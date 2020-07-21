Самые эффективные нападающие РПЛ. Кокорин забивает чаще Дзюбы и Азмуна

За тур до окончания чемпионата три игрока борются за звание лучшего бомбардира сезона. Возглавляет гонку снайперов нападающий «Зенита» Артём Дзюба, у которого 17 голов. На втором месте его напарник в линии атаки петербургской команды Сердар Азмун – 16 голов. Замыкает тройку лидеров центрфорвард «Арсенала» Евгений Луценко, ставший автором 15 забитых мячей. 22 июля, после матчей «Ростов» – «Зенит» и «Уфа» – «Арсенал», мы узнаем имя самого результативного игрока РПЛ.

Таблица бомбардиров РПЛ



А кто самый эффективный голеадор чемпионата России? Взглянем на статистику, отражающую количество голов игрока в единицу времени. При этом возьмём тех нападающих, которые забили как минимум три мяча.

7. Джоэль Фамейе, «Оренбург», 174 минуты на гол

Присутствие в этом рейтинге ганского нападающего наверняка вас удивит. Фамейе принял участие в 22 матчах РПЛ (1049 минут по статистике «Чемпионата»), но только десять раз попадал в основу. Тем не менее забил шесть голов. Все с игры. Ещё в пятом туре он оформил дубль в ворота «Тамбова», а кроме того, огорчал «Урал», «Сочи», «Спартак» и «Зенит». Ворота чемпиона поразил в Петербурге довольно сложным ударом головой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч Премьер».

6. Евгений Марков, «Рубин», 163 минуты

Ещё один нападающий, чьё появление в рейтинге самых эффективных игроков атаки выглядит неожиданным. Всё-таки «Рубин» – худшая по результативности команда РПЛ, у которой всего 17 мячей за чемпионат. Почти треть этих голов забил Марков. Хотя он сыграл 21 матч (815 минут), а в основу попал только девять раз. Евгений отличался во встречах с «Арсеналом», «Ростовом», «Зенитом», «Сочи» и ЦСКА. Пенальти в ворота «армейцев» стало первым для Маркова в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч Премьер».

5. Максимилиан Филипп, «Динамо», 151 минута

Самый дорогой новичок в истории «Динамо», за которого московский клуб отдал прошлым летом 20 млн евро дортмундской «Боруссии», имеет приличную статистику. У Филиппа 19 матчей (14 в основе, 1209 минут) и восемь голов. Немец делал дубли в ворота «Ростова» и «Локомотива». Правда, пять из своих мячей Максимилиан забил с «точки». Но умение исполнять пенальти – тоже ценное качество. Например, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов смазал три из четырёх попыток.

4. Евгений Луценко, «Арсенал», 139 минут

Нападающий «Арсенала» доказывает, что и в 33 года можно совершить прорыв в карьере. Тула перезагружает карьеру Луценко, как когда-то перезагрузила карьеру Дзюбы. Евгений сыграл 27 матчей (24 в основе, 2094 минуты) и стал автором 15 голов. Забивал только с игры. В том числе оформил дубли в ворота «Локомотива» и «Сочи». Однажды Луценко взялся исполнить пенальти, однако проиграл дуэль Сослану Джанаеву из «Сочи». Возможно, головой со «второго этажа» ему бить проще, чем ногой с «точки».

Азмун и Дзюба принесли “Зениту” 13 побед. Кто чаще всех в РПЛ забивает решающие голы Среди множества нападающих оказались и полузащитники.

3. Артём Дзюба, «Зенит», 133 минуты

Лучший бомбардир РПЛ – третий по эффективности. Дзюба принял участие в 27 матчах (25 в основе, 2271 минута), в которых забил 17 мячей. Из них семь с пенальти. Но тут ещё раз стоит вспомнить Чалова: забивать с «точки» тоже нужно уметь. Кстати, Фёдор, даже если бы реализовал все три удара, не попал бы в этот рейтинг, поскольку имел бы 216 минут на гол. Капитан сборной России сотворил хет-трик в ворота «Ростова» и дубли в матчах с «Уралом» и «Крыльями Советов». Вдобавок отдал 12 голевых передач.

Азмун мог возглавить гонку бомбардиров РПЛ, но подарил гол Дзюбе. Крутой жест «Зенит» отправил «Оренбург» в ФНЛ.

2. Сердар Азмун, «Зенит», 128 минут

Иранский нападающий сейчас мог бы быть лучшим бомбардиром РПЛ, если бы в матче с «Оренбургом» при выходе один на один не отдал голевой пас Дзюбе, а пробил бы сам. Но пока Азмун везде второй. У Сердара 27 матчей (24 в основе, 2056 минут) и 16 голов. Он сделал хет-трик в ворота «Урала», оформлял дубли в матчах с «Краснодаром» и «Оренбургом». Интересно, даст ли Семак сыграть в Ростове Дзюбе с Азмуном или прибережёт их на кубковый финал?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч Премьер».

1. Александр Кокорин, «Сочи», 125 минут

Арендованный сочинским клубом у «Зенита» Кокорин – лидер по скорострельности в РПЛ. Он сыграл 10 матчей (все в основе, 879 минут) и забил семь мячей. Дважды поразил ворота с пенальти. Конечно, статистику Александра приукрашивает хет-трик в ворота «молодёжки» «Ростова», но и без этой игры цифры нападающего не разочаровали бы – 197 минут на гол. Всё-таки Кокорин играет за команду, которая до его прихода была аутсайдером и вела борьбу за выживание, да и не всегда выходит на острие атаки. Столько моментов, сколько у Дзюбы и Азмуна, он не получал.