5 «сбитых лётчиков», которые взлетели в «Химках»

Большие клубы списали их со счетов, а они одной ногой в РПЛ и двумя в финале Кубка.

Вот уже несколько недель футбольные «Химки» не покидают медиапространство. Инфоповодов много, начиная от невозможности (или нежелания) клуба выступать в РПЛ и заканчивая выходом команды в финал Кубка России. В составе подмосковного клуба собралось немало игроков, чья карьера, казалось, вот-вот заглохнет. В «Химках» им удалось вернуться на прежний, а может быть, даже выйти на новый уровень мастерства.

Владимир Дядюн (32 года)

21 матч, 7 голов, 3 ассиста.

Фото: fckhimki.com

Дядюн сделал имя, выступая за нальчикский «Спартак», «Рубин» и «Ростов». В сезоне-2010 Владимир записал на свой счёт рекордные для себя 10 мячей в РПЛ. Больше тогда забили только Веллитон (19), Корниленко (14), Алиев (14) и Кержаков (13).



В октябре 2011 года Дядюн получил вызов в сборную России, заменив травмированного Александра Кержакова. «Почему именно Дядюн? Он прилично выступает за «Рубин», причём как в чемпионате России, так и в еврокубках», – объяснил свой выбор Дик Адвокат, возглавлявший тогда сборную. Дебютировать в составе национальной команды Владимир, увы, не смог – остался вне заявки на матчи со Словакией и Андоррой.



После перехода в «Динамо» карьера Дядюна покатилась вниз. С 2013 по 2018 год Владимир принял участие в 83 матчах, в которых забил всего 4 мяча. Не помогли и аренды в «Ростов» и «Рубин», где форвард ранее выступал, и неплохо. С лета 2019 года Дядюн в «Химках». Несмотря на то что в большинстве случаев Владимир выходит на замену (всего 9 матчей в старте), он регулярно забивает и раздаёт голевые передачи. «Надеюсь, «Химки» сыграют в РПЛ. Наши болельщики заслужили это», – сказал Дядюн после выхода команды в финал Кубка России.

Александр Трошечкин (24 года)

31 матч, 7 голов, 4 ассиста.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пройдя школу «Динамо» и «Локомотива», Трошечкин оказался в «Ростове». Трижды Александр уходил в аренду («Факел», «Тосно», «Авангард»), после чего покинул клуб свободным агентом.



Текущий сезон пока лучший для Александра в карьере. Во многом благодаря его усилиям «Химки» добрались до финала Кубка России. На счету Трошечкина два гола, один из которых – в полуфинале с «Уралом» (3:1). Кроме того, Александр дважды ассистировал партнёрам. Продуктивно Трошечкин поработал и в первенстве ФНЛ – 26 матчей, 5 голов, 2 результативные передачи. Неплохой результат для опорника. Александр признаётся, что в «Химках» немного изменился его привычный функционал: «Теперь я играю чуть выше, чем это было в «Факеле» и «Авангарде». С этим в первую очередь и связана моя результативность».

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Максим Мартусевич (25 лет)

4 матча, 2 ассиста.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Максим был на хорошем счету в молодёжке ЦСКА. В тройке центральных полузащитников Мартусевич – Головин – Георгиевский каждый считался большим талантом. Вот только шанс в первой команде получил только Головин. Летом 2015 года Мартусевич уехал в Сербию, но вышло не слишком удачно – всего 4 матча за «Явор» в сезоне-2015/2016.

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Ненадолго вернувшись в Россию, Максим перешёл в португальскую «Лейрию». В клубе агента Толстикова тогда собралась целая колония россиян: Илья Петров, Андрюс Рукас, Аркадий Желнин, Анатолие Николаеш. В «Лейрии» дела у Мартусевича также не задались. Постепенно Максим скатился до уровня ПФЛ – с 2019 года он выступал за «Зоркий» (группа «Центр»).



