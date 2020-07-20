ЦСКА всё-таки покупает Гайча. Сумма трансфера, зарплата и остальные подробности

ЦСКА наконец покупает нападающего. Аргентинский нападающий Адольфо Гайч всё-таки приедет в Россию. Хотя на каком-то этапе переговоров казалось, что сделка не состоится, переговоры всё же завершились успешно. Игрок уже заявил, что едет в Россию. Если не произойдёт форс-мажоров, которые, к сожалению, для ЦСКА уже привычны, на этой неделе клуб объявит о переходе. От себя добавим несколько важных инсайдерских деталей.

«Краснодар» совсем поплыл. ЦСКА ещё может попасть в Лигу чемпионов! Победа бело-голубых обрадовала болельщиков трёх московских клубов.

Ещё летом 2019 года Гайча считали в ЦСКА «сырым»

Аргентинец давно значился в списке скаутов ЦСКА. Всё-таки о таланте Гайча в футбольных кругах были наслышаны многие, поэтому он был в списке интересов различных клубов. Но летом 2019 года при анализе этого варианта в клубе посчитали Адольфо ещё слишком «сырым» игроком. Видимо, за год многое изменилось, раз ЦСКА так долго и упорно вёл по нему переговоры.

Дзюба на минималках. Кто такой Адольфо Гайч, которого хочет подписать ЦСКА Его прозвище — Танк.

Ход сложных переговоров

7 июля «армейцы» сделали первое предложение по Адольфо, у которого через год заканчивается контракт с «Сан-Лоренсо», в размере € 8 млн за 90% прав на игрока. В аргентинском клубе это предложение отклонили, но выразили готовность продолжить диалог, так как клубу очень нужны деньги из-за тяжёлой финансовой ситуации. На следующий день ЦСКА, по нашей информации, повысил ставки – до € 9 млн за 90% прав на Гайча.



Аргентинский клуб данное предложение в целом устроило – с одной оговоркой: «Сан-Лоренсо» настаивал на продаже 80% прав на нападающего. В итоге клубы сошлись на сумме в € 8,5 млн за 80% прав. Казалось, что трансферу ничего не может помешать. Но тут пошли в отказ агенты футболиста и сам Адольфо. Как нам стало известно, 13 июля Гайч и его представители отклонили контракт, предложенный ЦСКА. Трансфер оказался под угрозой срыва. Но при этом аргентинские коллеги писали, что «армейцы» настроены решительно, а у самого игрока нет других вариантов. Поэтому все хотят договориться.



Через день заговорил сам Гайч: «Я благоприятно смотрю на возможность играть в России. Этот возможный трансфер в ЦСКА может стать трамплином, чтобы потом перейти в другую, более важную лигу. Было много разговоров о том, что запрашиваемая комиссия моего представителя препятствует трансферу, но это не совсем так. Единственное, в чём стороны не смогли достичь соглашения, это, по-прежнему, мой личный контракт, комиссия — это ложь, и было бы хорошо разъяснить, чтобы люди поняли, что это не так, и единственное, что блокирует мой переход, личный контракт».



16 июля стороны всё-таки согласовали все детали перехода. Агент игрока заявил в СМИ, что Гайч перейдёт в ЦСКА.

Контракт Гайча

ЦСКА предложил аргентинцу очень хороший контракт. По нашей информации, Адольфо полагается зарплата в размере € 900 тыс. в год. Также предусмотрена дополнительная выплата в размере € 200 тыс. каждый июль и € 5000 за каждое голевое действие – гол или голевую передачу. К тому же нападающий получит € 1 млн в качестве подъёмных. Срок договора составит пять лет. ЦСКА также предоставит Гайчу квартиру и машину, агентская комиссия в размере € 400 тыс. будет выплачена в два транша.



Сам Гайч очень рад предстоящему переходу: «Я перехожу в отличную команду. Переезд в Россию – это отличный первый шаг, прежде чем оказаться в более сильной европейской лиге. Предварительное соглашение с ЦСКА достигнуто, остались лишь детали. Счастлив, что ситуация так разрешилась. Никогда не был в Москве, но слышал, что это красивый город. Про клуб говорили хорошие слова. Мне предстоит в этом убедиться.



С Дриусси пока не разговаривал, но, уверен, у него есть советы по поводу жизни в России. Понимаю, переезд в столь далёкую страну может отрицательно повлиять на шансы выступать в сборной. Однако верю в себя. Хорошие выступления там могут привлечь внимание тренеров. Так что не вижу в этом проблем. Изучал футбол в России и знаю, что там важную роль играет физика. Надеюсь, мне удастся адаптироваться к такой манере игры. Постараюсь показывать футбол высокого уровня».



По нашим данным, на приобретении Адольфо трансферная кампания ЦСКА не завершится. Клубу необходимы центральный защитник и опорник. Поэтому от «армейцев» можно ждать активных действий по этим позициям в ближайший месяц. Кажется, бестрансферные времена для ЦСКА подошли к концу.