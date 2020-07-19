Две ошибки де Хеа выбили «МЮ» из Кубка Англии. «Челси» будет играть с «Арсеналом»

Последний раз «Манчестер Юнайтед» встречался с «Челси» в Кубке Англии в прошлом сезоне. Тогда команды пересеклись на стадии 1/8 финала, где «красные дьяволы» оказались сильнее и прошли дальше (2:0). Последние матчи против «МЮ» даются синим очень тяжело — одна ничья и четыре поражения с общим счётом (2:11), а предыдущая победа над принципиальным соперником была одержана в мае 2018 года в финале Кубка Англии (1:0).

На этот раз клубы встретились в полуфинале, где и решили, кому играть в финальном матче с «Арсеналом».

Сульшер сделал пять изменений в составе, Лэмпард — три

Уле-Гуннар Сульшер произвёл целых пять перестановок по сравнению с прошлой игрой. Вместо Фосу-Менса, Мактоминая, Погба, Гринвуда и Марсьяля появились Байи, Уильямс, Фред, Матич и Джеймс. Пять матчей подряд в атаке у «Юнайтед» появлялась тройка Рашфорд-Марсьяль-Гринвуд, которая этих встречах создала 11 голов из 15 возможных. На этот раз Сульшер решил кардинально всё поменять.

У лондонцев было только три изменения в составе, но все существенные. Ворота занял Кабайеро, а также появились Маунт и Рис Джеймс.

Главный герой «МЮ» прямо сейчас. Гринвуд сделал дубль и был лучшим на поле Сульшер даже подстраивает под него игру «МЮ».

Первый тайм

Много вопросов возникало перед матчем: как начнёт матч команда Сульшера, кто будет играть первым номером. «Челси» взял мяч под свой контроль и после 15 минут добился превосходства по владению – 59-41%. Первый удар был нанесён только на 10-й минуте. Рис Джеймс мощно пробил по воротам, но де Хеа всё видел и без проблем отвёл угрозу. Команда Лэмпарда продолжила контролировать мяч, пытаясь создать опасные моменты через фланги, но никакой угрозы синие у ворот де Хеа не создали.

«Манчестер Юнайтед» отодвинул игру от своих ворот. «Челси» начал высоко встречать соперника, но «красным дьяволам» всё равно удавалось выходить из под прессинга. В течение шести минут Фред и Фернандеш заработали два опасных штрафных для «МЮ», но реализовать их Рашфорду не удалось.

Во второй половине первого тайма футбола было мало. Сначала на «втором этаже» столкнулись Байи и Зума, и им на протяжении трёх минут оказывали помощь. А затем тот же Байи столкнулся головой с Магуйаром. Защитнику «МЮ» долго оказывали помощь, и в итоге он покинул поле на носилках. Вместо него на поле вышел Марсьяль, который сразу же получил удар по ноге. Но всё обошлось.

На 11-й компенсированной минуте Виллиан на правом фланге создал момент с Аспиликуэтой. Защитник прострелил на Жиру, который переправил мяч в ворота. Давид де Хеа мог спасти свою команду, но не успел вовремя сгруппироваться.

«МЮ» снова стал командой, за которой приятно смотреть. Что Сульшер с ними сделал? Установили новый рекорд АПЛ.

Второй тайм

«Юнайтед» не успел вернуться из раздевалки, как получил второй мяч. Маунт с дальней дистанции пробил в ближний угол Давида де Хеа, но испанец опять ошибся и не выручил свой клуб.

После пропущенного гола Сульшер решил освежить состав. Вместо Фреда и Джеймса на поле появились Погба и Гринвуд. Эти замены позволили выстроить «МЮ» ту самую атакующую тройку с Фернандешем под нападающим. «Манчестер» пытался создать что-либо на половине поля «Челси», но ничем удивить оборону синих кроме ударов Рашфорда и Магуйара не смог. Повреждение получил в борьбе и Гринвуд, но футболист смог подняться и продолжить игру.

На 74-й минуте матча «пенсионеры» отправились в атаку и довели счёт до крупного. В первой фазе атаки «манкунианцев» выручил вратарь, а во второй Магуйар переправил мяч в собственные ворота после прострела. Тут же Сульшер выпустил Фосу-Менса и Игало, тем самым разбив тройку нападения.

Спустя 10 минут оборона «Челси» всё-таки дала слабину — «Манчестер» заработал пенальти. Фернандеш уверенно подошёл к точке и реализовал его. В оставшиеся минуты встречи «Манчестер» жаждал забить ещё, но так и не смог. Непонятно, почему с первых минут Сульшер оставил ряд лучших игроков в запасе. Возможно, «Юнайтед» просто не нужен был Кубок Англии.

«МЮ» — теневой фаворит в битве за 3-е место в АПЛ. Погба и Фернандеш мощно усилили команду До третьего места — всего три очка.

«МЮ» остаётся без финала и направляет все свои силы на чемпионат, где у «красных дьяволов» есть хорошая возможность занять лигочемпионское место, а при неудаче «Челси» побороться за бронзу.