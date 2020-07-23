«Золотого мяча» не будет – и не надо. Награда потеряла смысл

Мюллер и Бест, Яшин и ван Бастен, Роналдо и Платини, Баджо и Месси – «Золотой мяч» похож на голливудскую «Аллею славы», это хроника величия, в которой увековечены главные люди в истории игры. Только это неправда.



Журналисты France Football хотели бы, чтобы это было правдой, но это не так.



Для начала — у Пеле нет «Золотого мяча». И у Марадоны тоже. Хотя награду вручают с 1956 года, её до середины 90-х (!) отдавали только европейцам. Ни Зико, ни Сократес, ни Кемпес, ни Гарринча не получили её не потому, что плохо играли, а только потому, что не там родились. И это в годы, когда клубный футбол никого не интересовал, а чемпионат мира был турниром номер один. К моменту, когда «Золотой мяч» догадались отдавать футболистам из любой страны, было сыграно 15 чемпионатов мира. Семь выиграли европейцы, восемь латиноамериканцы. Это значит, что главная в истории футбола индивидуальная награда не учитывает больше 50% футбольной истории до 1995 года. Звучит абсурдно, но это только начало.

Хорошо, как показатель исторического величия «Золотой мяч» не имеет смысла. Но ведь это было так давно, а сейчас всё изменилось. Награду получает самый достойный, потому что в выборе лучшего игрока принимают участие журналисты со всего мира, которые руководствуются строгими и прозрачными критериями. Похоже на правду? Тоже нет.



Не буду повторять мысли и аргументы, которые уже приводил в предыдущих статьях, поэтому максимально коротко: правила выбора постоянно меняются. По правилам, согласно которым «Золотой мяч» получил Модрич, приз должны были в другие годы получить Хави, Иньеста и Рибери, но не Месси и Роналду. А по правилам, согласно которым награду в прошлом году отдали Месси, её не должны были до этого давать Модричу. Критерии меняются, и в этом нет ничего логичного или прозрачного.

Один пример, который доказывает, что «Золотой мяч» — бессмысленная награда Дело не в Месси.

Я не против Месси или Роналду и точно не против Модрича. Но любой человек будет против того, что критерии выбора невероятно авторитетной награды каждый год меняются и каждый год самым важным приоритетом считается что-то новое. Это лишает награду смысла.



Противостояние Месси и Роналду, которое пришлось на бум соцсетей и пик глобализации, стало для всего футбола историческим шансом выйти за рамки спорта (пусть и самого популярного) и превратиться в самостоятельный продукт в глобальной индустрии развлечений. Как Голливуд, или HBO, или поп-музыка, или реалити-шоу. Футбол использовал этот шанс. Например, Роналду – самый популярный человек в «Инстаграме», и мало какой топ-клуб или топ-игрок имеет меньше нескольких миллионов подписчиков.



Футбол в целом, даже оставаясь консервативным и в чём-то архаичным явлением, изменился, адаптировался к новым условиям и стал лучше. Лучше – не моё оценочное суждение: по статистике качество игры стало выше, чем раньше. Сейчас футболисты бегут быстрее, чем 30 лет назад, бьют точнее, лучше играют в пас. Каждый год какой-то из топ-клубов устанавливает какой-нибудь новый рекорд (только что очередной рекорд установил «Ман Сити» — почти 94% точности передач с «Ньюкаслом», это первый такой матч в Англии) – то есть оказывается статистически лучше, чем кто-либо раньше. В футбол пришли аналитики с ноутбуками, которые смотрят не на поле, а в массив данных. И другие аналитики, которые развешивают над полем дронов и смотрят в мониторы за передвижениями игроков.



Футбол прогрессирует.



А France Football – нет.



Журнал не готов к современному уровню публичности и прозрачности. И даже временный союз с ФИФА не помог – наоборот, сделал церемонию ещё более мутной (лучше не напоминать Ибрагимовичу о товарищеских матчах сборной Португалии). Но и вернув самостоятельность, France Football не стал лучше. Самостоятельность началась с идиотского скандала: в октябре 2018-го, перед церемонией награждения, журнал запустил на сайте голосование за лучшего игрока года. Выиграл Месси, который по официальной версии не попал даже в топ-3. И голосование было просто удалено с сайта.



«Золотому мячу» гарантировано внимание всего мира – но только потому что это самая известная индивидуальная футбольная награда. И не потому, что самая адекватная, самая профессионально организованная или самая честная.



Всё это было предисловием. А теперь поговорим об отмене награды в этом году.

«Золотой мяч» отменён. А ведь Левандовски мог уделать Месси и Роналду Поляк мог опередить Лионеля Месси и Криштиану Роналду в борьбе за приз лучшему игроку мира.

На сайте France Football опубликована статья, в которой объясняется, почему «Золотой мяч» в этом году было лучше отменить. Вот короткий перевод всех причин.

Потому что такой особенный год не может и не должен оцениваться как обычный год. Если есть сомнения, лучше воздержаться, а не настаивать (это не шутка, там так и написано).

Потому что «Золотой мяч» несёт и другие ценности – такие как солидарность и ответственность, – а не только спортивные.

Потому что равенство, которое является ключевым фактором в присуждении этого почётного трофея, не соблюдено на статистическом уровне. Не все претенденты оказались в одной лодке, так как некоторые соревнования серьёзно урезаны.

