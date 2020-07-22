Последняя сигарета Юрия Суслопарова. Чемпион СССР в составе «Спартака» умер в забвении

Судьбы забытых кумиров в России не отличаются разнообразием. Большинство будто списано под копирку: неустроенность, безнадёга, нищета. Многие топят грусть-тоску в алкоголе – и безвозвратно тонут в нём сами. Но даже потрёпанных жизнью, почерствевших душой ветеранов смерть Юрия Суслопарова потрясла – своей безвременностью и нелепостью. Она просто не вязалась с образом весёлого, неунывающего парня, каким Суслик остался в памяти знавших его.

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Гол Суслопарова в ворота сборной ГДР принёс молодёжной сборной титул чемпиона Европы

Уроженец Харькова и воспитанник школы «Металлиста», он не сыграл ни минуты за взрослую команду родного города. Но именно в Харькове Юрий приобрёл и развил самое ценное качество, отличавшее его всю карьеру. В 1970-х годах универсализм полным ходом входил в моду в мировом футболе, и разносторонность Суслопарова сослужила ему добрую службу. Детский тренер Азаров, оценив игровой интеллект и бойцовские качества парня, перевёл его из нападения в среднюю линию. В Высшую лигу Союза Суслопаров и вовсе вошёл защитником, уже с «Карпатами».



Во Львове высокий, худощавый защитник с щеголеватыми усиками быстро стал популярной личностью – и не только благодаря внешнему сходству с главным героем жутко популярного тогда телефильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», снимавшегося в здешних же краях. Возможно, Юрий даже сталкивался на узких львовских улочках с Боярским и компанией – история об этом умалчивает. Но то, что именно на Галичине харьковчанин Суслопаров из подающего надежды мальчика вырос в классного игрока, лидера местного клуба, факт неоспоримый. Неудивительно, что на излёте карьеры его снова потянет на Западную Украину, в соседнее Ровно, но финиш этой истории получится намного печальнее и прозаичнее старта…

С первой попытки проникнуться «вышкой» Юрий не успел: сыграв всего три матча в сезоне-1977, он вместе с командой загремел в первую лигу. Вернулся из неё Суслопаров уже другим человеком – основным исполнителем, уверенным в собственных силах, полноценным членом молодёжной сборной Союза (по тем временам – гарантированный знак качества). Статистика Суслопарова в чемпионате-1980 внушает уважение: 6 голов в 26 играх. Четыре из них – московскому «Динамо», «Шахтёру», «Кубани» и «Локомотиву» — победные. Недурно для мастера-универсала, правда?



Тот год вообще особенный в биографии Суслопарова, а дата 21.05.1980, возможно, самая памятная в жизни. Ведь именно его, Суслопарова, гол принёс советской молодёжке титул чемпиона Европы! Радость победы приумножил тот факт, что добыта она была над одним из самых непримиримых соперников.

Политики могли сколько угодно кормить людей сказками о дружбе народов «восточного блока». Футболистам лапшу на уши вешать было бесполезно – они на своих ногах и прочих частях тела ощущали эту «симпатию». Игры с командами из соцблока всегда носили ожесточённый характер и нередко перерастали в драки. Финал СССР – ГДР не мог и не стал исключением из правил.



На пути к решающим матчам (а их регламент турнира подразумевал два) парни Валентина Николаева выбили Италию (3:1 в Ереване, 0:0 в Болонье) и Югославию (3:0 в Одессе, 1:0 в Суботице). С гола Суслопарова – будущему чемпиону мира среди взрослых команд Джованни Галли – триумфальный поход сборной СССР начался. Голом Суслопарова он и увенчался.



Финал №1 в Ростоке прошёл без забитых мячей – зато с обилием фолов и карточек. Вратарь Виктор Чанов до финального свистка не доиграл – на 86-й минуте был изгнан с поля французским рефери Дельмером. В московской «ответке» дисквалифицированного киевского коллегу подменил «армеец» Валерий Новиков, а игра получилась ещё более жёсткой, грязной в прямом (дождь превратил динамовский газон в болотце) и переносном смысле.



Постфактум немец Бернд Штанге (спустя полтора десятилетия он станет первым иноземным тренером в истории «Днепра») скажет: «Мы знали, что в Москве всё решит один гол». А забил его не кто иной, как наш герой. На 51-й минуте Суслопаров внедрился в чужую штрафную площадь и в касание, «щёчкой» переправил мяч в сетку после флангового прострела Валерия Газзаева.



