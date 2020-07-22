«Помню, как Галицкий полез на крышу тушить пожар». Интервью с Комличенко

Николай Комличенко пришё в «Динамо» в начале этого года. В РПЛ нападающий 6 раз выходил в стартовом составе (ещё 4 на замену) и забил 3 гола. Для 25-летнего форварда последняя игра выделялась на фоне остальных. Комличенко действительно многое связывает с Краснодаром.



– Вы впервые сыграли против команды, которая вас воспитала.

– Я вообще первый раз вышел на поле стадиона «Краснодар». Когда вернулся после аренды в «Словане», то лишь оказывался на скамейке. Во время представления команд у всех игроков «Краснодара» было видео на табло. И только у меня – фотография и фамилия.

– Много знакомых лиц сейчас встретили?

– Да, пообщался с молодыми, которые не попали в основу. Плюс с Серым [Сергеем Петровым], который пропускал матч из-за дисквалификации. Ну и доктора с администраторами. Уже после матча с Газзиком [Юрием Газинским] поговорил.



– А из руководства?

– С Арамом Ардашевичем [Фундукяном – директором академии] перебросились взглядами и помахали друг другу. Сразу в голове мелькнули истории времён академии: как он меня вызывал в кабинет, как отчитывал, как разговаривали по контрактам.



– А за что отчитывали?

– Бывало, по учёбе не успевал или в плане поведения возникали вопросы. Могли и за тренировки отчитать. Хотя вообще я был приличным учеником. Отчитывали больше других ребят. Я-то на доске почёта висел. Бывало, что попадал с кем-то, и нас целой группой заводили. И то провинились по мелочи – опаздывали или доставали телефоны на уроке. Дисциплина была такая, что за драку могли обоих выкинуть из академии.

«Я был в слезах, в ярости». Магомед-Шапи — о детстве, «Краснодаре» и Галицком В Махачкале играл на ящик, в Краснодаре выносил дверь с ноги, а ещё бегал в 4 часа ночи по воде.

– Шапи рассказывал, что однажды ногой выбил дверь в академии «Краснодара», а ещё как затопило жилой корпус. А вам какие истории запомнились?

– Как Сергей Николаевич [Галицкий – владелец «Краснодара»] полез на крышу тушить пожар. Горела крыша главного корпуса школы. Мы видели все со стороны, яркое впечатление. Единственное, точно не помню, тушил он или просто залез, чтобы контролировать. Это было около 7-8 лет назад.



– Сейчас в составе «Краснодара» куча молодых, но вы с ними не пересекались?

– Кого-то застал. Дэн Адамов был при мне в «Краснодаре-2» во второй лиге. Он не играл, но тренировался с нами. Шапи и остальные ребята работали в молодёжке с нынешним главным тренером. Со всеми знаком. Всё-таки из одной академии – виделись и в школе, и на тренировках. Постоянно на связи, было что-то общее, разговаривали…



– Жоаозиньо не праздновал гол в ворота «Краснодара». А если бы вы забили?

– Тоже, скорее всего. Это для всех знак уважения к бывшей команде. Хотя, конечно, отношения у всех по-разному складываются.

«Пришлось за счёт видеозвонка доказывать родным, что всё хорошо со мной»

– Когда в «Динамо» футболисты заболели коронавирусом, то понимали, что «Краснодар» позволит перенести матч?

– Зная президента, чуйка была. Сергей Николаевич этим и отличался, что ему не нужна победа любой ценой. Всё по футбольным понятиям. Этот перенос вызвал уважение, хотя там и не было шанса усомниться.



– Как вы узнали о заболевших в «Динамо»?

– Утром заезд на базу – за один или два дня до игры. Нам сказали не выходить из комнат и вообще ни с кем не контактировать: «Еду вам принесут». Жили по одному человеку в номере. В первые дни была лёгкая паника. Мы ждали, что нам разрешат лететь, ведь мы с заболевшими особо не контактировали.



– Сколько времени в результате просидели?

– Примерно неделю из комнаты не выходили – до игры с ЦСКА. Занимались в комнате на велосипедах, тренировки по Zoom [видеоконференции].



– Мелькала информация, что и вы заболели коронавирусом.

– Меня даже ребята начали опасаться, хотя у меня не было короны.