Для Мартусевича «Химки» — это, возможно, последний шанс зарекомендовать себя в большом футболе. В подмосковном клубе Максим оказался благодаря Сергею Юрану, с которым знаком по совместной работе в Красногорске. Пока у Мартусевича всего 4 матча за «Химки», но в каждом из них он выходил в стартовом составе и уже начал раздавать голевые.

Аршак Корян (25 лет)

28 матчей, 6 голов, 7 ассистов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футбольные судьбы Коряна и Мартусевича во многом схожи. Несмотря на приличные задатки, Аршака долго «мариновали» в молодёжке «Локомотива». В феврале 2015 года Корян уехал в «Витесс», где выступал в основном за вторую команду. Спустя два года «Локомотив» вернул своего воспитанника, но лишь для того, чтобы отпустить снова.



В прошлом сезоне Корян играл в «Химках» на правах аренды, а летом 2019 года подписал с подмосковным клубом полноценный контракт. К незапланированной паузе в первенстве Аршак набрал отличную форму: в четвертьфинале Кубка России против «Торпедо» (5:1) записал на свой счёт «гол + пас». «Все в «Химках» хотят подняться в РПЛ», – заявил Аршак ещё весной. Свою задачу команда выполнила, заняв второе место в первенстве ФНЛ. Дальше – дело руководителей клуба.

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Илья Кухарчук (29 лет)

21 матч, 6 голов, 2 ассиста.

Фото: fckhimki.com

В 2008-2009 годах Илья привлекался в молодёжную сборную России. В одной команде с ним играли Фёдор Смолов, Алан Гатагов, Тарас Бурлак, Олег Шатов. Оказавшись в «Рубине», Кухарчук столкнулся с бешеной конкуренцией в центре нападения (Бухаров, Дядюн, Адамов, Кабзе) – и предсказуемо её не выдержал. Илья провёл всего 2 матча за казанцев, после чего пустился в путешествие по России: «Анжи», «Урал», Нальчик, «Шинник», нижегородская «Волга», «Енисей», «Балтика», «Тамбов», «Томь» и, наконец, «Химки».



Со временем Кухарчук стал чаще играть на флангах атаки, а не в центре, как раньше. В прошлом сезоне Илья забил 10 мячей (лучший показатель в карьере). Кухарчук, кстати, отметился голом в кубковой встрече «Химок» и «Рубина» на стадии 1/16 финала (3:0). «По именам «Рубин» был намного сильнее? Так в футбол же не имена играют. Можно играть против любой команды», – сказал Илья после матча.

Бонус

Сергей Юран (51 год)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергея Николаевича к категории «сбитых лётчиков» не причислишь, но не упомянуть его в контексте сенсационного подъёма клуба будет несправедливо. Игроком Юран собрал приличную коллекцию наград и трофеев. А вот к тренеру Юрану топ-клубы до сих пор относятся с недоверием. Он не опускает рук – работает там, где доверяют.

Долгое время Юран практиковал в низших лигах России или странах бывшего Союза с объективно невысоким уровнем футбола (Латвия, Эстония, Казахстан, Азербайджан, Армения). Успел Сергей Николаевич засветиться и на телевидении: многие помнят его по проекту «Кто хочет стать легионером?», где он вместе с Валерием Карпиным искал талантливых футболистов по всей России.



Зимой 2020 года в «Химках» решили сменить стратегию клуба. «Мне сказали, что будет сделана ставка на молодых игроков. Всех лидеров команды, по которым поступят предложения – отпустят. Меня это не устроило», – заявил Андрей Талалаев, возглавлявший «Химки» до прихода Сергея Юрана. На момент смены главного тренера подмосковный клуб занимал третье место в первенстве ФНЛ.



Из «Зоркого» Юран взял с собой в «Химки» двух игроков – бывших «армейцев» Мартусевича и Георгиевского. При нём команда выиграла три матча из четырёх, вышла на второе место в ФНЛ и добралась до финала Кубка. Из-за досрочного завершения сезона «Химки» получили право на выход в РПЛ. Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может отказаться от выступлений в высшем дивизионе из-за финансовых сложностей. Но Юран верит в светлое будущее «Химок»: «Мы будем играть в РПЛ».