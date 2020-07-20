Семак полностью переиграл Тедеско в первом тайме. Но после перерыва едва всё не испортил

Понимаю, что разбирать воскресный эмоциональный полуфинал без упоминания судейства — чересчур тяжёлое занятие. А для кого-то – бессмысленное. Поэтому хочется высказать мнение сразу же: мне тоже показались непонятными некоторые решения ассистентов VAR, особенно пропущенный пенальти на Соболеве при счёте 0:0 в первом тайме и неудаление Оздоева за грубый фол в концовке игры.



Но всё же работу арбитров уже вдоволь обсудили, выводы каждый для себя сделал – и пока попробуем для разнообразия поговорить о футболе. В Санкт-Петербурге хватало интересных тактических нюансов, и будет несправедливо, если мы совсем обойдём их стороной.



При подготовке материала использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.

Тренеры не меняли основные схемы, но сделали точечные кадровые перестановки

Сергей Семак выставил не совсем ожидаемый состав. Если со схемой он экспериментировать не стал (4-4-2, хотя в некоторых летних играх случался переход на 4-3-1-2), то исполнители в рамках этой формации изменились. Распалась пара основных опорных полузащитников: вместо Оздоева, нестабильно игравшего после коронавирусной паузы, в центре появился Дуглас Сантос. Место на левом фланге обороны занял Жирков, Кузяев расположился над ним, а Малком изначально отправился на правую бровку.



Тедеско, наоборот, почти ничем не удивил. Он сделал выбор в пользу стабильности, оставив основную схему 3-5-2. В нападении появилась безальтернативная после дисквалификации Понсе пара Соболев и Ларссон. В центральной зоне в отсутствие Зобнина вышел Умяров, который расположился левее Крала, а Бакаев сдвинулся направо. И это максимально логично, поскольку Умяров – единственный из «живых» номинальных опорников, Тиль в глубине поля не играет. В предматчевом тактическом анонсе мы всё объясняли.

У «Спартака» колоссальные кадровые сложности. Тедеско пойдёт на эксперименты? Перед полуфиналом Кубка России красно-белые лишились Зобнина и Понсе.

Единственный важный нюанс: между Масловым и Рассказовым на правом фланге обороны Тедеско выбрал первого. Логика подсказывала другой вариант: во-первых, у Маслова недостаточно опыта игры в РПЛ конкретно на правом фланге (только один матч с «Ахматом»), во-вторых, он гораздо скучнее с точки зрения поддержки атаки по сравнению с Рассказовым.



Матч показал, что решение Тедеско оказалось ошибочным: Маслов сыграл ненадёжно сзади и совсем слабо впереди, тогда как Рассказов, появившись во втором тайме, моментально усилил давление в своей зоне.

План «Зенита» №1: перегруз левого фланга и максимальное давление на него

Матч разделился на два совершенно разных тайма. До перерыва – подавляющее преимущество «Зенита», постоянное давление, множество моментов, сложности «Спартака» с выходом из обороны.



С первых минут команда Семака сделала упор на взлом правого фланга красно-белых (для себя, соответственно, левого), где защищались Маслов и Бакаев, а страховал их внешний центральный защитник Гапонов. Трудности были абсолютно ожидаемыми – и они наблюдались на протяжении почти всего первого тайма, отсюда пришло несколько опасных моментов, включая второй пропущенный гол.



Главные сложности: а) неуверенная игра один в один и очень плохой тайминг в решениях Маслова; б) традиционно слабая подмога со стороны Бакаева. Зелимхан постоянно теряет концентрацию при позиционной обороне и неправильно перемещается, за полгода у него нет положительных сдвигов – и это одна из причин, почему его расположение в центральной зоне вызывает вопросы; в) отсутствие грамотной страховки со стороны Гапонова; г) плохая коммуникация между всеми перечисленными, в результате чего функции распределялись слишком медленно.

«Зенит» же стабильно отправлял на этот фланг не только Жиркова и Кузяева, но ещё сюда смещался центральный полузащитник Дуглас Сантос. Если взглянуть на карту действий бразильца в первом тайме, то отчётливо можно увидеть основной диапазон его встреч с мячом. Он помогал Жиркову и Кузяеву выбираться из-под давления и выходить на позиции, выгодные для нацеленной передачи в штрафную. Иногда в зону Гапонова-Маслова смещался и один из форвардов.