– А что было?

– Просто заболел. Первые три дня – температура до 38 градусов. Сразу сдал несколько тестов и кровь на антитела плюс мазок дважды. Все результаты – отрицательные. Только тогда успокоился, а до этого было тревожно. Симптомы были похожими на коронавирус, но присутствовало обоняние – это успокаивало.



– Родные волновались на фоне новостей о вас?

– Звонили: «Почему нам не сказал? Как твоё здоровье?» Пришлось за счёт видеозвонка доказывать, что всё хорошо со мной. Постарался пресечь переживания.



– А ваши переживания теперь связаны и с Кубком России…

– Понятно, что «Динамо» выгодна победа «Зенита» в финале. Что уж тут скрывать.

– В Лиге Европы квалификационный раунд, видимо, будет состоять из одного матча, а не дома/на выезде. Пока тяжело понять, как это будет выглядеть?

– Честно, я вообще не в курсе. Сейчас столько всего: вирус, перчатки, маски, тесты. Думаешь о том, как сыграть и не заразиться. Тем более ещё Кубок не закончился и может случиться что угодно. Вот закончим сезон, там выдохнем и посмотрим.



– Отпуск между сезонами будет?

– Три-четыре дня дадут по идее. Но мы же до этого 2,5 месяца дома провели, а не в клубе.



– Не лучшая замена отпуску.

– Да, такое себе. Особенно если у тебя не дом, а квартира, то психологически давит. Теперь уже надо потерпеть, раз пошли на такие меры ради футбола. Зато сейчас не будет полутора месяцев тяжёлых сборов. Форму набрали и не должны растерять к старту нового чемпионата.



– Быстро договорились по снижению зарплаты на период изоляции?

– Да, оперативно согласовали с руководством. Все всё понимали. Если не тренируемся, то почему должны получать полную зарплату? Оправданный шаг.

«Три года в Чехии изменили моё отношение к футболу»

– За «Младой» следите?

– Да, видел игры, смотрел за Алексом [Алексеем Татаевым]. Жаль, в Лигу Европы не вышли.



– Что рассказывает Татаев?

– Он в Чехии до сих пор. Границы закрыты, и он не может прилететь в отпуск. А если вернётся, то придётся пройти через 14 дней карантина.



– Он в Чехии без семьи и девушки?

– Семья в Таганроге. А постоянной девушки у него вроде не было, насколько знаю.



– С личным понятно. А как у него в игровом плане?

– Хочет в более сильную команду. Дай бог, чтобы сделал шаг вперёд. В «Младе» он хорошо себя показывает, считается там одним из лидеров, и я слышал о нём положительные отзывы. Ему, конечно, тяжело без меня, но я его поднатаскал – обучил всему, что знал.



– Чему же?

– Показал места, рестораны, маршруты, как доехать до Праги. Ну и как вести себя в раздевалке. Он парень адекватный, сразу влился в коллектив. Такое помогает и на поле. Сначала с партнёрами общался на ломаном чешском. Я ему посоветовал обязательно заниматься с репетитором. Когда команда после игр идёт пить кофе, не нужно отстраняться.

Голод, Беслан и шахматы с Галицким. Легионер молодёжки с тяжёлой судьбой Если вы считаете российских футболистов мажорами и лентяями, советуем прочесть это интервью.

– А вы чешский ещё помните?

– Да, иногда переписываюсь с ребятами в «Инстаграме». Поздравлял с чемпионством Лацио Такача, который перешёл в «Славию». Пока еще не забыл язык.



– С Кралом практиковали?

– После игры поговорили на чешском. Он спросил: «Оо, Комли, как дела?» Я поинтересовался, как ему Россия и РПЛ.



– И как ему?

– Говорит, что сильная лига. Тяжелее, чем в Чехии. Сказал, что столько сильных футболистов, что необходимо постоянно выкладываться и быстро думать.



– Вообще три года в Чехии изменили вас?

– Да, стало другое отношение к футболу. В игровом плане прибавил. Сами видите, в сборную попал.



– Другое отношение к футболу? Расшифруйте.

