«Уже принимают ставки на отмену нашего гола». Гневное письмо «Спартака» в адрес Кашшаи

«Спартак» написал открытое письмо лаве департамента судейства РФС Виктору Кашшаи. Прежде, чем вы приступите к чтению, давайте вкратце напомним вам ситуацию, в результате которой этот документ вообще мог появиться. В последнее время у «Спартака» множество претензий к судейству. После каждого матча.
Последней каплей стал кубковый полуфинал в Питере, где также не все решения арбитров были очевидны.
При этом сам Кашшаи после игры заявил, что доволен работой судейской бригады и не считает, что в игре были допущены ошибки.
«Судья Иванов хорошо отработал, мне понравилось, что он делал. Да, не обошлось без ошибок, но он строго давал жёлтые карточки. Он не наказал жёлтыми во время стычки и не сам назначил пенальти для «Зенита» – это его самая большая ошибка в матче. Но VAR её исправил. В целом он хорошо контролировал матч, остальные его решения я поддерживаю», — сказал журналистам Кашшаи 20 июля.
Спустя сутки появилось письмо «Спартака». Читаем.
Открытое письмо «Спартака» главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи
Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза. На тот момент у клубов Премьер-Лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии ВАР.
Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам.
В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».
В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу «Спартака», а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Ещё один гол был отменен в игре с «Тамбовом», где ВАР в принципе отсутствовал.
В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В играх с «Локомотивом» (1:1) и Сочи» (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери.
Ситуация получила продолжение в кубковой игре с «Зенитом», по итогам которой «Спартак» попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.
Регламент использования ВАР — это «серая зона», и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на ВАР не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча.
В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по ВАР с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-Лиги подобная линия не открывалась.
В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?
К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с «Зенитом» и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей.
Просим Вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, и в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ.
Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва»
- 21 июля 2020
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