Один из примеров – опаснейшая атака с навесом Жиркова на голову Кузяева на первых минутах. «Зенит» слишком легко вышел за счёт перегруза фланга, а Кузяев не только успел отыграться с левым защитником, но ещё и сам открылся под его навес. У Жиркова же суммарно пять точных передач в штрафную, из которых две – острые.

Проблем на правом фланге было у «Спартака» чересчур много. Их оказалось бы намного меньше, если бы смог сыграть Зобнин. Роман намного грамотнее в обороне по сравнению с Бакаевым, плюс он быстрее реагирует и сокращает расстояние до соперника. Если в Рассказове уверенности нет (не исключено, если бы Николай играл с первых минут, в защите было бы то же самое), то Зобнин на сто процентов снизил бы нагрузку на фланге.

План «Зенита» №2: прессинг при свободных ударах, затрудняющий «Спартаку» выход из обороны

Второй очень важный нюанс: умеренно-активный метод обороны «Зенита». Команда пусть и не делала ставку на постоянный прессинг, но в конкретных игровых ситуациях включалась в коллективный агрессивный отбор. Например, при свободных ударах «Спартака». По телевизионным камерам этот пункт казался не таким определяющим (после выхода мяча за пределы поля там всегда крутят повторы), но на технической записи масштабы чувствуются в полном объёме.



У красно-белых на игру было задание разыгрывать мяч от ворот низом (ожидаемо, в прошлых матчах было так же). «Зенит» предложил структуру прессинга 3-2, где пара форвардов Дзюба и Азмун располагалась на линии штрафной по сторонам от Жиго (в идеале они дополнительно должны были перекрывать направление передач из центра на двух опорников, Крала и Умярова), а три полузащитника, Малком, Барриос и Кузяев, занимали промежуточные позиции во второй линии, контролируя сразу четверых соперников и исключая возможность прямых пасов на опорников.

Такая структура вынуждала «Спартак» начинать атаки через фланги. «Зенит» направлял красно-белых в нужные для себя зоны (чаще всего получалось на фланг Маслова), а потом сужал пространство, разбирал соперников один в один и заставлял либо выбивать мяч, либо рисковать с коротким розыгрышем. Специально подсчитал: из девяти свободных ударов в первом тайме пять раз «Спартак» просто терял мяч (упрощал, выбивал, ошибался), дважды упрощал, но сохранял владение после отскоков и борьбы, ещё один раз не просто потерял мяч, а привёз опасный момент на свои ворота (удар Азмуна из зоны подбора случился из-за ужасного паса Гапонова в центр на Умярова).

И лишь два раза у «Спартака» получалось преодолевать прессинг и выходить в атаку. Причём в обоих случаях главная причина – не собственная работа с мячом, а запоздалое построение структуры прессинга у соперника. Вторая ситуация даже привела к голу, но о нём мы расскажем позже.



А пока просто констатация факта: у «Спартака» нет игроков с нужными качествами и структуры для выхода из-под прессинга при свободных ударах. Здесь могли бы спасти более качественное движение опорников под мяч (или хотя бы не такое шаблонное, какое было в Санкт-Петербурге), отработанные до автоматизма алгоритмы с выносом на Соболева и подстройкой под него партнёров, более высокая вовлечённость Бакаева. Ничего этого не было.



Или могло помочь просто умение полузащитников сбрасывать давление индивидуальными действиями. Но что Умяров, что Крал одинаково неуверенно работают с мячом, когда принимают его спиной к чужим воротам.



Индекс PPDA (количество передач соперника на одно оборонительное действие на чужой половине) у «Зенита» в первом тайме составил 7,1 – один из самых сильных показателей в сезоне. И да, здесь снова стоит вспомнить об отсутствии Зобнина. Роман чуть ли не единственный в «Спартаке» умеет выходить из-под давления за счёт самостоятельного движения.

План «Зенита» №3 (внедрённый по ходу игры): рокировка флангами между Малкомом и Кузяевым

По ходу первого тайма, проходившего с большим преимуществом «Зенита» (одна из причин – как раз тот факт, что «Спартак» не мог выйти из обороны через розыгрыш мяча), Семак верно прочувствовал два момента. Первый: давление на фланг Маслова и Гапонова должно быть ещё сильнее. Второе: на противоположной бровке из-за высокого расположения Малкома слишком большую свободу получал Айртон. Кроме того, под манёвры спартаковского бразильца часто подстраивался Бакаев – и вдвоём они придумали две очень опасные контратаки.



