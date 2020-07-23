«Коронавирусная» таблица РПЛ. «Зенит» и тут чемпион

Чемпионат России завершён – участники турнира окончательно заняли те места, которые заслужили своей игрой на протяжении всего сезона. Однако помимо итоговой таблицы любопытно взглянуть и на другую, которую можно назвать «коронавирусной таблицей РПЛ». Она отражает то, насколько хорошо тренеры подготовили свои команды к заключительной части сезона после трёхмесячного перерыва. Последние восемь туров доиграли в течение месяца с небольшим. Это был новый, исключительный опыт для всех.

Прежде чем проанализировать результаты клубов РПЛ в июне-июле, напомним, как определяются места в случае равенства очков у двух и более команд. Вот выписка из регламента:

— по результатам игр между собой;

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Первый пункт для «коронавирусной таблицы РПЛ» автоматически отпадает, поскольку в последних восьми турах команды не могли сыграть дважды между собой. Так что при равенстве очков сперва смотрим победы, потом разницу мячей и количество голов. Вот что получилось:

За эти восемь туров «Зенит» и «Локомотив» не только удержали соответственно первое и второе места, но и доказали своё превосходство над остальными. Только команды Сергея Семака и Марко Николича не потерпели ни одного поражения. Петербуржцы, несмотря на досрочное завоевание золотых медалей, сохранили мотивацию и продолжили побеждать даже вторым составом. В июне-июле чемпион переиграл ЦСКА (4:0), «Крылья Советов» (2:1), «Тамбов» (2:1), «Краснодар» (4:2), «Сочи» (2:1), «Оренбург» (4:1) и «Ростов» (2:1). Только «Ахмат» отнял в Грозном очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью (1:1).

Результаты «железнодорожников» немного скромнее – четыре победы и четыре ничьи. В какой-то степени повезло с календарём: шесть из восьми матчей, включая пять домашних, «Локомотив» провёл в Москве. Как бы то ни было, Николич справился, возможно, с самой сложной с психологической точки зрения задачей – не провалил начало работы с командой после ухода Юрия Сёмина. Пусть пока его успехи воспринимаются как «багаж Палыча». Для серба, конечно же, имеет значение только то, что он сыграет в Лиге чемпионов.

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У «Зенита» лучшая атака на финише сезона (21 забитый гол), у «Локомотива» – лучшая оборона (всего четыре пропущенных мяча). На другом полюсе «Оренбург» и «Ахмат». Оренбуржцы за восемь туров до конца сезона занимали 13 место, а финишировали последними. Забили лишь два гола! Правда, они и сыграли меньше, получив два «технаря». Команда Игоря Шалимова умудрилась пропустить летом даже больше «Ростова», который получил 1:10 в Сочи! В воротах «Ахмата» побывало 17 мячей: по четыре от ЦСКА и «Краснодара», три от «Спартака», два от «Крыльев Советов», по одному от «Сочи», «Арсенала», «Тамбова» и «Зенита». Впрочем, атаку Шалимов более-менее наладил. Благодаря трём победам «Ахмат» ушёл со дна таблицы, поменявшись местами с «Оренбургом».

Помимо «Оренбурга» две «баранки» заработал и «Сочи». Точнее, «Тамбову» уже засчитана победа 3:0 над командой Владимира Федотова, а результат отменённого матча с «Крыльями Советов» мы записали в таблицу, не дожидаясь официального объявления о «технаре». Тем не менее сочинцы в отличие от оренбуржцев набрали нужное количество очков, чтобы выжить в РПЛ.

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ЦСКА наиграл летом на попадание в квалификацию Лиги чемпионов с третьего места, а вот «Краснодар» в лучшем случае сыграл на уровне участника Лиги Европы. Да и то благодаря отмене матча с «Оренбургом»: краснодарцы, не выходя на поле, получили победу со счётом 3:0. Если бы команда Мусаева довольствовалась ничьей в Оренбурге или вообще проиграла, то свалилась бы в группу аутсайдеров РПЛ. Такой спад тревожит перед стартом «быков» в ЛЧ.

Кстати, в этой группе аутсайдеров находится и другой будущий участник еврокубков – «Ростов». У команды Валерия Карпина всего одна победа в восьми турах. Хуже ростовчан выступили лишь «Тамбов», обыгравший только спартаковцев (если забыть о «технаре»), да «Крылья Советов» с «Оренбургом».

Напротив, впечатляет взлёт «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого. Казанцы в июне-июле наиграли на Лигу Европы, превзойдя и «Краснодар» с «Ростовом», и «Динамо» со «Спартаком». Видимо, в следующем сезоне от «Рубина» действительно стоит ждать многого.