Почему победил «Реал», кошмар «Валенсии» и главная несправедливость сезона. Итоги Испании

Необходимое отступление: чтобы объективно оценивать сезон команд, в некоторых случаях его придётся разделить на две части. Трёхмесячная пауза в чемпионате слишком сильно сказалась на итоговой турнирной таблице, и её влияние нужно учитывать. Хотя бы потому, что после рестарта преобразился будущий чемпион.

«Реал» и «Барселона»

«Реал» к началу паузы отставал от «Барселоны» на два очка. Последний матч – поражение от «Бетиса». Сейчас такое трудно представить: после возобновления чемпионата мадридцы одержали 10 побед подряд и набрали в завершающих 11 турах 31 очко. Даже если бы «Барселона» не теряла очки так часто и сохранила свой до-ковидный график (на самом деле, она его только немного сбавила, с 2,2 очка за игру до 2,1 очка за игру), то всё равно потеряла бы лидерство.

Зидан собирался строить игру вокруг Азара. Но и без него взял чемпионат. Как так вышло? Это был очень странный сезон.

Причины успеха «Реала» уже подробно разобраны в нескольких текстах. Если коротко подытожить: «Реал» оказался самым гибким из всех претендентов на титул и лучше всех адаптировался к проблемам. Огромная заслуга в этом принадлежит Зидану. Он менял схему и ротировал состав, исходя из формы футболистов и особенностей соперников, а также придумал своим игрокам несколько новых ролей (самая яркая – у Вальверде). Кроме Зидана нужно отметить и тренера по физподготовке Грегори Дюпона, который здорово подготовил команду после паузы – мало кто вернулся в сезон настолько мощно и без раскачки. И, естественно, Рамоса. Капитан и лидер «Реала» был критически важен не только игрой, но и влиянием на менталитет команды (это слова Зидана). А заодно стал вторым бомбардиром, уступив только Бензема.

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«Барселона» переживает трудный переходный период. На протяжении всего сезона команда периодически теряла очки в матчах, которые должна была выигрывать (хотя это касается и «Реала»), но в решающий момент не прибавила, а даже немного сбавила ход. Даже у такой кризисной «Барселоны» в последнее время были убедительные матчи с точки зрения качества игры (с «Мальоркой», «Алавесом»). Команда очевидно не реализовала весь свой потенциал. Но это не отменяет проблемы смены поколений. За последние три года «Барселона» купила игроков на невероятные 770 млн евро – но нельзя сказать, что на первых ролях там новые лица. И нельзя сказать, что из этих ошибок извлечены уроки.

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О проблемах «Барселоны» в последнее время было тоже написано достаточно. Можно добавить, что давно назревшее увольнение Вальверде случилось в максимально неудачное время: после отличного по качеству матча с сильным «Атлетико». А на смену ему клуб выбрал максимально спорного кандидата, который в 60 лет ни разу в жизни не работал с топ-клубом и топ-игроками. Он быстро наладил контроль мяча – но этого явно недостаточно, а дальше не пошло.

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«Барселона» как бы застыла в ожидании президентских выборов. Они случатся через год, Бартомеу точно уйдёт, с большой долей вероятности клуб ждёт серьёзная перезагрузка. Но необязательно ждать целый год – кое-что можно изменить уже сейчас. О том, что перемены необходимы, прямым текстом после поражения от «Осасуны» заявил Месси. «Что-то должно измениться. Если мы продолжим так играть, то не проиграем и «Наполи». Ненормально, что «Барселону» побеждают только за счёт желания».



Бартомеу не разбирается в футболе, но в этом он не уникален: многие президенты клубов сосредоточены на финансовых делах. Для этого есть должность спортивного директора – человека, который отвечает за спортивный проект. В «Барселоне» трудно найти признаки какого-то последовательного развития и долгосрочного планирования, и за это ответственен Эрик Абидаль. Он занимает пост с лета 2018 года: за это время «Барселона» купила Гризманна и де Йонга и упустила де Лигта. Из второстепенных трансферов резонанс вызвал переход Фирпо, который несколько лет назад писал в соцсетях оскорбления Месси. В интервью Diario Sport Абидаль заявил, что искал замену Вальверде с тех самых пор, как занял пост в клубе. То есть, он потратил на поиски полтора года и нашёл Сетьена. Абидаль назвал Сетьена «идеальным тренером» для «Барселоны» и отметил, что у тренера ДНК клуба. Пожалуй, спортивный директор – это тоже позиция, которая нуждается в усилении.

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Зона Лиги чемпионов

«Атлетико» в итоге зацепился за привычное третье место, но большую часть сезона был разочарованием. Жоау Феликс предсказуемо не стал равноценной заменой Гризманну – это не провал, игрок растёт. Но вот жуткая реализация Косты и Мораты стала сюрпризом. Оба основных форварда «Атлетико» забили меньше, чем должны были по метрике по xG – хотя топ-форварды обычно забивают выше нормы и превосходят статистику ожидаемых голов. Из-за слабой реализации «Атлетико» потерял столько очков на старте сезона, что к зиме отвалился от чемпионской гонки. Учитывая, как часто оступались главные фавориты турнира, это было особенно некстати.



В концовке сезона проблемы с реализацией тоже стоили нескольких очков (ничьи с «Атлетиком», «Сельтой» и «Реалом Сосьедад» — абсолютно не по игре), но уже не имели такого радикального значения. Свой шанс на титул команда упустила ещё осенью. Вообще, серийно упускать хорошие шансы – это совершенно не в стиле банды Симеоне, так что есть искушение списать всё на разовый сбой, а не на признаки системного кризиса.



