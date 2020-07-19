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«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:3, обзор матча полуфинала Кубка Англии, 19 июля 2020

Две ошибки Де Хеа выбили «МЮ» из Кубка Англии
Павел Прохоров
Две ошибки де Хеа выбили «МЮ» из Кубка Англии. «Челси» будет играть с «Арсеналом»
Гол на 11-й компенсированной минуте первого тайма и тяжёлая травма Байи.
Футбол / Англия 0

Последний раз «Манчестер Юнайтед» встречался с «Челси» в Кубке Англии в прошлом сезоне. Тогда команды пересеклись на стадии 1/8 финала, где «красные дьяволы» оказались сильнее и прошли дальше (2:0). Последние матчи против «МЮ» даются синим очень тяжело — одна ничья и четыре поражения с общим счётом (2:11), а предыдущая победа над принципиальным соперником была одержана в мае 2018 года в финале Кубка Англии (1:0).

На этот раз клубы встретились в полуфинале, где и решили, кому играть в финальном матче с «Арсеналом».

Сульшер сделал пять изменений в составе, Лэмпард — три

Уле-Гуннар Сульшер произвёл целых пять перестановок по сравнению с прошлой игрой. Вместо Фосу-Менса, Мактоминая, Погба, Гринвуда и Марсьяля появились Байи, Уильямс, Фред, Матич и Джеймс. Пять матчей подряд в атаке у «Юнайтед» появлялась тройка Рашфорд-Марсьяль-Гринвуд, которая этих встречах создала 11 голов из 15 возможных. На этот раз Сульшер решил кардинально всё поменять.

У лондонцев было только три изменения в составе, но все существенные. Ворота занял Кабайеро, а также появились Маунт и Рис Джеймс.

Главный герой «МЮ» прямо сейчас. Гринвуд сделал дубль и был лучшим на поле
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Первый тайм

Много вопросов возникало перед матчем: как начнёт матч команда Сульшера, кто будет играть первым номером. «Челси» взял мяч под свой контроль и после 15 минут добился превосходства по владению – 59-41%. Первый удар был нанесён только на 10-й минуте. Рис Джеймс мощно пробил по воротам, но де Хеа всё видел и без проблем отвёл угрозу. Команда Лэмпарда продолжила контролировать мяч, пытаясь создать опасные моменты через фланги, но никакой угрозы синие у ворот де Хеа не создали.

«Манчестер Юнайтед» отодвинул игру от своих ворот. «Челси» начал высоко встречать соперника, но «красным дьяволам» всё равно удавалось выходить из под прессинга. В течение шести минут Фред и Фернандеш заработали два опасных штрафных для «МЮ», но реализовать их Рашфорду не удалось.

Во второй половине первого тайма футбола было мало. Сначала на «втором этаже» столкнулись Байи и Зума, и им на протяжении трёх минут оказывали помощь. А затем тот же Байи столкнулся головой с Магуйаром. Защитнику «МЮ» долго оказывали помощь, и в итоге он покинул поле на носилках. Вместо него на поле вышел Марсьяль, который сразу же получил удар по ноге. Но всё обошлось.

На 11-й компенсированной минуте Виллиан на правом фланге создал момент с Аспиликуэтой. Защитник прострелил на Жиру, который переправил мяч в ворота. Давид де Хеа мог спасти свою команду, но не успел вовремя сгруппироваться.

«МЮ» снова стал командой, за которой приятно смотреть. Что Сульшер с ними сделал?
Установили новый рекорд АПЛ.

Второй тайм

«Юнайтед» не успел вернуться из раздевалки, как получил второй мяч. Маунт с дальней дистанции пробил в ближний угол Давида де Хеа, но испанец опять ошибся и не выручил свой клуб.

После пропущенного гола Сульшер решил освежить состав. Вместо Фреда и Джеймса на поле появились Погба и Гринвуд. Эти замены позволили выстроить «МЮ» ту самую атакующую тройку с Фернандешем под нападающим. «Манчестер» пытался создать что-либо на половине поля «Челси», но ничем удивить оборону синих кроме ударов Рашфорда и Магуйара не смог. Повреждение получил в борьбе и Гринвуд, но футболист смог подняться и продолжить игру.

На 74-й минуте матча «пенсионеры» отправились в атаку и довели счёт до крупного. В первой фазе атаки «манкунианцев» выручил вратарь, а во второй Магуйар переправил мяч в собственные ворота после прострела. Тут же Сульшер выпустил Фосу-Менса и Игало, тем самым разбив тройку нападения.

Спустя 10 минут оборона «Челси» всё-таки дала слабину — «Манчестер» заработал пенальти. Фернандеш уверенно подошёл к точке и реализовал его. В оставшиеся минуты встречи «Манчестер» жаждал забить ещё, но так и не смог. Непонятно, почему с первых минут Сульшер оставил ряд лучших игроков в запасе. Возможно, «Юнайтед» просто не нужен был Кубок Англии.

«МЮ» — теневой фаворит в битве за 3-е место в АПЛ. Погба и Фернандеш мощно усилили команду
До третьего места — всего три очка.

«МЮ» остаётся без финала и направляет все свои силы на чемпионат, где у «красных дьяволов» есть хорошая возможность занять лигочемпионское место, а при неудаче «Челси» побороться за бронзу.

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