Ирония лета в РПЛ: Талалаев ушел из «Химок» в «Крылья», чтобы снова оказаться в ФНЛ

Удивительно, но «Химки» всё-таки будут играть в РПЛ в будущем сезоне! Об этом 22 июля заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.



«Только что было принято решение – мы идём в Премьер-Лигу, мы это заслужили! Губернатор поддерживает наше решение, будем биться и достойно представлять Московскую область. У нас есть договорённость с новыми спонсорами, но контракты мы пока не подписали, в скором времени объявим об этом. Необходимые документы в РФС и РПЛ готовятся и скоро будут переданы», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Химки» не хотят в РПЛ, зато им нужен кубок! Клуб ФНЛ за один тайм разобрался с «Уралом» Команда Юрана уже ожидает своего соперника в финале.

Как «Химки» получили право играть в РПЛ?

Эпидемия застала ФНЛ на 27-м туре. К тому моменту «Ротор» лидировал в лиге, а «Химки» занимали второе место. У подмосковной команды и идущего третьим «Чертаново» было равное количество очков, однако «Химки» опережали своих соперников благодаря бОльшему числу побед.



ФНЛ решили не доигрывать, поэтому путёвки в РПЛ автоматически получили две первые команды, а «стыки» вообще отменили. Этим решением руководства лиги справедливо были недовольны «Чертаново», «Торпедо» (4-е место) и «Нефтехимик» (5-е место). Но прислушиваться к мнению клубов никто не стал – «Ротор» и «Химки» получили право играть в Премьер-лиге.

Почему «Химки» отказывались от РПЛ?

Спустя месяц после радостной для болельщиков «Химок» новости о выходе в РПЛ, министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб продолжит выступление в ФНЛ, если не найдёт спонсоров – финансирование собирались сократить.



К тому моменту «Химки» отказали аж двум инвесторам – владельцу Fix Price Сергею Ломакину, который был готов полностью финансировать «Химки» в РПЛ, но взамен требовал смены названия на «Родину» и полный контроль за функционированием клуба. А также известной букмекерской конторе, которая предлагала «Химкам» спонсорскую помощь в размере 150 миллионов рублей (чуть меньше половины прошлогоднего бюджета команды).



Дальше ситуация стала ещё запутаннее. В начале июня Терюшков сообщил, что Московской области всё-таки удалось договориться с Ломакиным: клуб должен был стать коммерческим, перейти в его руки и остаться в ФНЛ. Однако уже в конце месяца стало ясно: сделке не бывать. В ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды.

«Химки», отказываетесь от РПЛ? Тогда пропадите пропадом и убирайтесь вон! Позорное решение.

Позже «Химки» вели переговоры о финансовой помощи с «Промсвязьбанком» и даже со «Спартаком», но, похоже, они тоже ни к чему не привели.



Несмотря на то, что главный тренер команды Сергей Юран уверял: «Химки» будут играть в РПЛ», по информации «Чемпионата», руководители клуба до конца были против выхода в Премьер-лигу.



Вероятно, к концу июля диспозиция поменялась.

Больше всех не повезло Андрею Талалаеву. Он ушёл из «Химок», чтобы снова оказаться в ФНЛ

Главная жертва сложившейся ситуации – Андрей Талалаев. Он возглавил «Химки» весной 2019 года и за короткий срок сделал из середняка ФНЛ реального претендента на выход в Премьер-лигу. После 25 туров его команда занимала третье место в турнирной таблице.



Тем не менее в январе руководство «Химок» объявило о смене вектора развития. Клуб, якобы, собирался делать ставку на молодёжь и прощался с мечтой о выходе в РПЛ. Поэтому Талалаев решил покинуть «Химки».



В июне 2020 года тренер возглавил «Крылья Советов». В первых трём матчах под его руководством самарцы дважды сыграли вничью и одержали победу, но из-за поражения «Динамо», а также «технаря» «Сочи» в игре с «Тамбовом», так и не смогли спастись.

5 «сбитых лётчиков», которые взлетели в «Химках» Большие клубы списали их со счетов, а они одной ногой в РПЛ и двумя в финале Кубка.

Теперь Талалаев будет вновь работать в ФНЛ, пока его предыдущий клуб будет выступать в Премьер-лиге.



Интересно, что до недавнего времени даже с 15-го места РПЛ «Крылья» могли не вылететь. Руководство лиги всерьёз рассматривало вариант с расширением чемпионата до 18 команд – в таком случае никто бы не вылетел, а «Химки» с «Ротором» зашли бы в РПЛ. Однако в итоге от такого развития событий решили отказаться.