Главные события сезона-2019/2020 в РПЛ: судейские скандалы, протесты и отставки

Этот странный, по ощущениям бесконечный сезон всё же закончился. Год выдался насыщенным на события, и мы сейчас не только про коронавирус.

«Тамбов», например, ни разу не сыграл в Тамбове (сначала принимал соперников в Саранске, потом переехал в Нижний Новгород), в «Оренбурге» трижды за сезон поменялся тренер (Федотов – Емельянов — Парамонов), а о судьях говорили больше, чем, пожалуй, когда-либо.

Трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей и Малкома – за 40 млн евро

Самый мутный трансфер года: Сутормин сначала перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» за 50 тыс. рублей (официально), а потом, за эту же сумму, — в «Зенит». Отличная схема, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.



Второй громкий трансфер этого сезона также принадлежит «Зениту»: в Санкт-Петербург из Барселоны приехал бразилец Малком (обошёлся клубу в 40 млн евро). С игровой практикой у него не очень – 12 матчей за сезон. Малком долго лечился, мало играл, но всё равно на данный момент является самым дорогим игроком в лиге: transfermarkt оценивает его в 30,5 млн евро.

Российского игрока нужно уметь уговорить. Чему учит история Сутормина Трансфер кандидата в сборную России – ценный урок для спортивного департамента «Зенита».

Возвращение Кокорина и Мамаева

Кокорин подписал контракт с «Зенитом» ещё чуть ли не в колонии, но за команду так и не сыграл: на осеннюю часть его не успели заявить, а зимой он уехал в аренду в «Сочи». Что там произошло и почему так вышло, до сих пор неясно. Мамаев же в конце сентября подписал контракт с «Ростовом», дебютировал в марте и сразу же забил.

Кокорин – в «Сочи»! Хроника самого странного трансфера зимы в РПЛ Вспоминаем, как нападающий «Зенита» добирался до «Сочи».

Рок Шаронова

Если вдруг забыли, то в начале сезона Роман Шаронов заводил «Рубин» в раздевалке, а видео его мотивационных речей с отсылками к концерту «Металлики» появлялись в клубных соцсетях. Было ярко, но всё закончилось довольно быстро: 7 очков в трёх турах к зимнему перерыву превратились в 13-е место. «Мы принимаем это поражение, но идём дальше».

Слуцкий вернулся в Россию

Ходили слухи про АЕК, но Леонид Викторович предпочёл вернуться на родину. И не зря: удержал «Рубин» в РПЛ.

Огонь Евсеева

Главный тренер «Уфы» в этом сезоне запомнился не только завидной успешностью в играх с «топами», но и перлами.



«У нас футбол в чём заключается, в забитии голов, что ли?».



«У меня есть своё мнение, но я с ним категорически не согласен».



Ещё Евсеев отбил мяч задом…

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном Твиттере ФК «Уфа».

…и помешал Эль-Кабиру на фланге.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном Твиттере канала «Матч-Премьер».

Вилков

«Герой» первой части сезона: он ошибался так часто, что представители клубов чертыхались, а болельщики перемывали Михаилу кости. После матча «Зенит» — ЦСКА, в котором Вилков допустил несколько грубых ошибок (например, не удалил Азмуна за то, что тот въехал шипами в икру Облякову), его отстранили. Правда, ненадолго: в конце ноября Вилкова назначили на «Зенит» — «Спартак», но не главным, а судьёй VAR.

«Фанат – не преступник»

В матчах 19-го тура фанаты большинства команд покинули трибуны, организованно протестуя против действий правоохранительных органов. После матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака» и пятерых фанатов сине-бело-голубых. Заводящему москвичей Валерию Бевзу предъявили обвинения в оскорблениях Дзюбы, отпустили в Москву, а потом снова экстрадировали в Санкт-Петербург.

«Ты просто попал под гребёнку». За что задержали фаната «Спартака» в Питере После этой истории у Артёма Дзюбы вряд ли прибавится поклонников.

Гинер продал ЦСКА

Подобные новости всплывали столько раз, что, когда это действительно произошло, не сразу все поверили. Но да: в декабре 2019 года 75% акций ЦСКА перешли ВЭБ в счёт долга, который появился во время строительства стадиона. Гинер же остался президентом и в ближайшее время никуда уходить не собирается.