В результате Семак примерно на 32-й минуте поменял местами Малкома и Кузяева. Бразилец с его дриблингом принялся терзать Маслова, а Далер помог Караваеву справиться с Айртоном (получилось неидеально, но лучше, чем было изначально). Перестроения благотворно повлияли на футбол «Зенита», помогли забить второй гол — и этот раунд матч-менеджмента остался за Семаком.

Голы «Зенита»: бесспорный пенальти (плохая игра Гапонова) и очередная ужасная игра правого фланга обороны соперника

Пенальти на Азмуне не вызывает вопросов: пусть иранец уже догонял мяч в неопасной позиции, но фол со стороны Гапонова очевиден. Илья слишком медленно перестраивался после скидки Дзюбы и совершил грубую ошибку.



Второй гол: чудовищная игра Гапонова и Маслова против Малкома. Они ни имели права выпускать бразильца из такой позиции и как минимум должны были сфолить на жёлтую карточку.

Гол «Спартака»: медленное перестроение «Зенита» после собственной атаки

Гол красно-белых (тот, который засчитали) – следствие сразу нескольких факторов. Всё началось с того, что Жирков не успел вернуться в позицию после участия в предыдущей атаке. В его зону левого защитника совершенно верно по ситуации сел Малком.

Но Малком, как мы помним, участвует в структуре прессинга во второй линии. По идее, Жирков должен был расположиться вместо него между Кралом и Масловым. Однако Юрий всё же решил вернуться назад и поменяться обратно позициями с Малкомом.

Всё это заняло время: «Спартак» быстро разыграл мяч (неужели!), а Малком не успел подняться выше. Азмун разрывался между двумя соперниками и выбрал всё-таки Жиго (спорное решение), в результате чего структура прессинга нарушилась. Красно-белые вышли из обороны, Крал спокойно получил мяч без давления – и сделал адресный заброс на Бакаева в зону правого фланга.

Жирков застрял в полупозиции, поэтому страховать фланг пришлось Ракицкому. Украинец не решился выброситься (боялся, что его обыграют, пласировался) – и позволил Бакаеву выполнить адресный навес. А Ларссон и Соболев оказались из-за всех этих перестроений в чужой штрафной вдвоём против двоих. Причём Соболев играл против крайнего защитника Караваева.

Итого: целый комплекс ошибок, но никакого гола, скорее всего, бы не было, если бы Жирков просто доиграл эпизод в прессинге на позиции Малкома.

«Спартак» уделил особое внимание стандартам, но в атаке снова помешало исполнение

Обязательно надо отметить подготовку Тедеско к стандартным положениям. «Зенит» — одна из самых эффективных команд РПЛ в обеих фазах. Важно было найти контраргументы.



Что касается обороны, здесь интересным ходом тренерского штаба красно-белых стало расположение Бакаева. В прошлых матчах Зелимхан не оборонялся, а уходил в центр поля и вытягивал за собой двух соперников. В Санкт-Петербурге Бакаев располагался на лицевой линии у углового флажка.

Таким образом, «Спартак» ликвидировал вероятность короткого розыгрыша. В прошлых матчах «Зенит» часто разыгрывал угловые при помощи резко выбегающего из вратарской игрока (пример – победный матч с ЦСКА в Москве, там прошёл такой розыгрыш). Бакаев исключал возможность паса вдоль лицевой линии и заставлял сине-бело-голубых либо подавать, либо использовать другие алгоритмы.



В атакующих угловых у «Спартака» прослеживался акцент на прямых навесах на дальнюю штангу. «Зенит» обороняется зонным принципом, особенно сильно защищена ближняя штанга, где сосредоточены самые высокорослые футболисты. Поэтому красно-белые отправляли всех своих «гигантов» на дальнюю.

Но извлечь пользу удалось только в эпизоде с отменённым голом Жиго (там был штрафной, и «Зенит» оборонялся в линию, но «Спартак» тоже массово побежал на дальнюю). При угловых, которых снова оказалось много – семь, красно-белым, во-первых, не хватало качества подач, во-вторых, здорово на выходах играл Кержаков, снявший почти все «зависушки».

Когда «Спартак» будет планировать летнюю трансферную кампанию, как минимум один из новичков должен обязательно иметь опцию качественного исполнения стандартов. Сейчас в команде главный подающий – это Зобнин. Звучит удивительно, но у Ларссона, Бакаева или Тиля навесы ещё хуже.

