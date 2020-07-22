Остон Урунов может перейти в «Спартак». Как он играет и зачем нужен красно-белым

Это должно было произойти быстро – и это случилось: «Спартак», который приобрёл нового генерального директора из «Уфы», близок к приобретению футболиста из этой же команды. Законы логики не обмануть, человеческий фактор не выкинуть. Хотя справедливости ради, красно-белые замахнулись на действительно яркого и неординарного исполнителя. Пожалуй, самого интересного в составе уфимцев на сегодня.



Остону Урунову всего 19 лет. Он приехал в российский клуб из ташкентского «Локомотива» в феврале, цена за переход составила 200 тыс. евро. С тех пор Остон на сто процентов основной игрок «Уфы» (9 матчей в стартовом составе из 10) и её наиболее ликвидный актив. Путь к новой вершине оказался стремительным, но действительно ли Урунов уже настолько хорош, чтобы переходить в команду, которая собирается бросать вызов «Зениту» и биться за еврокубки?

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Давайте разбираться.

В материале использованы данные Wyscout.

Урунов играл на всех позициях, но пока больше всего ему подходит центр полузащиты

На протяжении карьеры Урунов перепробовал множество амплуа. В «Навбахоре» в самые ранние годы профессиональной карьеры часто выходил на правом и левом флангах атаки, потом его попробовали в роли «десятки», а уже в «Локомотиве» из него сделали центрального полузащитника с широким функционалом. Хотя периодически он по-прежнему мог использовать в других зонах.



Сам Урунов высказывался в интервью коллегам на эту тему: «Мне комфортнее играть именно в опорной зоне, люблю отбирать мячи и много бегать, а на бровке часто приходится просто стоять. Но из-за дриблинга тренеры в основном ставят меня на фланг атаки. Конечно, готов сыграть где нужно: и в опорной зоне, и в центре обороны (играл там в детстве) или на флангах».



Евсеев в «Уфе» с удовольствием пользуется универсальностью игрока. В 10 матчах за новый клуб Урунов играл в тройке полузащитников, левым и правым вингером и даже эпизодически становился нападающим. Но мы всё же будем делать акцент на центральной зоне, поскольку именно здесь игрок чувствует себя максимально комфортно.

Два сильных для РПЛ качества: уверенный дриблинг и отличная адаптация к борьбе

Полузащитник «Уфы» неплохо сбалансирован, а две стороны развиты особенно хорошо.



1) У Остона очень необычный дриблинг, причём такой, который органично смотрится как раз в центральной зоне, а не на фланге. Урунов здорово прикрывает мяч телом — недосягаемо для соперника, крутит корпусом, быстро перебирает ногами, плюс мяч у него ходит непредсказуемо. То есть нет такого, чтобы Урунов обводил преимущественно в одну сторону.



Важно, что дриблинг применяется не ради факта самого дриблинга (таких игроков в России хватает), а для выхода из-под давления и улучшения позиции. Со своими навыками Урунов становится ценным игроком при «билд-апе», он умеет принимать мяч, получая его спиной к чужим воротам, ставить спину и не пускать прессингующего соперника, смело и уверенно разворачиваться, быстро продвигаться вперёд.

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В «Спартаке» из игроков со схожими умениями в центральной зоне на сегодня есть только Зобнин. Умяров с мячом под давлением не движется, Крал – пытается, но делает это средне, Тиль также в резких приёмах-разворотах посредственный. В Урунове «Спартак» обретёт футболиста, выполняющего в центре поля по 8 обводок за 90 минут с показателем успешности в 55%. Это показатель мастерства, и это появление качеств, которых команде не хватает.



2) Урунов здорово адаптирован к интенсивности и уровню борьбы в РПЛ, он стабильно выдерживает темп эпизодов, ищет борьбу, неплохо её ведёт за счёт крепкого телосложения, быстро работает с мячом и динамично перемещается. По 30-35 единоборств за игру для него норма.



С такими качествами, на мой взгляд, оптимально играть как раз в центре — либо вторым опорником, либо «восьмёркой», быстро переключающейся из атаки в оборону и наоборот.

Слабые и недостаточно развитые стороны: диспетчерские навыки, отсутствие конкретики

Для более атакующих позиций Урунову необходимо работать в сторону повышения конкретики, она хромает как на уровне исполнения, так и на уровне принятия решений. Удар плотный, но очень нестабильный по точности и часто неготовый. Вы наверняка много раз видели выходы Урунова на опасные позиции в РПЛ – и всякий раз для гола ему чего-то не хватало.