Отставка Александра Егорова

В первой части сезона чуть ли не каждый тур сопровождался судейскими скандалами. На брифинге Александр Егоров шутил, объяснял все решения, но легче не становилось. В декабре после матча с «Краснодаром» вспылил Евгений Гинер: «Господин Егоров довёл наше судейство до крайней точки. Я не знаю, деньги он берёт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем – опять же не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом».



В конце декабря Егоров всё же подал в отставку. На его место пришёл Виктор Кашшаи, а новым главой судейского комитета стал Ашот Хачатурянц. Но скандалов от этого меньше не стало.

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму! Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча его клуба с «Краснодаром».

Смолов всё же уехал в Европу

Фёдор очень хотел уехать после чемпионата мира, но получилось только спустя 1,5 года: «Сельта» взяла его в аренду на полгода. Даже если нападающий в итоге вернётся в «Локомотив», съездил он точно не зря – голы «Реалу» и «Барсе» незабываемы.

Смолов забивает только топам. Сначала «Реалу», теперь «Барселоне» «Сельта» и «Барселона» сыграли матч, в котором забивали только выдающиеся голы.

Прядкин – снова наш президент. Ещё надолго

В январе клубы досрочно и весьма внезапно переизбрали Прядкина на пять лет. РФС настоял на повторном голосовании. Чистая формальность – в марте Прядкина снова выбрали, и снова на тот же срок. А в июле клубам предложили новый устав – без пункта о возможности отправить президента РПЛ в отставку. Круто?

Прядкин будет править вечно? Клубам хотят запретить самовольно увольнять президента РПЛ Перед собранием РПЛ из устава лиги пропал пункт об отставке президента по желанию клубов.

В РПЛ не осталось чемпионов мира

До паузы из-за коронавируса в чемпионате их было трое – Бенедикт Хёведес, Андре Шюррле и Адиль Рами, а к концу сезона не осталось никого. Француз, который перешёл в «Сочи» зимой, на поле так ни разу и не появился: он приехал уже с травмой, о которой при переходе якобы никто не знал, так и не восстановился, поэтому в мае с ним расторгли контракт. Хёведес ушёл по собственному желанию, во многом из-за ситуации с коронавирусом в России – в марте, когда всё только начиналось, он написал разгромную колонку в одном из немецких изданий, в которой раскритиковал отношение властей к эпидемии. Шюррле, покинув «Спартак» по окончании аренды, и вовсе завершил карьеру.

Уход Сёмина, #kickнадзе и средний палец Югу

Разговоры, что контракт с Юрием Палычем продлён не будет, шли с зимы – в СМИ появлялись имена потенциальных кандидатов на его место, обсуждались самые разные фигуры вплоть до Ди Франческо. Как оказалось позднее, ещё в марте была достигнута предварительная договорённость с Марко Николичем.



Об уходе Сёмина объявили 14 мая (новость на официальном сайте состояла из пары предложений), а попрощались лишь спустя две недели – в день, когда у него истёк контракт. В соцсетях было слишком много постов, а под ними – масса нелестных комментариев болельщиков, которые, наверное, никогда не простят клубу такое расставание с легендой. Ненависть из соцсетей (под тегами #kickнадзе и #мещерякoff) перешла на стадион: до последнего тура первые 20 минут матча фанаты скандировали «Увольняйте Кикнадзе из клуба», «Юрий Палыч — лучший друг», «Ждём на выход после сезона», после чего часть из них покидала трибуны.

Что не так с нашим футболом. Об уходе Сёмина из «Локомотива» Почему мы все не нужны нашим клубам, а они не нужны нам.

На матче с «Уфой» кто-то единолично начал кричать в адрес Кикнадзе, на что он отреагировал средним пальцем. При этом большинство журналистов не видели этого жеста (слишком далеко), но генеральный директор «Локо» после игры в общении с болельщиками признался – было, погорячился.



Комитет по этике этот момент не оставил без внимания и оштрафовал Кикнадзе на 300 тыс. рублей.

Генеральный директор «Локомотива» показал средний палец фанатам. Подробности Кикнадзе говорит, что не допустит мата на трибунах.

«Сочи» и дети из «Ростова»

Самый сюрреалистичный матч сезона случился в Сочи. «Ростову» оказалось некем играть из-за карантина, а «Сочи» отказался переносить матч. Пришлось играть юношам. Дети vs мужики – 1:10, новый рекорд нашего чемпионата.