Заканчивали матч команды в формате «10 на 9»: у гостей с интервалом в три минуты удалили двоих, у наших – нападающего Дараселию (нетерпеливый грузинский джигит трижды (!) выбегал из стенки до удара). Победа советской молодёжки была воспринята в стране как символичный и многообещающий пролог к грядущей московской Олимпиаде. Всех её участников представили к званию мастера спорта международного класса.

Юрий Суслопаров забивает гол в ворота сборной ГДР Фото: РИА Новости

Режиссёр Бортко увековечил Суслопарова в культовом советском фильме начала 1980-х

Главному герою финала впечатления от 1980 года немного подпортил повторный вылет почти родного клуба (ниже финишировал только «Локомотив»), но на этот раз в первую лигу Юрий не пошёл. Даже для львовских начальников с тренерами было очевидно: уровень «Карпат» Суслопаров перерос. В августе 1980-го легендарный Козьмич, Валентин Иванов, вернулся в «Торпедо», а по окончании сезона уговорил Суслопарова переехать в Москву. За медали «автозаводцы» в ту пору не боролись, но в верхней половине таблицы держались уверенно, в еврокубки изредка заглядывали. А Юрий благодаря «Торпедо» «дебютировал» в кино – даже не подозревая об этом…

Режиссёр Владимир Бортко, заядлый болельщик, не отказал себе в удовольствии вмонтировать маленький футбольный сюжет в свою ленту «Блондинка за углом» со звёздами советского экрана Андреем Мироновым и Татьяной Догилевой в главных ролях. В эпизоде, где грузчики у телевизора азартно болеют за «Торпедо», именно Суслопаров упускает возможность забить «Баварии» на Олимпийском стадионе Мюнхена.



Вот как увидел этот момент корреспондент «Советского спорта» Светланов: «Командам оставалось играть минут десять, когда торпедовцы получили в матче шанс, который давал возможность довести встречу до победы. Суслопаров проскочил с мячом между двух игроков «Баварии», приблизился к штрафной и затем, воспользовавшись ошибкой Дреммлера, оказался один на один с вратарём хозяев поля Пфаффом…



После игры этот эпизод, наверное, ещё долго обсуждался в команде, потому что слишком велика оказалась цена неточного удара Суслопарова. Спору нет. Пфафф сделал всё, чтобы помешать торпедовцу нанести точный завершающий удар, но хозяином положения в этой дуэли, бесспорно, был Суслопаров. Однако в решающий момент ему явно не хватило мастерства. Впрочем, если вдуматься, этот промах одного из ведущих футболистов «Торпедо» — своего рода продолжение его нерезультативной игры в чемпионате страны. В нынешнем первенстве он забил пока только три мяча, причём во втором круге, регулярно играя в основном составе, — ни одного».



Насчёт цены промаха с журналистом не поспоришь. Команде он, по сути, стоил путёвки в 1/8 финала Кубка кубков, а её футболистам – недополученной премии в 230 немецких марок (каждому). Говорят, Суслопаров очень по этому поводу переживал потом…

На ЧМ-1982 капитан бразильцев забил гол из-под Суслопарова. Больше Юрий за сборную не играл

В том же 1982 году, только тремя с половиной месяцами ранее, в карьере Юрия приключился ещё один досадный эпизод, который преследовал его потом всю жизнь. В первой игре на ЧМ-1982 в Испании Константин Бесков выпустил Суслопарова вместо тёзки Гаврилова против Бразилии. Табло стадиона «Санчес Писхуан» в Севилье к тому времени высвечивало сенсационные цифры – 1:0 в пользу СССР. Фаворит турнира после шального выстрела Андрея Баля «горел» на глазах у высокопоставленного соотечественника – президента ФИФА Авеланжа! Тут-то на поле и выскочил Суслопаров. И сразу полетел в отчаянный подкат под Сократеса. А капитан бразильцев ловко убрал мячик в сторону и как дал под перекладину – даже долговязый, «летучий» Дасаев не достал.

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В оставшееся время Бразилия при дружеском содействии испанского рефери Ламо Кастильо забила второй мяч и довела дело до победы. А Суслопаров за сборную больше не играл – ни на ЧМ-1982, ни вообще где-либо. Его статистика в национальной команде оборвалась на седьмой игре. По возвращении из Испании Бесков сложил с себя полномочия в сборной, а Лобановский с Малофеевым Юрия в команде не видели.

