «МЮ» в этом сезоне победил «Лестер», но при равенстве очков в АПЛ имеют значение не личные встречи, а разница мячей. В этом плане «МЮ» уступает в три гола. Тут, конечно, большой привет «Саутгемптону».
Календарь последних двух туров складывается мощный. Причём для всех трех команд.
37-й тур:
«Тоттенхэм» – «Лестер»
«МЮ» – «Вест Хэм»
«Ливерпуль» – «Челси»
38-й тур:
«Лестер» – «МЮ»
«Челси» – «Вулверхэмптон»
Если смотреть на ситуацию со стороны «Челси», то есть из-за чего переживать. Последние три тура складываются тяжело для Лэмпарда. С «Кристал Пэлас» от ничьи спасла штанга в дополнительное время. «Шеффилду» уступили в три мяча. Ну а «Норвич» (последнюю команду АПЛ) удалось победить лишь с минимальным счётом. И при этом у «Челси» самый тяжелый календарь, если ориентироваться на места соперников в таблице.
С другой стороны, у «Челси» есть и очевидное преимущество. Плюс одно очко в середине сезона – ничтожный отрыв, но за два тура до конца – другое дело. Тут достаточно набрать не меньше очков, чем один из конкурентов. А эти конкуренты играют между собой в последнем туре, и кто-то гарантированно потеряет очки. Хотя в случае равенства очков «Челси» будет ниже конкурентов, поскольку у «Лестера» разница мячей – плюс 31, у «МЮ» – плюс 28, а у «Челси» – лишь плюс 15. Такое едва ли отыгрывается за один-два тура.
В свою очередь «Лестеру» в этой ситуации достаточно играть не хуже, чем «МЮ». Ну а команда Сульшера должна быть счастлива, что есть очный матч с «Лестером». Иначе не всё зависело бы от «МЮ», который набрал чумовую форму: не проигрывает в 12 турах подряд, а если брать все турниры, то в 19 матчах.
И теперь пару слов про борьбу в АПЛ за места в ЛЕ. Пятое и шестое места в чемпионате гарантируют попадание во второй по значимости евротурнир. Третья путёвка в ЛЕ зависит от Кубка Англии. «Арсенал» уже вышел в финал и если победит там, то гарантирует себе выступление в Лиге Европы. Если же нет, то туда отправится седьмая команда АПЛ.
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