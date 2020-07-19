В АПЛ заруба за ЛЧ. «МЮ» пока не в топ-4, но у «Челси» и «Лестера» жёсткий календарь

На этой неделе стало известно, что «Манчестер Сити» сможет выступить в Лиге чемпионов. Клуб выиграл судебное дело у ФИФА. Моуринью назвал решение позорным. Клопп также выразил сожаления по этому поводу. А Гвардиола предложил коллегам обсудить ситуацию по телефону. Как бы там ни было, пятое место в чемпионате Англии не позволит попасть в Лигу чемпионов.

Вот так выглядит таблица АПЛ на сегодня:

«Ливерпуль» и «Сити» уже давно гарантировали себе попадание в топ-4, а за оставшиеся две путёвки в ЛЧ борются «Челси», «Лестер» и «МЮ». Команда Лэмпарда опережает обоих преследователей на одно очко. «МЮ» в этом сезоне победил «Лестер», но при равенстве очков в АПЛ имеют значение не личные встречи, а разница мячей. В этом плане «МЮ» уступает в три гола. Тут, конечно, большой привет «Саутгемптону».

Календарь последних двух туров складывается мощный. Причём для всех трех команд.

37-й тур:

«Тоттенхэм» – «Лестер»

«МЮ» – «Вест Хэм»

«Ливерпуль» – «Челси»



38-й тур:

«Лестер» – «МЮ»

«Челси» – «Вулверхэмптон»

Если смотреть на ситуацию со стороны «Челси», то есть из-за чего переживать. Последние три тура складываются тяжело для Лэмпарда. С «Кристал Пэлас» от ничьи спасла штанга в дополнительное время. «Шеффилду» уступили в три мяча. Ну а «Норвич» (последнюю команду АПЛ) удалось победить лишь с минимальным счётом. И при этом у «Челси» самый тяжелый календарь, если ориентироваться на места соперников в таблице.

«Челси» уже отлично усилился. Но можно ещё лучше Всё зависит от ближайшей недели.

С другой стороны, у «Челси» есть и очевидное преимущество. Плюс одно очко в середине сезона – ничтожный отрыв, но за два тура до конца – другое дело. Тут достаточно набрать не меньше очков, чем один из конкурентов. А эти конкуренты играют между собой в последнем туре, и кто-то гарантированно потеряет очки. Хотя в случае равенства очков «Челси» будет ниже конкурентов, поскольку у «Лестера» разница мячей – плюс 31, у «МЮ» – плюс 28, а у «Челси» – лишь плюс 15. Такое едва ли отыгрывается за один-два тура.



В свою очередь «Лестеру» в этой ситуации достаточно играть не хуже, чем «МЮ». Ну а команда Сульшера должна быть счастлива, что есть очный матч с «Лестером». Иначе не всё зависело бы от «МЮ», который набрал чумовую форму: не проигрывает в 12 турах подряд, а если брать все турниры, то в 19 матчах.

И теперь пару слов про борьбу в АПЛ за места в ЛЕ. Пятое и шестое места в чемпионате гарантируют попадание во второй по значимости евротурнир. Третья путёвка в ЛЕ зависит от Кубка Англии. «Арсенал» уже вышел в финал и если победит там, то гарантирует себе выступление в Лиге Европы. Если же нет, то туда отправится седьмая команда АПЛ.