«Севилья» тоже пережила революцию – только кадровую. Из 11 футболистов, которые набрали больше всего игрового времени в прошлом чемпионате, пятеро покинули команду. Но всех удалось заменить без потери качества. Открытие сезона – Лукас Окампос. В высоко прессингующей «Севилье» он ценен не только голами, но и отличным чтением игры и работой без мяча. Заиграл взятый в аренду у «Реала» Регилон (его должны выкупить), а Кунде, пожалуй, стоил своих 25 млн евро – в среднем «Севилья» пропускала меньше гола за игру. Ему всего 21 год, так что, скорее всего, это ещё и инвестиция в будущее.

«Севилья» — одна из команд, которым не помешал коронавирус. В 11 последних турах севильцы ни разу не проиграли и выиграли шесть раз. 23 очка в 11 матчах– как раз четвёртый показатель в лиге и практически идентичный их графику до пандемии.



Лопетеги удалось сделать команду сильнее по сравнению с прошлым годом несмотря на то, что в общей сложности в «Севилье» сменилось 14 игроков, претендующих на место в основе. И это при том что команда играет в сложный комбинационный футбол с контролем мяча и смелым прессингом. По владению мячом «Севилья» уступила только «Барселоне» и «Реалу», так что ни на какие компромиссы со своим стилем Лопетеги не шёл. Отличный сезон и есть повод ждать дальнейшего прогресса в следующем сезоне.

Лига Европы

В первую очередь надо сказать о «Хетафе». Эта команда зажгла ещё год назад, когда по итогам сезона пробилась в Лигу Европы, хотя до последнего претендовала на Лигу чемпионов. «Хетафе» — абсолютный андердог, который по составу должен претендовать разве что на борьбу за выживание. Но тренер Пепе Бордалас преобразил команду. Ультрабрутальным стилем «Хетафе» напоминает «Атлетико», но выше и агрессивнее прессингует и ещё более радикально отдаёт мяч – как и положено аутсайдеру. По владению мячом «Хетафе» на четвёртом месте с конца, зато в тройке лидеров по подачам с флангов в штрафную.



Паузу из-за коронавируса «Хетафе» встретил на четвёртом месте, но после рестарта сезона сломался. Физические кондиции имеют ключевое значение для команд, которые играют в такой интенсивный прессинг, но именно физика и подвела. В последних шести турах у команды два очка. И итоговое восьмое место – мимо еврокубков. Провал по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно.



Неудачей «Хетафе» воспользовался «Реал Сосьедад». Команда Иманоля Альгуасиля тоже провалила финальный отрезок, но всё-таки не настолько. Всего пары побед в 11 турах хватило, чтобы зацепиться за Лигу Европы. Главное, чтобы до тех пор удалось сохранить команду. Переговоры с «Реалом» по Эдегору завершены, игрок останется в Сан-Себастьяне ещё на год. Теперь осталось сохранить ещё Исака, Мерино и Оярсабаля и можно играть в еврокубках.



Ещё одна команда, попавшая в Лигу Европы – «Вильярреал». Несмотря на выполненную задачу, руководство ищет преемника Хави Кальехе. Им называют Унаи Эмери. Возможно, новый тренер понадобился из-за нестабильности: «Вильярреал» слабо начал сезон и угодил в ещё одну яму зимой. При этом после рестарта сезона команда играла в классный атакующий футбол с качественной игрой в пас и показывала высокую результативность.



«Валенсия» не попала в еврокубки, и это меньшая из проблем. Альберт Селадес попытался максимально сохранить наработки Марселино Тораля: компактную оборону, фланговые контратаки и схему 4-4-2, но ничего не вышло. С января у команды всего три победы во всех турнирах. В конце июня Селадеса уволили, но дело даже не в нём лично. Президент «Валенсии», сингапурский бизнесмен Питер Лим как будто специально воплощает в жизнь стереотипы о некомпетентных азиатских владельцах. Он не любит футбол, не интересуется мнением фанатов, но и самих игроков тоже. Он уволил тренера, который выводил команду в Лигу чемпионов, и спортивного директора, который поддерживал тренера. А его дочь Ким в начале июля опубликовала в соцсетях пост, который в принципе даёт исчерпывающее представление о перспективах клуба. «Некоторые фанаты „Валенсии“ критикуют мою семью и меня. Они что, ничего не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним всё что захотим, и никто не может ничего нам сказать». Пост она потом удалила, но все успели его прочитать.

Зона вылета

Среди вылетевших команд сочувствие вызывает «Леганес». После кошмарного старта (шесть очков в 15 турах) команда здорово прибавила с назначением Хавьера Агирре. И это даже несмотря на несправедливую потерю Брэйтуэйта: ради его перехода в «Барселону» вне трансферного окна Лига сделала исключение, но не пошла навстречу «Леганесу» и не позволила купить замену.



В последних пяти матчах у «Леганеса» три победы и две ничьих. Раззабивался Оскар Родригес, геройствовал Иван Куэльяр, появились реальные шансы на спасение. В последнем туре «Леганесу» нужна была победа над «Реалом». И на 86-й минуте при счёте 2:2 мяч в штрафной «Реала» попал в отставленную руку Йовича.

По современным правилам это пенальти. Но арбитр, воспользовавшись помощью VAR, решил, что нарушения не было. В мадридской газете Marca был разбор эпизода. Бывший арбитр Мариано Андухар назвал решение не ставить пенальти необъяснимым. «Леганесу» не хватило для спасения одного гола: он сыграл вничью, а победа сохранила бы место в Примере на следующий сезон.



Можно сочувствовать «Барселоне», «Атлетико», жаль «Валенсию», но, пожалуй, «Леганесу» досталось больше всех. Сначала уход Брэйтвуйэта в обходм правил, а потом спорное решение арбитра в решающий момент сезона после того, как команда сделала всё, чтобы остаться.