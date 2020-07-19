Ещё одна отставка в РПЛ! Парфёнову дорого стоил вылет «Урала» из Кубка

В РПЛ очередная отставка. После поражения в полуфинале Кубка России от «Химок» (1:3) об уходе из «Урала» объявил главный тренер Дмитрий Парфёнов.

«Провалили игру. Есть решение. Покидаю команду. Спасибо руководству и игрокам, каждому. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Химки» не хотят в РПЛ, зато им нужен кубок! Клуб ФНЛ за один тайм разобрался с «Уралом» Команда Юрана уже ожидает своего соперника в финале.

Чего добился Парфёнов с «Уралом»

Парфёнов был одним из тренеров-долгожителей РПЛ. Он продержался в клубе 2 года, 1 месяц и 28 дней (дольше каждого их своих предшественников за последние 11 лет). В РПЛ дольше него занимают свой пост только Валерий Карпин (2 года, 7 месяцев) и Виктор Гончаренко (3 года, 7 месяцев, 7 дней).



Парфёнов подписал контракт с «Уралом» в конце мая 2018 года, спустя несколько дней после того, как взял с «Тосно» Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард».



Свой первый сезон в новом клубе тренер начал замечательно. После окончания первого круга «Урал» вместе с Парфёновым занимал 8-е место в РПЛ. К концу чемпионата екатеринбуржцы всё-таки опустились на пару строчек вниз, однако неудачи в Премьер-лиге клуб компенсировал отличным выступлением в Кубке. Команда Парфёнова добралась до финала, где минимально уступила «Локомотиву».

Второй сезон в Екатеринбурге для тренера поначалу складывался, как под копирку. К началу весны «Урал» так же шёл в середине таблицы и метил в финал Кубка России. Тем не менее сначала команда Парфёнова уступила «Сочи» (0:2), вскоре потерпела унизительное поражение от «Зенита» (1:7), а затем проиграла «Рубину» (1:2). После пандемии «Урал» начал с трёх побед в четырёх матчах, но потом «посыпался». Екатеринбуржцы уступили «Краснодару» и «Арсеналу», в обоих матчах пропустив по три мяча и, наконец, в полуфинале Кубка Росси не смогли справиться клубом из ФНЛ.



Ещё несколько месяцев назад «Урал» имел реальные шансы зацепиться за еврокубки, а теперь занимает 11-ю строчку в РПЛ и лидирует по количеству пропущенных мячей (52 гола). Такой исход едва ли входил в планы тренера и руководства клуба, поэтому, скорее всего, стороны решили разорвать контракт.



Символично, что путь Парфёнова в «Урале» начался благодаря Кубку России и из-за него же он закончился.

Кого ещё тренировал Парфёнов

Свою тренерскую карьеру бывший игрок «Спартака» начал в качестве ассистента Владимира Щербака в юниорской сборной России.



Затем перебрался в «Текстильщик», вместе с которым провёл три сезона в ПФЛ, но так и не сумел подняться в ФНЛ – с Парфёновым клуб занимал 2-е, 3-е и 5-е места в зоне Запад.



Впрочем, и таких результатов тренеру оказалось достаточно для повышения. В августе 2015 года с ним подписал контракт «Тосно» и не прогадал. Дмитрий Парфёнов вывел клуб из Ленинградской области в Премьер-лигу и выиграл с ним Кубок России.



Тем не менее развить успех в «Урале» у тренера не получилось.