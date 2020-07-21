«Уже принимают ставки на отмену нашего гола». Гневное письмо «Спартака» в адрес Кашшаи

«Спартак» написал открытое письмо лаве департамента судейства РФС Виктору Кашшаи. Прежде, чем вы приступите к чтению, давайте вкратце напомним вам ситуацию, в результате которой этот документ вообще мог появиться. В последнее время у «Спартака» множество претензий к судейству. После каждого матча.

Все спорные решения — против «Спартака». Что вообще происходит? Судьи, VAR, назначение полуфинала Кубка в Санкт-Петербурге – это совпадение или система намеренных действий?

Последней каплей стал кубковый полуфинал в Питере, где также не все решения арбитров были очевидны.

«Это большой скандал». «Спартаку» не дали два пенальти. Разбор судейства полуфинала Кубка Разбираемся в работе Иванова в матче «Спартак» — «Зенит» с арбитром Игорем Федотовым.

При этом сам Кашшаи после игры заявил, что доволен работой судейской бригады и не считает, что в игре были допущены ошибки.

«Понравилось, что делал Иванов». Кашшаи – о работе судей на игре «Зенита» и «Спартака» Глава судейского корпуса РФС разбирает спорные решения арбитров в нашумевшем кубковом полуфинале.

«Судья Иванов хорошо отработал, мне понравилось, что он делал. Да, не обошлось без ошибок, но он строго давал жёлтые карточки. Он не наказал жёлтыми во время стычки и не сам назначил пенальти для «Зенита» – это его самая большая ошибка в матче. Но VAR её исправил. В целом он хорошо контролировал матч, остальные его решения я поддерживаю», — сказал журналистам Кашшаи 20 июля.

Спустя сутки появилось письмо «Спартака». Читаем.

Открытое письмо «Спартака» главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи

Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза. На тот момент у клубов Премьер-Лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии ВАР.



Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам.



В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».



В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу «Спартака», а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Ещё один гол был отменен в игре с «Тамбовом», где ВАР в принципе отсутствовал.

Решения судей против «Спартака» очень выгодны клубу. Новая философия Федуна и Газизова #Судите «Спартак» как «Зенит» – отличная манипуляция.

В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В играх с «Локомотивом» (1:1) и Сочи» (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери.



Ситуация получила продолжение в кубковой игре с «Зенитом», по итогам которой «Спартак» попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.



Регламент использования ВАР — это «серая зона», и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на ВАР не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча.



В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по ВАР с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-Лиги подобная линия не открывалась.

В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?



К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с «Зенитом» и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей.



Просим Вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, и в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ.



Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва»