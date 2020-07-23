«Ливерпуль» и «Челси» выдали великолепный матч! А Кейта забил супергол

«Ливерпуль» в последнем матче на «Энфилде» в этом сезоне выдал яркое шоу на пару с «Челси». Если для хозяев, досрочно выигравших чемпионский титул, эта игра не имела турнирного значения, то для гостей каждое очко на финише сезона на вес золота. Синие продолжают борьбу с «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» за попадание в Лигу чемпионов.

Начало голевой феерии положил своим суперголом Наби Кейта. Полузащитник «Ливерпуля» заставил ошибиться Виллиана, а потом подхватил мяч, продвинулся вперёд и нанёс блестящий удар в дальний верхний угол. Очень красивый мяч!

В первом тайме «Ливерпуль» нанёс четыре удара по воротам «Челси», и все четыре – в створ. В результате к 45-й минуте команда Юргена Клоппа выигрывала уже со счётом 3:0. Второй мяч классным ударом со штрафного забил защитник Трент Александер-Арнольд.

На 43-й минуте успех «Ливерпулю» принёс ещё один стандарт – угловой. Пока остальные игроки сигнализировали судье об игре рукой и пенальти, Жоржиньо Вейналдум оказался в нужной точке и забил с подбора.

Тем не менее уйти на перерыв, выигрывая с крупным счётом, «Ливерпуль» не смог. В компенсированное время разрыв сократил Оливье Жиру. Француз добил в сетку мяч, который Алисон Бекер отразил после удара Виллиана.

Первый тайм поразил результативностью, но и второй оказался не менее богат на события. Благодаря голу Жиру «Челси» вернулся в игру, но, казалось, ненадолго. На 55-й минуте Роберто Фирмино ударом головой завершил великолепный кросс Александра-Арнольда с правого фланга.

И всё-таки команда Фрэнка Лэмпарда не опустила рук. Синие сражались до конца, были близки к сумасшедшему камбеку после 1:4. На исходе часа матча Кристиан Пулишич показал потрясающий дриблинг и ассистировал Тэмми Абрахаму.

На 73-й минуте уже сам Пулишич сократил отставание «Челси» до минимума. В этой атаке синим чуть-чуть повезло – столкнулись два защитника «Ливерпуля». В результате гости организовали выход три в два, а Пулишич перед голом сделал четыре касания в штрафной Алисона.

Однако вместо камбэка «Челси» пустые трибуны «Энфилда» стали свидетелями пятого гола своей команды. Быструю атаку «Ливерпуля» завершил Алекс Окслейд-Чемберлен. Третий сезон подряд команда Клоппа проходит без домашних поражений! После матча ей вручили чемпионский трофей: болельщики красных ждали этого момента 30 лет.

«Челси» в последнем туре примет «Вулверхэмптон». Синим нужна победа, чтобы гарантировать себе место в четвёрке.