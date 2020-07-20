«Золотой мяч» отменен. А ведь Левандовски мог уделать Месси и Роналду

France Football объявил о том, что не будет вручать «Золотой мяч» по итогам 2020 года. Это первый случай, когда награда лучшему игроку мира не найдёт своего обладателя, с момента создания приза в 1956 году. Хотя церемония проходит в декабре, решение об отказе принято французским изданием уже сейчас.

France Football решил не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Почему не будут вручать «Золотой мяч»

По мнению главного редактора France Football Паскаля Ферре, есть несколько причин для отказа от вручения приза по итогам 2020 года. Журнал опубликовал их списком:



— Такой уникальный год не может и не должен рассматриваться как обычный год. Когда есть сомнения, лучше воздержаться, чем настаивать.



— «Золотой мяч» помимо спортивного мастерства отражает такие ценности, как образцовость, солидарность и ответственность.



— Справедливость, которая требуется для выбора обладателя награды, не может быть соблюдена, в том числе с точки зрения статистики. Кандидаты на «Золотой мяч» находятся в разных ситуациях. Некоторые из них досрочно завершили сезон, а некоторые продолжают. Нельзя сравнивать несравнимое.



— France Football не хотел бы ставить в список призов звёздочку со сноской типа «Трофей, выигранный в исключительных обстоятельствах, из-за кризиса в связи с коронавирусом». Защита правдоподобности и легитимности награды означает, что она останется безупречной.



— Несколько месяцев выпали из сезона, поэтому сыграют недостаточно, чтобы давать объективные оценки. К тому же матчи проходят в необычных условиях и форматах – пустые трибуны, пять замен, плей-офф с «финалом восьми» в Лиге чемпионов. Выбор лучшего игрока в этих условиях не соответствует истории награды.



— Некоторые из почти что 220 членов жюри со всего мира, как мужчин, так и женщин, могли отвлекаться от футбола из-за других приоритетов и чрезвычайных ситуаций.



— История «Золотого мяча» слишком престижна, чтобы рисковать нанести ей ущерб. В эти тревожные времена возможность взять перерыв является роскошью и бесценной необходимостью.



Вместо традиционных наград лучшему футболисту и футболистке, лучшему молодому игроку и лучшему вратарю (теперь эта премия носит имя Льва Яшина), France Football



в конце года назовет «Команду Мечты». Специальное жюри отберёт 11 лучших игроков в истории футбола из списка, представленного редакцией журнала.

Кому отдать «Золотой мяч» прямо сейчас? Выбираем ФИФА и «France Football» в этом году не хотят вручать свои призы.

Реакция на отмену «Золотого мяча»

Из топ-клубов Европы первой на отмену «Золотого мяча» отреагировала «Барселона». Каталонский клуб написал в своём «твиттере», намекая на Лионеля Месси:



«Мы понимаем это. В любом случае все знают, кто лучший».

Любопытно, что за последние 11 лет «Золотой мяч» получали только игроки «Барселоны» и её принципиального соперника «Реала». Шесть раз награда доставалась Месси, четыре экс-нападающему «сливочных» Криштиану Роналду и однажды полузащитнику мадридского клуба Луке Модричу.



А вот известный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал коллег из France Football из-за отказа от вручения самого престижного индивидуального трофея.



«Отказ от вручения «Золотого мяча» – чистое скотство. Отменился Евро? Ну и что. Всё равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в сто раз больше, чем видели люди до 90-х, и приз как-то вручался. Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон ещё и именем героя. Разумных содержательных возражений, чтоб не вручать «Золотой мяч» в этом году, нет. Только спонсорско-рекламные. Недостаточное количество просмотров/упоминаний/хрен знает чего ещё. Решение может быть вызвано только этим. Жаль. Просто жаль. «Золотой мяч» в головах у людей, публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном. Ну и дураки», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Кто мог выиграть «Золотой мяч» в 2020 году

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считался едва ли не главным фаворитом на завоевание трофея. Для поляка, которому через месяц исполнится 32 года, это был бы первый «Золотой мяч» в карьере. Не исключено, что другого такого шанса он не получит.



В конце июня Goal.com опубликовал обновлённый рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч». По версии популярного сайта, именно Левандовски шёл под первым номером:



1. Роберт Левандовски («Бавария»)



2. Криштиану Роналду («Ювентус»)



3. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)



4. Лионель Месси («Барселона»)



5. Томас Мюллер («Бавария»)



6. Карим Бензема («Реал»)



7. Неймар («ПСЖ»)



8. Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд)



9. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)



10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).



В нынешнем сезоне Левандовски забил 51 мяч в 43 матчах за «Баварию» в разных турнирах. Впрочем, «Золотой мяч» вручается по итогам года, а не сезона, поэтому нужно, прежде всего, обращать внимание на завоёванные трофеи. Роберт выиграл с командой Бундеслигу и Кубок Германии, кроме того, «Бавария» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов. Что касается результативности конкретно в 2020 году, то Левандовски забил 21 гол. У его ближайшего преследователя Роналду – 20 голов, у Холанда – 16, а у Месси – 15.

Роналду может выбить в плей-офф и «Реал», и Месси. Но это вряд ли случится В лиссабонском финале ЛЧ стоит ждать «Манчестер Сити» или «Баварию», а не команды Роналду и Месси?

Месси с Роналду также имели все шансы на очередной «Золотой мяч», как дополнительный бонус в споре за звание лучшего игрока в истории футбола. Для каждого из них отмена вручения награды тоже стала неприятной новостью, поскольку аргентинцу уже 33 года, а португальцу – 35. К сожалению, двум звёздам осталось гореть не очень долго. Любой сезон может стать последним с точки зрения борьбы за «Золотой мяч». Правда, в 2020-м Месси проиграл с «Барселоной» борьбу за чемпионство, а Роналду с «Ювентусом» уступил в финале Кубка Италии. Но туринцы, скорее всего, возьмут золото Серии А. Да и Лига чемпионов для обоих ещё не завершена.

От «Реала» в этом году на «Золотой мяч» претендовали бы Карим Бензема и Серхио Рамос, который, как ни странно, отсутствует в рейтинге Goal.com. Они были ключевыми фигурами в чемпионском сезоне Мадрида. Разве что вылет из Лиги чемпионов, которого трудно избежать, снизил бы их шансы на приз. По мнению президента «Реала» Флорентино Переса, французский нападающий заслужил награду больше любого другого игрока.



«Бензема должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне не было футболиста, который играл лучшего него», – сказал на днях Перес.



Включение Де Брёйне в топ-3 претендентов на «Золотой мяч» логично, несмотря на то, что «Манчестер Сити» отдал золото «Ливерпулю». Бельгиец – самый результативный игрок АПЛ по системе «гол плюс пас» (11+18). А вот о Садио Мане несправедливо забыли. Наверное, из-за того, что красные вылетели из Лиги чемпионов. Вот только вклад Мане в чемпионство красных переоценить невозможно.