ФК «Богатые мужики» — ФК «Бедные дети» — 10:1. Матч как метафора главной проблемы России Почему нас всех так зацепило?

14 месяцев Томаса Цорна

Когда Томас только пришёл, Федун рассуждал о 2023 годе, амбициях и выдвижении Цорна в президенты, но потом что-то пошло не так. За 420 дней Цорн успел обновить состав: привёз Тиля, Ларссона, Понсе и Шюррле, расстался с Фернандо, Зе Луишем и Луисом Адриано. Поставил нового тренера. Только себя не уберёг от отставки.

А помните, Федун говорил о Цорне в «Спартаке» в 2023 году? Что-то пошло не так Чем запомнился Томас Цорн за 420 дней в «Спартаке».

Карпин vs РПЛ

После матча с «Оренбургом» Валерия Георгиевича спросили, что он думает о неспортивной составляющей в РПЛ и ситуациях, в которых «Ростов» и «Оренбург» больше всего пострадали от коронавируса и всех запретов. Карпин сдерживаться не стал и в прямом эфире обрушился на лигу с критикой:



– Процитирую Павла Фёдоровича Бышовца (Карпин оговорился, конечно, Анатолия Фёдоровича. – Прим. «Чемпионата»): нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был «Росгосстрах чемпионат России», а сейчас «Роспотребнадзор чемпионат России». Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться, кто скрыл больных, а кто не скрыл, кого закрыли на карантин, а кого не закрыли… Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире.



Сергея Прядкина такой выпад задел, и он направил жалобу в комитет по этике, указав, что подобные высказывания «наносят ущерб деловой репутации РПЛ как спортивному продукту». Реакция Карпина была моментальной: «Ух ты, оказывается, у нас есть президент, который заботится об имидже Премьер-Лиги».

В итоге Валерия Георгиевича оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Война «Спартака» с судьями

В последние туры у клуба было множество претензий к судейству, но последней каплей стал кубковый матч с «Зенитом». Дошло до того, что «Спартак» написал открытое письмо Кашшаи с просьбой отреагировать на критику работы арбитров на их матчах.

«Уже принимают ставки на отмену нашего гола». Гневное письмо «Спартака» в адрес Кашшаи Московский клуб требует объяснения от главы департамента судейства РФС.

Федун даже предложил ввести хештег #СудитеСпартакКакЗенит.

Отставка и возвращение Гончаренко

Главный тренер ЦСКА после домашнего поражения от «Зенита» (0:4) объявил о своей отставке, попрощался с футболистами и уехал домой в Беларусь. Учитывая, что это произошло вскоре после того, как он продлил контракт на год, руководство явно не ожидало такого поворота событий. Остыв, Гончаренко вернулся в Москву, обсудил с клубом своё будущее и всё же решил остаться.



ЦСКА при этом объяснил отсутствие главного тренера плохим самочувствием.

Гончаренко написал заявление об уходе, а потом передумал. Что происходит в ЦСКА? К «Спартаку» «армейцев» будет готовить белорусский специалист.

Четыре технических поражения

«Оренбург» из-за коронавируса не смог провести матчи с «Краснодаром» и «Уралом», «Сочи» — с «Тамбовом» и «Крыльями Советов». Для «Оренбурга» технические поражения стали фатальными – следующий сезон команда начнёт в ФНЛ.

12 тренерских отставок

Самая быстрая случилась в «Спартаке» — 29 сентября уволили Олега Кононова. На следующий день своего поста лишился главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов, ещё спустя неделю «Динамо» попрощалось с Дмитрием Хохловым. В середине октября «Тамбов» отказался от услуг Александра Григоряна, спустя ровно месяц «Сочи» покинул Александр Точилин.



В декабре подал в отставку главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, тогда же «Рубин» покинул Роман Шаронов. Уже после коронавирусной паузы произошло ещё четыре отставки: Константина Емельянова из «Оренбурга» (третья за сезон в клубе!), Миодрага Божовича из «Крыльев», Игоря Черевченко из «Арсенала» и Дмитрия Парфёнова из «Урала». Также в мае «Локомотив» покинул Юрий Сёмин.

Первый сезон VAR

Надеемся, дальше будет лучше.