С выходом Рассказова заработал правый фланг – и «Спартаку» сразу стало проще

Во втором тайме преимущество «Зенита» почти сразу растворилось. Одна из причин (но не единственная) – выход на поле на 53-й минуте Рассказова. Маслов вообще не давал объём в атаке и не рисковал подключаться даже в тех моментах, когда обязан был это сделать по логике игрового момента. В передачах он почти всегда перестраховывался – и ничего интересного вообще не придумал.

Рассказов же не просто помог команде более уверенно разбивать чужой прессинг, но ещё и совершил несколько опасных включений. В том числе именно он выполнил самый опасный навес второго тайма на голову Соболева.

Выход Оздоева вместо Дугласа Сантоса ухудшил футбол «Зенита»

Второй фактор, который негативно повлиял на характер матча для «Зенита», — плохое распоряжение мячом в атаке. Сине-бело-голубые стали хуже двигаться, почти исчезли перегрузы флангов, и совсем плохо всё стало после того, как на поле вышел Оздоев. Магомед заменил Дугласа Сантоса, который до перерыва активно работал в левом полуфланге, но функционал партнёра на себя не взял.



Оздоев расположился глубже, сосредоточился на обороне – и в том числе поэтому командные атакующие действия оказались гораздо слабее. Если в первом тайме «Зенит» создал моментов на 2,45 ожидаемых гола, то во втором – всего на 0,28. Не так хорошо удавалось уже и давить на защитников «Спартака» при прессинге: индекс PPDA поднялся до 12,6, а доля длинных передач красно-белых уменьшилась с 10 до 5 процентов.



Структура при этом до 76-й минуты была такой же, в том числе в прессинге при свободных ударах. Вопрос касался конкретно движения игроков. Вероятно, замены в атакующих позициях вообще стоило проводить раньше, чем они последовали.

Переход на 3-4-3 – правильное, но немного запоздалое решение Семака

Соболев в этом матче при нахождении мяча на фланге постоянно открывался за спину дальнему центральному защитнику, то есть часто противостоял в верховой борьбе крайнему. А особенно часто – конкретно Жиркову. Это продолжалось довольно долго и могло закончиться плохо (трижды Соболев мог выйти на удар, но успевал побороться Ракицкий), и в результате на 76-й минуте Семак выпустил на поле третьего центрального защитника Осорио и перестроился на 3-4-3. С этой минуты в штрафной «Зенита» стало поспокойнее при фланговых подачах.



Хотя сам «Спартак» мог гораздо активнее насыщать зону при нахождении мяча на бровке. Было немало эпизодов, когда у красно-белых была возможность количественно увеличить давление при навесах, но впереди оставались всё те же Соболев и Ларссон.

Выход Мирзова вообще не помог «Спартаку»

А потом не стало и Ларссона. На 86-й минуте Тедеско выпустил на поле Мирзова. Логика была понятна: Резиуан должен был усилить давление на любимом левом фланге и попытаться придумать что-то интересное за счёт дриблинга. Проблема в том, что у «Спартака» пропал один адресат в штрафной – и остался только Соболев. Красно-белые сами отняли у себя возможность для флангового навала, который мог бы оказаться эффективным, учитывая глубокую посадку соперника.



Да и сам Мирзов сыграл слабо, плохо распорядившись редкими встречами с мячом. Конечно же, это и близко не тот футболист, который способен спасать судьбы матчей в «Спартаке». Летом с ним нужно расставаться.

Резюме

«Спартак» проиграл не только из-за спорных судейских решений, но ещё из-за провального по качеству футбола первого тайма. Сложно побеждать, когда как минимум три футболиста (Маслов, Гапонов, Умяров, а по-хорошему можно включить в список ещё и Ларссона) вчистую проваливают матч. Сложно побеждать, когда у защитников и полузащитников не хватает качеств для выхода из-под не самого агрессивного прессинга.



Да, после перерыва красно-белые выглядели намного лучше. Но если у команды не появятся новые сильные игроки (а полуфинал отчётливо показал, на какие позиции они нужны – опорник с объёмом, умеющий двигать мяч, надёжный правый защитник, атакующий игрок для глубины обоймы), то «Спартак» так и будет довольствоваться редкими победами и похвалой за достойный футбол и характер.



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