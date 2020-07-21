«Представился Уткиным и просил 150 тысяч». Жоаозиньо – о том, как его пытались развести

«Динамо» неудачно возобновило сезон, но закончило тремя победами. Это позволило занять шестое место (оно даст путёвку в ЛЕ при победе «Зенита» в финале Кубка России). В последних двух матчах «Динамо» забивал 31-летний Жоаозиньо, чью будущее остаётся непонятным. Уже в этом месяце у вингера заканчивается контракт с «Динамо».

– Знаете, где окажетесь?

– Еще нет. Буду думать, когда завершится сезон.



– У вас остались считанные дни до конца контракта. Тяжело поверить, что ваш агент не ведет ни с кем переговоров.

– У меня даже нет агента. Я на самом деле не знаю, где продолжу карьеру. Еще ничего не запланировано. Конечно, хотелось бы остаться в России. Тем более, что у меня здесь семья, я получил паспорт РФ и выучил русский язык. Говорю хорошо для иностранца.



– Паспорт России когда использовали последний раз?

– В начале года мы с командой ездили на сборы в Турцию. Всегда беру с собой оба паспорта. Когда на границе спрашивают второй, то показываю еще и бразильский.

– Вы в России уже 9,5 лет. С какими мыслями приезжали тогда?

– Ехал в Россию, думая о футболе и о том, чтобы помогать семье в Бразилии. Считаю, что показал свои способности. В том числе были хорошие сезоны за «Краснодар». Я оказался в России, когда мне было 22 года. Конечно, с тех пор мой менталитет изменился, я выучил язык, обзавелся семьей. Хотя я тогда и подумать не мог, сколько здесь отыграю.

– В чем именно изменился ваш менталитет?

– Когда ты из Бразилии, но столько живешь в России, то пропитываешься местной культурой. Становишься россиянином, меняется характер. А если становишься отцом, то меняешься еще больше. За все, что у меня есть я благодарю в первую очередь бога, но еще и Россию. Спасибо «Краснодару», который дал мне возможность оказаться в этой стране и «Динамо», в котором я выступаю сейчас.

– Москву уже успели изучить?

– Да, спокойно езжу один. Иногда вдвоем с женой. Ну и с навигатором. Хотя какие-то дороги знаю настолько хорошо, что ориентируюсь самостоятельно. Когда у тебя удобный автомобиль, даже в незнакомом городе передвигаться одно удовольствие.

– Живете далеко от базы «Динамо»?

– В пяти минутах.



– На чем передвигаетесь?

– Сейчас езжу на Chevrolet, люблю большие и комфортные машины, в которые помещается много вещей. Я не придирчив к автомобилям, он просто должен мне нравиться.



– Недавно вы удалили почти все фотографии из своего «Инстаграма». Почему?

– Не хочу, чтобы там была куча постов. Теперь их значительно меньше. Я решил оставить фотографии, которые связаны с семьей.

– Насколько непривычно играть на стадионах, которые заполнены в лучшем случае на 10%?

– Лучше так, чем пустые сектора. Без болельщиков было бы тяжелее. Да, атмосфера не сравнится с той, какая при 20-30 тысячах зрителей, но и сейчас вполне слышно фанатов.

– Ваши родные ходят на стадион?

– Нет, дома сидят.



– Из-за пандемии у футболистов фактически не будет отпуска. Такое напрягает?

– Тяжеловато, пауза требуется. Надеюсь сколько-то дней будет. Отдохнуть нужно даже больше не физически, а ментально. Хотя мы все понимаем ситуацию, в декабре отправимся в отпуск.



– Каково вам теперь на правом фланге, когда вы стабильно играли на левом?

– Это вопрос адаптации, хоть и привычнее слева. Тренеру нужнее справа, значит там и должен играть. По большому счету разница лишь в том, что сейчас чуть чаще смещаюсь в центр поля.

– Вашего партнера по команде Плиева недавно удалили. Тренер «Динамо» сказал, что защитника спровоцировали словами о родных. У вас случались похожие истории?

– Да, бывает, что провоцируют. Хотя про семью говорить нельзя – это уже не футбол, а личное. Тут тяжело сдержаться.



– А как вас провоцировали?

– Могут сказать: «я тебя сломаю». Хотя это только слова, за которыми ничего не следует.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– И последнее. Недавно главного тренера «Спартака» Тедеско обманом развели на деньги. А вас когда-нибудь пытались обмануть?

– Да. И не один раз.

– Как это бывает?

– Ну вот недавно мне в WhatsApp написал Уткин из «Краснодара». Сказал, что у него свадьба и он приглашает меня с семьей. А потом через какое-то время спросил, можно ли у меня одолжить 150 тысяч рублей на свадьбу. А еще просил скинуть ему телефоны Каборе и Классона.



– Дали ему номера?

– Нет. Я уже проходил через такое. Сказал, что отвечу позже. Через два часа я разобрался в ситуации и заблокировал номер. Я с самого начала догадывался, что это не Уткин.



– Сильно.

– Да, эти парни знают свое дело. Фантазия у них – супер. Если теряешь концентрацию, то легко попадаешься.