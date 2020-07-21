«Спартак» может побить свой антирекорд. Главные расклады перед последним туром РПЛ

ЦСКА может стать как третьим, так и пятым.

До окончания чемпионата России остался всего один тур. Чемпион давно известен, недавно определился обладатель прямой путёвки в Лигу чемпионов («Локомотив»), да и с зоной вылета всё ясно.

Тем не менее в РПЛ ещё есть интриги! Рассказываем о главных из них и разбираем расклады тура.

Сможет ли ЦСКА попасть в Лигу чемпионов

Фёдор Чалов и Иван Обляков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В концовке чемпионата «Краснодар» будто делает всё возможное, чтобы отдать своё место в Лиге чемпионов «армейцам». Пока ЦСКА пытался исправно набирать очки, «быки» регулярно их теряли – в семи матчах после возобновления чемпионата команда Мусаева выиграла лишь дважды. Причём одна из этих побед – «технарь».

В результате на финише РПЛ сложилась занимательная картина. Отставание занимающего четвёртую строчку ЦСКА от идущего третьим «Краснодара» сократилось до двух очков (у «быков» — 49 баллов, у «армейцев» — 47).

Теперь, чтобы гарантированно финишировать на третьем месте, «Краснодару» нужно обязательно обыгрывать дома «Ахмат». В противном случае команда Мусаева рискует остаться без ЛЧ. Краснодарский клуб не устраивает ни поражение, ни ничья.

Ведь если ЦСКА обыграет дома «Тамбов», а «быки» сыграют вничью с грозненцами, то команды сравняются по количеству набранных очков и преимущество благодаря результатам в очных матчах будет на стороне московского клуба (3:2, 1:1).

Если же «армейцы» сыграют вничью или проиграют, то на Лигу чемпионов могут уже не рассчитывать.

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Обойдёт ли «Ростов» ЦСКА

Павел Мамаев предъявляет претензии арбитру Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Ростову» из-за эпидемии тяжело даётся концовка чемпионата. Летом команда Карпина одержала лишь одну победу и потеряла шансы на Лигу чемпионов. Однако ростовчане всё равно забронировали за собой место в 2-м квалификационном раунде Лиги Европы и ещё даже могут рассчитывать на третий. Для этого нужно обойти ЦСКА и занять четвёртое место в РПЛ.

Сейчас у «Ростова» 45 очков. Команда Карпина сможет подняться на четвёртую строчку, только если дома обыграет немотивированный «Зенит». При этом «армейцы» должны заработать максимум одно очко в игре с «Тамбовом». Если команды сравняются по набранным баллам, то у «Ростова» будет преимущество – ростовчане дважды обыгрывали «армейцев» в этом сезоне (3:1, 3:2).

Как видим, ситуации у команд Карпина и Гончаренко схожи.

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Побьёт ли «Спартак» свой антирекорд

Нынешний сезон может стать для «Спартака» худшим в РПЛ Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В этом сезоне у «Спартака» дела настолько плохи, что команда Доменико Тедеско может повторить или даже превзойти клубный антирекорд в чемпионате России 17-летней давности, когда под руководством Владимира Федотова спартаковцы заняли лишь 10-е место.

Сейчас «Спартак» располагается на девятой строчке с 36 очками. Впереди «Арсенал» и «Уфа», у которых по 37 очков, а позади – «Рубин» (35 очков) и «Урал» (35 очков). Максимум, на что может претендовать в сложившейся ситуации команда Тедеско, – 7-я строчка (до «Динамо», идущего шестым, уже не достать). Этот исход возможен только, если спартаковцы выиграют в гостях у «Рубина», а в очном матче «Арсенала» и «Уфы» не окажется победителя.

Восьмое место «Спартак» может занять при условии, что туляки или уфимцы проиграют, а сам московский клуб победит в Казани.

Чтобы повторить «достижение» команды Федотова, «Спартаку» нужно, например, сыграть вничью с «Рубином». При этом «Урал» должен победить «Локомотив». Исход матча «Арсенала» и «Уфы» уже не будет иметь значения, потому что в случае равенства очков каждый из этих клубов по дополнительным показателям опередит «Спартак».

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В случае поражения команды Тедеско «Уралу» надо обязательно проиграть, чтобы спартаковцы повторили своё «достижение».

Если же «Спартак» уступит в Казани, а екатеринбуржцы наберут хотя бы одно очко в игре с «Локо», то антирекорд будет бит. Ведь в случае равенства очков преимущество будет на стороне «Урала» благодаря результатам очных встреч (2:1, 0:0).