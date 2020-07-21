«Выставил всех дураками и клоунами!» Арбитр Федотов жёстко прошёлся по словам Кашшаи

Тема кубкового полуфинала между «Зенит» и «Спартаком» не отпускает до сих пор. Вчера глава судейского департамента Виктор Кашшаи разобрал судейство в этом матче и заявил, что действия главного арбитра игры ему, в целом, понравились.

«Понравилось, что делал Иванов». Кашшаи – о работе судей на игре «Зенита» и «Спартака» Глава судейского корпуса РФС разбирает спорные решения арбитров в нашумевшем кубковом полуфинале.

Однако и в соцсетях, и в комментариях на нашем сайте, болельщики трактовкой эпизодов от Кашшаи остались недовольны. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, проанализировал слова Кашшаи.



Слово Игорю:

О словах Кашшаи про момент контакта Соболева и Жиркова

Кашшаи признался – момент с Соболевым он отправил аж десяти европейским судья. Значит, изначально он думал, что это 11-метровый удар, сомневался в решении Иванова. Он же сам говорит – он увидел фотографии в газете, значит, до просмотра фото он считал по-другому. Если бы эти десять судей сказали, что это 11-метровый удар, что бы он сделал? Да и кто эти 10 судей, которым он отсылал повторы? Почему не назвать фамилии? И что именно он им отсылал, какое видео?

«Уже принимают ставки на отмену нашего гола». Гневное письмо «Спартака» в адрес Кашшаи Московский клуб требует объяснения от главы департамента судейства РФС.

Отдельный вопрос возник у меня по поводу его слов о фотографии. Кто мог передать эти фотографии в газету, слить в социальные сети, в «телеграм»? Ведь этого повтора не было в трансляции, не было в аналитической программе по судейству на телевидении. Так что этот повтор был доступен только VAR, поэтому «слил» эти фотографии либо Калошин, либо сами судьи. Если это сделал Калошин, то это страх и конец – он нарушил протокол VAR.



Но давайте вернёмся к словам Кашшаи. Он утверждает, что увидел фол на фотографии. Для главы департамента судейства смотреть моменты по фотографиям – это позор. Но при этом сам говорит о просмотре момента с разных ракурсов. О каких ракурсах в фотографии вообще может идти речь?! Как он разбирает этот момент в статике?! Да и по фотографии мы не можем увидеть, что Соболев тянет Жиркова за футболку. Жирков там уже заваливается, а Соболев пытается остановиться. Юрий его всё время тянул за правую руку. Но Кашшаи и Калошину нужно оправдать Турбина, сидевшего на VAR, поэтому он врёт и не краснеет.

О словах Кашшаи про столкновение Барриоса и Соболева

Мы видели, что Соболев накрутил Барриоса и тот ударил его рукой по голове. Но Кашшаи говорит: «По реакции Соболева, что он просто упал». Послушайте, мы что назначаем пенальти по реакции футболистов?! Ну это бред, Кашшаи просто сам себя закапывает и выставляет всех дураками и клоунами!

«Это большой скандал». «Спартаку» не дали два пенальти. Разбор судейства полуфинала Кубка Разбираемся в работе Иванова в матче «Спартак» — «Зенит» с арбитром Игорем Федотовым.

А господину Кашшаи хочется напомнить про момент с Шапи в недавнем матче между «Ростовом» и «Краснодаром». Его там просто по уху заделу, но потом признали – это пенальти. А Мешков в поле после этого не работал. Может, ещё стоит напомнить момент с Кутеповым и Сорокиным в матче «Спартака» и «Краснодара»? Слова Кашшаи не поддаются никакому нормальному объяснению.

О пресс-конференции в целом

На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти», но на вопрос «Почему?» просто ответить «потому что». Вот так и выглядят слова Кашшаи – он просто пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас – ниже плинтуса.