Можно списывать всё на невезение, хотя на самом деле проблема глубже – в исполнении. Ниже приведена статистика ударов Урунова за всю его профессиональную карьеру. Вероятно, не все матчи чемпионата Узбекистана обсчитывались, но вектор всё равно очевиден.

На сегодняшний день лишь 2 удара Остона из 63 закончились голами. А в створ он попал 20 раз. Не обладая уникальными качествами удара, Остон любит пристреливаться издали – и это явно не плюс с точки зрения оценки игрового интеллекта футболиста. Над конкретикой полузащитнику однозначно нужно работать.



То же самое касается и подыгрыша. Обостряющие передачи в 60-70% эпизодов недостаточно тонкие. При выходах в быструю атаку, иногда после сумасшедшего дриблинга, в половине случаев неверные решения. Да даже последняя игра с «Динамо» была для Урунова показательной. На 54-й минуте случился характерный эпизод: узбекистанский футболист здорово вышел из-под давления, умчался по флангу от Игбуна, сместился в центр, а потом запорол атаку слабым пасом на почти свободного партнёра.



Поэтому на более высокие позиции я бы Урунова не ставил, как на звезду в атаке и исполнителя моментов не рассчитывал (во всяком случае пока). Это неплохая, надёжная и устойчивая, но всё же второстепенная деталь в командном механизме.



И поэтому Урунов не может быть главным трансфером «Спартака» летом. Дополнением, вкладом в будущее – да, возможно.

Если «Спартак» берёт Урунова, означает ли это, что кто-то из полузащитников уйдёт?

Итак, скорее всего, Урунова в «Спартаке» рассматривают на позицию центрального полузащитника в рамках действующей структуры 3-5-2. Здесь у красно-белых уже есть Крал, Умяров, Зобнин. Тиля можно рассматривать с ограничениями, он всё же по призванию более атакующий игрок.



Из таблицы сравнения качеств снизу видно, что Урунов имеет подавляющее преимущество над спартаковской троицей в дриблинге и забегах с мячом (Progressive Runs), а также выполняет больше всех единоборств (во многом благодаря обводкам, их тоже засчитывают в эту графу).

Зато как диспетчер Урунов совсем не впечатляет. Доля передач с продвижением мяча – 9%. Ниже, чем у всех. Пасов в последнюю треть мало (а те, что есть, недостаточно точные), снабжение партнёров в штрафной также скромное. Визуальные впечатления полностью совпадают со статистическими выкладками: при всех несомненных плюсах в самостоятельном движении и работоспособности сегодняшний Урунов не вылечит спартаковскую структуру, не привнесёт в неё обостряющие или хотя бы просто конструктивные передачи.



Поэтому «Спартаку» всё равно потребуется ещё один игрок в центральную зону – творческий и исполнительный. Хотя бы такой, как Влашич. А что касается «восьмёрок» с объёмом, здесь уже есть Крал и Зобнин. Приход Урунова логичен разве что в одном случае, если у руководства красно-белых есть планы продать отчасти схожего с Остоном по стилистике Зобнина.



Не исключаю такого варианта развития событий: Роман уже давно смотрит в сторону Европы, хочет прогрессировать и получать новые вызовы. Урунов поканиже уровнем, но имеет потенциал прибавить.

Урунов никак не может стоить дороже 2 млн евро

Цифры в СМИ крутятся разные: кто-то говорит о 3,5 млн евро, которые «Спартак» заплатит за трансфер, кто-то о 500 тыс., кто-то о формате «2+2».



Само собой, за полмиллиона «Уфа» игрока не отпустит, слишком уж маленькой получится прибавка: за весенне-летнюю часть РПЛ Урунов не только быстро адаптировался к РПЛ (тем самым исключил стандартный при трансферах пункт «адаптационные риски»), но и вырос в уровне.



Однако и 3,5 млн Урунов прямо сейчас стоить просто не может. Исходные данные говорят против высокой цены: 1) трансферный рынок ослаб после пандемии; 2) прямо сейчас футболист – легионер, и неизвестно, как скоро он перестанет им считаться. Узбекистан не входит в ЕАЭС, а процесс вступления может затянуться надолго; 3) Урунов не делает разницу на поле. Он надёжен и стабилен, но неисполнителен и неконкретен в финальных эпизодах.



Поэтому «Спартак», безусловно, может приобрести Урунова – и со временем игрок способен вырасти в уровне и цене. Только подход к трансферу должен быть взвешенным. А самое главное: руководство должно помнить, что игрок такого типажа, да ещё и очень молодой (то есть такой же «ученик», какие уже есть) – не самая приоритетная цель на ближайшее трансферное окно.