«Краснодар» совсем поплыл. ЦСКА ещё может попасть в Лигу чемпионов!

Футбольная общественность России в большинстве своём восхитилась благородным жестом хозяина «Краснодара» в ситуации, когда Роспотребнадзор закрыл московское «Динамо» на карантин. В отличие от сочинского коллеги, Сергей Галицкий не настоял на обязательном проведении матча в ранее определённый срок и согласился на перенос – на единственный резервный день в календаре. Допускаю, что сегодня шеф «быков» о том своём жесте доброй воли сильно пожалел. Оклемавшись от коронавируса, «Динамо» лишило южан очков, а вместе с ними даже математических шансов на прямую путёвку в Лигу чемпионов. Заодно обеспечило «Локомотиву» досрочное серебро и подарило надежду на третье место своим историческим друзьям – «армейцам». Тройной праздник в Москве!

Стартовый состав бело-голубых, казалось, не сулил хозяевам неприятностей. Из одиннадцати динамовцев трое – Игорь Школик, Вячеслав Грулёв и Максим Данилин – вышли на поле всего второй раз в сезоне и впервые в основе. Вратарь Игорь Лещук в этом году вообще не играл – с сентября в запасе сидел. В силу различных обстоятельств все они получили шанс в Краснодаре, и каждый им успешно воспользовался. Прежде всего нападающий Грулёв. Замечу, что основа «Динамо» более чем наполовину – в шести позициях из одиннадцати – состояла из воспитанников клуба (плюс Морозов и Евгеньев).



В первом тайме 20-й номер «Динамо» дважды оказался в центре внимания, и оба раза за компанию с местным защитником Сорокиным. Но если первый своими действиями в этих эпизодах заслужил исключительно похвалы, то второй – серьёзную критику. Высокий краснодарский блондин разделил с вратарём Сафоновым звание главного антигероя первого тайма.

На 17-й минуте Сорокин проморгал рывок Грулёва по правому (для себя) флангу и фактически не оставил Сафонову выбора. Страхуя своего стоппера, вратарь бросился в авантюрный подкат за границей штрафной площади – в мяч не попал, зато попал в соперника. Судья Вилков квалифицировал эпизод как «фол последней надежды» и оставил «Краснодар» в меньшинстве.

Любимые судьи больших клубов РПЛ. Вилков и другие герои нашего чемпионата Разбираемся, при каких арбитрах клубы из топ-5, «Спартак» и «Динамо» выигрывают чаще.

В Кубке России Денис Адамов за первую команду родного клуба однажды выходил (три года назад против «Томи») – в РПЛ сыграл впервые. И незамедлительно пропустил первый мяч на высшем уровне. Тут тоже Сорокин сработал не лучшим образом: вместо того чтобы жёстко встретить Грулёва на входе в штрафную, долго и неуклюже пятился от него, а когда всё же надумал выставить ногу – сделал только хуже. После небольшого рикошета мяч влетел в ворота.



За весь второй тайм южане создали лишь один верный момент для взятия ворот, и тот Фернандеш не использовал – врезал в штангу. А «Динамо» счёт удвоило – к огромному разочарованию местной публики, ногой не чужого Краснодару Жоаозиньо.

Таким образом, «Динамо» дополнительно и очень сильно подогрело интерес к последнему туру. Второе место «Краснодар» уже упустил, а теперь рискует лишиться и третьего. Игорь Шалимов при случае не откажет себе в удовольствии напомнить о себе бывшему работодателю. Это обстоятельство делает вроде бы немотивированный «Ахмат» вдвойне, втройне опасным для «быков». А «Динамо» гарантировало себе шестое место в таблице, которое с высокой степенью вероятности станет «европейским». Для этого бело-голубым только и надо, чтобы «Зенит» одолел «Химки» в Кубке.