Юрий Суслопаров в расположении сборной СССР Фото: РИА Новости

Суслопаров становился чемпионом СССР и с Бесковым, и с Романцевым. Единственный гол за «Спартак» он забил Киеву

Зато Бесков не забыл. Перед сезоном-1986 Константин Иванович затеял глобальную перестройку состава в «Спартаке» и среди прочих призвал на помощь старого знакомого по сборной. Не ошибся. Из многочисленных новичков 27-летний Суслопаров лучше всех (на опыте?) адаптировался в новой команде и принял самое деятельное участие в добыче следующих медалей – бронзовой в 1986 году и золотой в 1987-м. По иронии судьбы, свой первый – и единственный – гол в красно-белой майке Юрий забил осенью 1988-го в ворота злейшего врага «Спартака» той эпохи – киевского «Динамо». «Динамо» Лобановского… Москвичи выиграли – 1:0, а их капитан Ринат Дасаев получил приз лучшего вратаря мира.



Следующего красно-белого триумфа в карьере Юрия могло и не быть. Пока Суслопаров приносил ощутимую пользу команде, Бесков закрывал глаза на эпизодические нарушения режима. Но как только Юрий снизил требования к себе – моментально впал у тренера в опалу. И не только он.



«В списке на отчисление у Бескова было 6 или 7 человек, — вспоминал бывший хавбек красно-белых Сергей Новиков. — В их числе – я, Суслопаров, Шмаров, Бокий, Борис Кузнецов, Пасулько. Самое любопытное, что меня кто-то считал любимчиком Бескова. Но я прекрасно помню, как в декабре, перед выборами нового тренера, мне позвонил Старостин. И сказал: «Он и тебя отчислил».

«Спартак» Константина Бескова Фото: РИА Новости

«Отверженным» повезло, что как раз в эту пору спартаковский патриарх Старостин задумал мини-революцию в недрах клуба – с целью поставить во главе команды молодого, амбициозного Романцева. И не только задумал – осуществил. А Олегу Ивановичу с порога «резать мясо» было совершенно не с руки. Он дальновидно сохранил костяк и при помощи опытных бойцов взял первый тренерский титул.



По воспоминаниям Суслопарова, в разгар сезона-1989 у него был шанс совершить ещё один, самый крутой поворот в карьере. Английский «Вулверхэмптон» якобы настойчиво звал спартаковского универсала к себе, но Романцев попросил не бросать команду до конца чемпионата, и Юрий не смог отказать. Больше таких шансов вырваться из привычного, местами пагубного окружения у Суслика не было. Возможно, это его и сгубило.

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Зная о проблемах Юрия с дисциплиной, Романцев постепенно отодвигал его от состава, пока наконец окончательно не избавился.

«Понятно, что не все ребята были идеальны в плане режима, — писал в своих мемуарах тренер. — Суслопаров, например, негативно выделялся в этом плане, и ещё тянул за собой других футболистов».



В новом «Спартаке», который Романцев строил исходя из своих представлений о прекрасном, места проблемному ветерану не было. Нелепое повреждение (Суслопаров умудрился во дворе порвать четыре связки) только ускорило финиш карьеры. Попытка спустя год продлить игроцкую жизнь в первой украинской лиге успехом тоже не увенчалась.

Накануне гибели Суслопаров должен был ехать играть за ветеранов. Но дозвониться до него не смогли

В 34 года Юрий завязал с футболом – но не с пагубными пристрастиями. Маленькие слабости привели к большим неприятностям – одному разводу, второму, безработице. Чтобы свести концы с концами и хоть чем-то помочь любимым дочерям Полине с Лизой, Суслопаров сдавал комнату в чертановской коммуналке, таксовал на стареньких «Жигулях», подрабатывал грузчиком, сторожем. А вечерами – накатывал с новыми «друзьями» в попытке забыться…



За два года до гибели Юрий попал под машину. Лежал при смерти, но выкарабкался.



28 мая 2012 года человека, способного его спасти, рядом не оказалось.

Фото: moscow-tombs.ru

Накануне бывшие партнёры ждали Суслопарова на Казанском вокзале – ветеранской бригадой в Чапаевск ехали, на «шабашку». Какая-никакая, а всё же денежка. До отхода поезда звонили Юрию – тщетно: «Абонент временно недоступен». А по возвращении в Москву узнали страшную новость: нет больше шутника и балагура Суслика. Уснул в бытовке – и не проснулся.



«В том сарае стоял древний диванчик, обитый паклей, — говорит партнёр Суслопарова по сборной СССР Юрий Гаврилов, участвовавший в похоронах. – Видно, Юра прилёг с сигаретой и задремал. «Бычок» из рук выронил, обивка начала тлеть. Всем этим он и надышался во сне. Жаль, что так вышло. Парень он хороший, простой… был. Весельчак. Компанейский по жизни и надёжный, бесстрашный – на поле».



Последним пристанищем мастера спорта международного класса Юрия Суслопарова стало подмосковное село Павловская Слобода. Ему было всего 53.