«Краснодар» вернул свой футбол только в последнем туре. Этого хватило для Лиги чемпионов

Ещё недавно мы гадали, сумеет ли «Краснодар» опередить «Локомотив» в борьбе за второе место РПЛ и прямую путёвку на групповой этап Лиги чемпионов, а перед 30-м туром вопрос стоял уже по-другому: удастся ли команде Мурада Мусаева вообще попасть в главный еврокубок? Чтобы не потерять третье место и право сыграть в квалификации ЛЧ, краснодарцы должны были сегодня побеждать «Ахмат». Либо надеяться на то, что ЦСКА не выиграет дома у «Тамбова».

По иронии судьбы оставить Мусаева без Лиги чемпионов мог его предшественник Игорь Шалимов. Разумеется, для бывшего главного тренера «быков» это был принципиальный матч, ведь Шалимов полагал, что ему в «Краснодаре» не дали довести начатое до конца. Между тем, обе команды вышли на игру без основных голкиперов: у хозяев отсутствовал дисквалифицированный за удаление в прошлом туре Матвей Сафонов, а у гостей Евгения Городова заменил Александр Мелихов, который впервые попал в основу в нынешнем сезоне РПЛ.

Первый тайм действительно получился непростым для «Краснодара». Несмотря на преимущество по владению (60% на 40%) и ударам по воротам (7:2, в створ – 5:1), команда Мусаева никак не могла забить. Казалось, на перерыв соперники уйдут при счёте 0:0, однако в концовке случилось всё самое интересное. На 43-й минуте краснодарцы всё-таки повели: молодой Мелихов ошибся на выходе, а Маркус Берг, которого крепко критиковали в этом сезоне, забил головой важнейший гол.

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Тем не менее в компенсированное время «Ахмат» ответил своим голом. К счастью для «Краснодара», отменённым. Если бы во втором тайме игра продолжилась при счёте 1:1, хозяева бы наверняка занервничали. Сначала судья Владислав Безбородов засчитал гол гостей. Однако система VAR внесла коррективы: зафиксировала небольшой офсайд у Одисе Роши.

Во втором тайме «Краснодар» получил возможность играть на скорости, а не упираться в стену позиционной обороны «Ахмата». Как «быки» умеют пользоваться свободным пространством, все прекрасно знают. Второй гол был забит после выхода три в два (Реми Кабелла красиво перекинул мяч через Мелихова), третий – в результате атаки четыре на четыре.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Окончательно игра в Краснодаре лишилась интриги и внутреннего содержания на исходе часа матча. Берг оформил дубль, сыграв, на первый взгляд опасно, но на самом деле в рамках правил – Безбородов гол засчитал. Кстати, грубейшую ошибку при выходе из обороны совершил Денис Глушаков.

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«Быки» разгромили «Ахмат» 4:0 и спасли едва не загубленный сезон. Лига чемпионов у команды Мусаева будет, поэтому на последних минутах матча болельщики скандировали «Молодцы!» Первая тройка РПЛ выглядит так же, как и в прошлом сезоне – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».