Потому что мы не хотели добавлять в список победителей звёздочку: *трофей выигран в год гуманитарного кризиса, вызванного COVID-19 (и это тоже не шутка, так в оригинале).

Потому что вместо 11 месяцев для выбора лучшего игрока остались только два (январь и февраль), чего недостаточно для формирования оценки. Остальные матчи проходят за закрытыми дверями и с пятью заменами, а это слишком отличается от обычных условий.

Потому что из-за чрезвычайной ситуации некоторые из 220 членов нашего жюри могли отвлечься от своей задачи наблюдать за игроками.

Потому что история «Золотого мяча» слишком ценна, чтобы подвергать её опасности рискованными экспериментами.

Это всё. Убедительно?



Прости, Роберт. Ты забиваешь при пустых трибунах, это не считается. Прости Кевин. Твои 19 голевых передач не имеют значения, потому что разрешено делать по пять замен. Кстати, правило пяти замен продлили на следующий сезон. Интересно, что в France Football об этом скажут через год. Прости, Лео. Члены жюри могли отвлечься, так что какая разница, как ты играл?



Причины выглядят вызывающе нелепо, их просто трудно принимать всерьёз. Так что я вывел эффектную конспирологическую теорию, которая всё объясняет.

Короткая конспирологическая версия, которая объясняет всё

Франция – единственная из европейских топ-5 лиг, которая не просто приостановила чемпионат, а отменила. Притом что эпидемиологическая обстановка во Франции не была самой тяжёлой (наоборот, в Италии, Испании, Германии и Англии было больше заболевших), французские власти с перепуга приняли окончательное решение ещё в апреле.



Важно: решение принадлежит не Федерации футбола Франции. Фактически его огласил премьер-министр Эдуар Филипп. Потом подтвердила министр спорта Роксана Марасиняню. И только потом федерация выступила с заявлением, что «приняла во внимание эти рекомендации», и объявила об отмене чемпионата.



Нет смысла расписывать, насколько нелепо это решение выглядит сейчас. Несколько клубов судились с лигой, убытки уже гарантированно составили больше 200 млн евро (сумма может вырасти вдвое). Но глупости на этом не закончились. Например, сейчас в стране разрешили пускать на стадионы болельщиков. Роксана Марасиняню назвала это так: «Победа французского футбола, ни одна другая страна в Европе не может себе это позволить». Это, конечно, победа. Только чемпионата нет. А так – добро пожаловать.

Фото: Xavier Laine/Getty Images

Ещё одна феерическая инициатива французских политиков прямо подводит нас к обещанной конспирологии. В конце апреля всё та же министр Марасиняню выступила с предложением провести международные переговоры с властями других европейских стран. Чтобы убедить их тоже отменить свои чемпионаты. Или, переводя на русский: чтобы не выглядеть глупо, если вдруг все доиграют сезон, кроме Франции. Ну так вот.



Что, если эта прекрасная министр (кстати, её три недели назад понизили) не сумела договориться с другими министрами независимых европейских государств, которые умеют считать миллионы евро, но сумела договориться с журналистами France Football? Их позиция удивительно напоминает позицию государства. Даже риторика похожа. Да, ситуация очень серьёзна. Нет, нельзя рисковать. Репутация, солидарность, ценности. То есть хотя бы в глазах собственных граждан французские политики теперь выглядят чуть менее нелепо. Какие к ним теперь претензии? Смотрите, даже «Золотой мяч» отменили.



Я не настаиваю на истинности этой версии. Дело в другом: даже придуманная на коленке теория заговора выглядит не хуже, чем официальное заявление с аргументацией от редакции как бы авторитетнейшего журнала. Вот это проблема.

Что делать

Футбол – самый популярный вид спорта и глобальная индустрия с совокупным оборотом в десятки миллиардов евро. Футболу просто необходимы индивидуальные награды – иначе он будет неполноценным, как Голливуд без «Оскара». Футбол не может зависеть от сиюминутных решений каких-то мутных людей с неясной мотивацией и сомнительной независимостью. Сейчас главная индивидуальная награда в главном в мире спорте просто отменяется с абсурдной мотивацией на уровне общих слов про «солидарность и ответственность» и явной ерунды о том, что члены жюри, возможно, не могли следить за Месси, а голы при пустых трибунах непонятно как оценивать. Так нельзя.



Всё просто. Если французский журнал не может обеспечить проведение награды – и не нужно. У France Football и так не очень хорошо получалось. Пусть займутся другие.



Это могут быть англичане, у которых самый богатый чемпионат. Испанцы, которые 15 лет доминируют в европейском клубном футболе. Итальянцы, которые сделают всё красиво. Немцы, которые сделают всё качественно. Кто угодно. Хоть Россия. Кстати, даже лучше, чтобы это была одна из стран, не входящих в число европейских топ-лиг – не будет конфликта интересов (а сейчас он, вообще-то, налицо, потому что французы регулярно в числе претендентов на «Золотой мяч»).



Повторюсь: неважно кто – пусть будет Швейцария. Только пусть это будет такое голосование, в котором Льорис не окажется выше тер Штегена, как получилось в последний раз. И такая награда, которую не отменят из-за пандемии в тот самый момент, когда пандемия побеждена уже практически во всей Европе.

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