– Разминка до тренировок, остаюсь после них… В «Краснодаре» этому не так много времени уделял. В Чехии захотел больше работать над собой. Ну и в плане психологии: меньше расстраиваюсь после неудачных игр. Хотя и сейчас тяжело переносить поражения. После них тяжелее восстанавливаться. Стараешься забыть результат, но все равно анализируешь моменты и понимаешь, где мог сыграть лучше. Такое всегда будет, но раньше этих размышлений было слишком много – ходил грустный. Если не попадал в состав, то мог обидеться на тренера или ещё на кого-то. Хотя этого вообще не нужно было делать. В Чехии поменял подход.

– Лучший бомбардир чемпионата Чехии – такое придаёт уверенности?

– Я об том не говорю и не вспоминаю. Не то чтобы уверенности придаёт, а скорее заряда. Когда переходишь в более сильный чемпионат, то нужно доказать, что соответствуешь, не случайно тут оказался.



– После Чехии было тяжело привыкнуть к московскому трафику на дорогах?

– А я не так много езжу – в основном на тренировки и обратно. Хотя в город тоже иногда выбираюсь.



– На чём гоняете?

– Chevrolet Camaro – нам с женой подарили на свадьбу. Мне вообще нравятся автомобили Chevrolet, легендарные американские машины.

– В Чехию машину перегоняли?

– Нет, друзей просил. Они дважды ездили, а я – максимум от Краснодара до Ставрополя.

«В перерыве Саныч напихал – мы вышли и забили «Уфе»

– Насколько довольны первыми полгода в «Динамо»?

– Своей игрой недоволен. Пока не показываю того, что могу. Смазанное начало, и сейчас ещё заболел перед возобновлением РПЛ. Пока форму набрал… А сейчас уже такая борьба за очки, что особо игру не покажешь. В плане беговой работы – нормально выполняю, а результативность не устраивает. Все ждут большего, я и сам жду. Если эти полгода была адаптация, то в следующем чемпионате нужно делать шаг вперёд – показывать себя по полной.



– При борьбе за очки особо игру не покажешь – тут действительно есть противоречие?

– Да. У первых 3-4 команд есть какая-то своя поставленная игра. Остальные просто садятся в оборону. Если сыграл на ноль, то всё хорошо и впереди точно будут моменты. Тут тяжело играть в нападение. Один раз соперник убежит в контратаку, и получаешь 0:1. Потом уже пойди взломай эту оборону. Вон наш матч с Тулой. Даже удаление у соперника нам не помогло. Всем лучше одно очко, так надёжнее. Вот и играют от печки. Так что я понимаю болельщиков. Когда нет голов, смотрится не так красиво.



– Понятно, что о своём тренере говорят либо хорошо, либо никак. И всё же в чём фишка Новикова?

– Понимаю, что журналистам тяжело. Вы не знаете, что происходит у нас в раздевалке и на тренировках. Я тоже не буду раскрывать. Могу сказать, что Кирилл Саныч в плане тактики мощно готовится к соперникам. Мы выходим на поле и знаем сильные и слабые стороны команд. Плюс у тренера индивидуальный подход к своим футболистам. С каждым общается, всегда открыт к диалогу. Если что-то не нравится в игре или просто хочешь обсудить, то без проблем можно поговорить. Я с ним лично общался несколько раз – и по игре, и не только.

– Игроки БАТЭ рассказывали, что Гончаренко в перерыве может кидаться льдом в раздевалке. А Новиков?

– Саныч может и спокойно объяснить, и эмоционально напихать. С «Уфой», например, в перерыве напихал всей команде – мы добавили в движении и забили во втором тайме.

Николай Комличенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– И последнее. Вы постоянно выходите на поле с перебинтованными запястьями. Почему?

– Помогает. Это я ещё в Чехии подметил для себя. При борьбе за мяч важно и руки правильно использовать. За счет тейпа они менее расслабленные. Это не для красоты, как некоторые думают. Не мягкие напульсники, как раньше, а жёсткий тейп. А то в команде тоже удивлялись: «Странный ты, Комли. Зачем тебе это?»

– И что, реально помогает?

– Попробуйте сами, когда пойдёте в зал. Сначала мягкий тейп, а сверху жёсткий или пластырь. Дадите нагрузку на руку и заметите.



– А на кровообращении не сказывается?

– Сильно сжимать руку не нужно. Она не должна стать синей. Просто чуть-чуть, чтобы чувствовалось.